Met deze kookboeken komt het zeker goed met het kerstmenu

Geen idee wat u met de feestdagen op tafel wilt zetten? Kookboekenspecialist Jonah Freud stelde een boekenlijst samen, vol winterse inspiratie.

Alpine Cooking – Recipes and Stories from ­

Europe’s Grand Mountaintops

Gaat u rond kerst naar de Alpen voor een wintervakantie en heeft u een chalet met eigen kookgelegenheid, dan ­adviseer ik om dit wonderschone (Engelstalige) boek mee te nemen. Met recepten uit alle Alpenlanden met prach­tige ­fotografie, waardoor je meteen verlangt naar comfort food bij een haardvuur na een dagje in de sneeuw. Of u nu in de Italiaanse Alpen Piemontese agnolotti maakt, of in Oostenrijk kaas-spätzle: alle gerechten hebben een link met sneeuw, bergen en authenticiteit. De majestueuze Matterhorn siert de omslag van deze uitgave, die niet ­alleen als kookboek, maar ook als koffietafelboek een aanwinst is.

Meredith Erickson: Alpine Cooking – Recipes and Stories from ­Europe’s Grand Mountaintops, vanaf €39, Ten Speed Press

Signature Dishes That Matter

Een beetje professionele kok besteedt een deel van zijn werk­zame leven aan het ontwikkelen van zijn zoge­naamde signature dish – het gerecht waaraan hij of zij herinnerd zal worden. De pastramisandwich van Katz’s Delicatessen uit New York is een voorbeeld daarvan, net als de aubergines met karnemelksaus van Ottolenghi. In Signature dishes that matter zijn ruim 200 recepten bij ­elkaar gebracht, met het verhaal erachter. Het oudste ­gerecht dateert uit 1686, het nieuwste uit 2018. Een op alle fronten zeer smaakvol boek, om uit te koken of u door te laten inspireren.

Christine Muhlke, Susan Jung, Andrea Petrini, Howie Kahn, Pat Nourse, Diego Salazar, Richard Vines, Mitchell Davis: Signature Dishes That Matter, vanaf €39, Phaidon Press Limited

Beiroet

Merijn Tol, die meerdere kookboeken op haar naam heeft staan en verschillende recepten heeft uitgeschreven, voelt een grote liefde voor Beiroet. Deze Libanese hoofdstad is haar, na Amsterdam, het dierbaarst. Door de jaren heen bouwde Tol een grote vriendenkring op in Beiroet. Met deze vrienden praat ze over eten en kookt ze, en vanzelf­sprekend eten ze veel aan lange tafels met daarop een overvloed aan lekkere gerechten. Die kunnen we hier nu ook allemaal klaarmaken dankzij Beiroet, dat behalve kookboek ook een culinaire reisgids is met veel adressen.

Merijn Tol: Beiroet, €35, Nijgh & Van Ditmar

Gourmetpret met Danny

Danny Jansen kennen we allemaal als de immer vrolijke tv-kok van 24Kitchen. Minder bekend is dat hij, sinds ­Johannes van Dam niet meer leeft, beschouwd mag ­worden als de grootste antieke-kookboekenverzamelaar van Nederland. Juist hij komt met een boekje dat Gourmetpret heet. Het woord ‘gourmetten’ is ­afgeleid van het Franse woord gourmet, zegt hij, wat letterlijk fijnproever betekent. Vanaf nu beschouwen we dus iedereen die met kerst gourmet – nogal wat Nederlanders, dus – als fijnproever. Jansen laat zien dat je met gourmetten alle kanten op kunt. Iedereen aan tafel komt aan zijn of haar trekken, van liefhebbers van vega, vis en vlees tot zoetekauwen.

Danny Jansen: Gourmetpret met Danny, €15, Spectrum

Uit de oven

Yotam Ottolenghi zegt achterop dit nieuwe boek van ­Diana Henry: “Alles wat Diana kookt, wil ik eten.” Hij heeft gelijk. Echt elk recept in dit boek doet watertanden. De ­gerechten kunnen allemaal van tevoren worden klaar­gemaakt, zodat ze op het moment suprême alleen nog in de oven geschoven hoeven te worden. Henry gebruikt precies de juiste smaakcombinaties, die je in veel gevallen zelf niet zou verzinnen. Er zijn vega gerechten, vis- en vlees­gerechten en vooral ook veel kipgerechten, want daar is ze dol op. Het laatste hoofdstuk gaat over zoet – uitsluitend desserts, geen gebak. Uit dit boek haalt u recepten die een leven lang meekunnen.

Diana Henry: Uit de oven, €25, Kosmos Uitgevers

Stoofbijbel

In de immer uitdijende kookbijbelserie is nu een deel verschenen over stoofschotels. Met de naderende feestdagen is een stoofschotel natuurlijk het ultieme gerecht om op het fornuis te zetten. Alles in een pan, en er dan uren geen omkijken naar hebben. Het overgrote deel van de receptuur bevat vlees, zoals te verwachten. Maar er staan ook stoofpotten met groenten, vis en fruit in het boek. Met klassiekers als confit de canard, ossobuco, rendang en boeuf stroganoff, of hazenpeper, maar ook sticky banana en curry van zoete aardappel. Uitgesproken winters en comfort food ten top. Levensgenieter en Bourgondiër Julius ­Jaspers schreef de receptuur.

Julius Jaspers: Stoofbijbel, €32, uitgeverij Carrera

Kerst – Het kookboek

Een kerstkookboek mag niet ontbreken in deze lijst. In de meeste landen om ons heen verschijnt elk jaar wel een aantal titels die met kerst te maken hebben. In Nederland leeft die traditie minder. Gelukkig is het kerstkookboek van Donna Hay in het Nederlands vertaald. Daarmee kunnen we helemaal losgaan met de feestdagen. Het begint al op de eerste pagina, waar ze een kerstboom van rozemarijn heeft gemacraméet. Dan ben ik al om. Kalkoen, al dan niet gevuld, geglaceerde ham, opgediend als een ananas, ­Hasselback pompoen met amandelen, omelet Sibérienne en natuurlijk verschillende trifles, mince pies. Met als kers(t) op de taart een lichtgevend peperkoekhuisje. Wie wil dat nou niet?

Donna Hay: Kerst – Het kookboek, €25, Spectrum

De snelle bakplaat

Er zijn natuurlijk ook mensen die geen zin hebben om uren in de keuken te staan met de feestdagen. Die juist ­totale ontspanning willen, en geen verplichtingen. Maar gegeten worden, moet er sowieso. Voor hen is er na de vegetarische variant De groene bakplaat nu De snelle bakplaat verschenen. Een verademing, mag ik wel zeggen: allemaal gerechten die ongeveer 10 minuten voorbereidingstijd ­behoeven en dan de oven in worden geschoven. Afhan­kelijk van het recept is 20-30 minuten later de maaltijd klaar. Er verschijnen best veel kookboeken met snelle ­gerechten, maar de recepten daarin zijn vaak niet zo lekker. Die in dit boek wel. Lekker eten, dus!

Rukmini Iyer: De snelle bakplaat, €20, uitgeverij Becht

Wild

In ons land wordt weinig wild gegeten. Dat heeft iets geks, we hebben een overschot aan wild. Maar vooral mensen in de grote steden komen er lang niet altijd achter waar ze het kunnen kopen. Bij de poelier natuurlijk, maar die zijn er niet meer zo veel. Gelukkig is er de Nederlandse Jagers­vereniging, waar je kunt achterhalen waar wild verkrijgbaar is. Zelf ophalen of laten versturen – het kan ­allebei. Het meeste wild komt met kerst op tafel. En laten we wel wezen: geschoten wild is altijd beter dan gefokt vlees. In Frankrijk wordt wel veel wild gegeten. Het nieuwe wildboek van Bruno Doucet is dan ook uit het Frans vertaald. Het vult een uitgebreide wildencyclopedie aan met een flinke dosis klassieke degelijke Franse recepten.

Bruno Doucet: Wild, €45, uitgeverij Terra

Sichuan – De authentieke smaken van de West-Chinese keuken

Fuchsia Dunlop mag gerekend worden tot een van de beste kookboekenschrijfsters ter wereld. Ze heeft zich van begin af aan gespecialiseerd in de Chinese keuken, waarbij de Sichuankeuken haar persoonlijke favoriet is. Deze in Engeland geboren en getogen dame schreef al in 2001 de wereldwijde bestseller Sichuan Cookery. Dat boek was het gevolg van een jarenlang verblijf in China, waar ze kooklessen volgde aan het Sichuan Higher Institute of Cuisine. Er is nu een nieuwe uitgave van het boek verschenen, waaraan ze nog eens zeventig nieuwe recepten heeft toe­gevoegd. En… het is in het Nederlands vertaald. Behalve een enorme hoeveelheid recepten staat er ook een uit­gebreide uitleg in over deze bijzondere keuken. Ingrediënten, technieken en kenmerkende smaken – alles wordt door Dunlop op weergaloze wijze beschreven.

Fuchsia Dunlop: Sichuan – De authentieke smaken van de West-Chinese keuken, €40, Fontaine Uitgevers

Breakfast: The Cookbook

Liefhebbers van het kerstontbijt mogen niet vergeten worden. Met het boek Breakfast: The Cookbook (Engelstalig) kunnen we de hele wereld over reizen om een ontbijt op maat te serveren. Een Scandinavische variant met kardemombroodjes, ymer (Deens zuivelproduct) met ymerdrys (soort roggebroodgranola) en karjalanpiirakka (gevulde roggepas­teitjes) uit Finland, of een typisch Senegalees ontbijt waar café touba op tafel komt met ndambe (sandwich met zwarte oogbonenpuree). Natuurlijk staan ook de classics erin die bij menig kerstontbijt wereldwijd geserveerd worden. Juist de ontbijtgerechten die we niet kennen, maken dit boek echter zo leuk – ook voor de rest van het jaar. Bovendien zeer geschikt voor lunches en diners.

Emily Elyse Miller: Breakfast: The Cookbook, €45, Phaidon Press Limited

­­­

Masterclass Desserts

Desserts gelden als het stiefkindje van de Nederlandse keuken. Mensen komen meestal tot een vlaflip of aard­beien met ijs en slagroom, maar dan houdt het vaak wel op. Men vindt het lastig: zowel het verzinnen van welk dessert, als iets maken waarmee je voor de dag kunt komen. Gelukkig hebben we Danny Jansen. Jansen gourmet niet alleen (zie elders op deze pagina), hij is ­vooral patissier. Hij maakte een boekje met desserts die maakbaar zijn en niet misstaan op welke kerstdis dan ook. Jawel, er staat ook een vlaflip in, maar de vanillevla en de siroop worden zelf gemaakt. Dan is het opeens chic.

Danny Jansen: Masterclass Desserts, €17, uitgeverij Carrera