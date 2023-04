Met deze Balinese sambal maakt Emma de Thouars van lentekrieltjes een waanzinnige aardappelsalade

Vier kookschrijvers nemen ons om beurten mee in hun keukens. Deze week kleedt Emma de Thouars haar aardappelsalade aan met Balinese sambal.

Ontzettend leuk dat iedereen lekker in de weer is met asperges en rabarber, maar voor mij is lente het seizoen voor aardappelsalade. Elke weekend kook ik een kilo krieltjes, die ik gedurende de week opsmikkel met verschillende frisse dressings. Vaak is dat een soort pesto-salsa-­verde-achtige situatie met kruiden, die ik met de staafmixer pureer met wat ik maar in huis heb. Basilicum, dille, koriander, bieslook of een combinatie. Altijd knoflook, olijfolie en zout. Soms ansjovis, citroensap, azijn of kappertjes. Allemaal lekker en mijn favo manier om bossen kruiden die ik onder in de groentela vind op te maken.

Lentevibe

Voor groene prutjes ga ik je geen recept geven, dat vogel je zelf maar uit. Balinese sambal matah doet het ook heel goed als dressing voor je aardappels. Dat is geen sambal zoals je hem waarschijnlijk uit een potje kent, maar een mix van onder andere rauwe sjalot, rode peper, limoenblad en citroengras waar je hete olie op giet. Zo komen de smaken goed vrij, die allemaal heerlijk fris zijn en dus perfect voor de lentevibe. Nog wat knapperig gebakken sjalotten on top en je hebt een waanzinnig indrukwekkende lentesalade. Door mijn aardappelsalades gaat ­overigens nooit mayo, maar de restjes eet ik de volgende dag vaak met een klodder Zaanse ernaast. Tip.

Ingrediënten voor 4 personen 750 g krieltjes 2 sjalotten, in dunne ringen 1 sjalot, gesnipperd 1 teen knoflook, fijngehakt 1 rode peper, fijngehakt 5 limoenblaadjes (toko), fijngehakt 1 stengel citroengras, buitenste bladeren verwijderd en fijngehakt zonnebloemolie

Aardappelsalade met sambal matah Kook de krieltjes in ruim, ge­zouten water gaar in ongeveer 15 minuten. Bak intussen de sjalotringen in circa 8 minuten knapperig en goudbruin. Giet af en laat uitlekken op keukenpapier. Breng op smaak met een snuf zout. Doe de gesnipperde sjalotten, knoflook, rode peper, limoenblaadjes en citroengras in een hittebestendig kommetje. Verhit 50 milliliter zonnebloem­olie in een steelpannetje (de olie is goed als een pepertje snel begint te bruisen als je hem erin gooit), giet over het sjalottenmengsel zodat de boel borrelt en roer door. Breek de aardappels met je vingers doormidden (zo nemen ze extra smaak op) en meng door de sambal. Proef, breng op smaak met zout en ­serveer met de knapperige sjalotten erop.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de pannen van Raghenie Bhawanie, Jigal Krant, Samuel Levie en Emma de Thouars.