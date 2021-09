Met deegbollen en toppings heb je thuis ook je Pizza Project

Beeld Birgit Bijl

Bas Scheffer (29) en Idske Dries (28) begonnen drie jaar geleden een foodtruck waarmee ze evenementen afstruinden om pizza’s te verkopen. De ambitie was groter: een eigen restaurant. Dat hebben ze door een crowdfundactie waargemaakt.

In de Wilhelminastraat in Oud-West zit Pizza Project, niet te missen door het opvallende rode logo aan de gevel. Het is een kleurrijke zaak met groene kozijnen en een roze toonbank. Achterin staat een grote rode pizzaoven, overgekomen uit Italië. Buiten staan picknicktafels.

De pizza’s worden gemaakt op de Napolitaanse manier: lang rijzen en kort bakken op een hoge temperatuur, waardoor het deeg goed luchtig blijft. Dit vergt veel tijd. Scheffer: “Het deeg moet minimaal 48 uur rijzen, dus we moeten veel voorbereiden. Daarna is het een kwestie van de pizza beleggen en een paar minuten op 500 graden in de oven.”

Op de kaart staan bekende, maar ook zelf samengestelde pizza’s van Scheffer en Dries. Zo is er een pizza margherita (€8,50) en een pizza pepperoni met chilipepers en honing (€13,50). Deze zijn ook te bestellen in een kinderformaat. Daarnaast zijn er Italiaanse voor- en nagerechten, zoals bruschetta met diverse toppings (€9) en tiramisu (€7).

In het weekend is er lunch met een broodje caprese (€7,50) of pikante salami (€8). Al kan pizza natuurlijk ook. Voor wie de pizza’s zelf wil bereiden is er een Home box. Hierin zitten deegbollen en toppings om twee pizza’s te maken (€15).

Pizza Project Wilhelminastraat 153H

