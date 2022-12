Met de gefrituurde pizza zet Café Restaurant Metro zijn handtekening

Gefrituurd pizzadeeg met burrata en een dikke ansjovis – Café Restaurant Metro wil óók ontbijt en lunch gastronomisch maken.

In een flink opgeknapte loods aan de Asterweg in Noord staat het nieuwe Café Restaurant Metro. De zaak is een samenkomst van vier ervaren horecamensen. Xander Waller (33) en Anne Foekema (28) staan vooral vóór in de zaak, Rients de Jong (40) is de chef-kok, en Siem Feijnen (30) zorgt in de bakkerij voor zoetigheid in de ochtend en ‘knisperend’ brood in de avond.

De vier eigenaren leerden elkaar kennen in restaurant Entrepot en voegden naar eigen zeggen hun visies samen. “We hadden dezelfde ambitie om naast het diner ook de lunch en het ontbijt gastronomischer te maken,” zegt Foekema. Elke dag zijn ze van 10.00 tot 17.00 uur geopend en vanaf woensdag ook voor het diner. Je eet er op zeegroene stoeltjes aan tafeltjes rond een grote houten tafel waaraan brood wordt gesneden.

“Het begint echt met zoet,” zegt De Jong. Met een broodpudding van eigen zuurdesem met crème cru (€7), in dit geval. Daarnaast maken ze baciatas, een sandwich van pizzadeeg, met bijvoorbeeld stracchinokaas, aardpeer en knolselderij (€8). De hoofdgerechten, met vlees (een gebraden kalfslende met cavolo nero) of vegetarisch (peterseliewortel, kervelwortel, borlottibonen en anijspaddenstoel), verschillen niet in prijs (€22).

Aan de zelfgemaakte bar staan wel 25 krukken. “We willen dat je altijd kunt binnenlopen en er plek is,” zegt Foekema. En dan bestel je bijvoorbeeld een glas cava (€7) met een pizza fritta. Dat laatste is een beetje ‘hun ding’ geworden. Pizzadeeg wordt bij dit snackje gefrituurd en belegd met burrata, een dikke ansjovis en citroenrasp. “Het is heel leuk dat hier de keuken en de bakkerij echt samenwerken.”

