Met de burritobowls en quesadilla’s van Don Burrito is niks mis, maar het kan zo veel spannender

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Don Burrito.

Hoe gaat het?

Je hebt van die dagen waarop álles in de soep loopt. Na als een kip zonder kop door de stad te hebben gerend, hijg ik op weg naar huis uit in het Vondelpark. Ik besef dat ik vandaag nog amper wat gegeten heb. Een drukke supermarkt trotseren? Op dit tijdstip? Dat kan handiger! Terwijl ik me door de Kattenlaan manoeuvreer, open ik een bezorgapp en nog voordat ik de Overtoom heb bereikt, is mijn order al geplaatst. Welkom in 2022.

De keus valt op de vorig jaar geopende Mexicaanse eetzaak Don Burrito, waar overigens meer geserveerd wordt dan de naam doet vermoeden. Denk: quesadilla’s, nacho’s en burrito bowls (wel de burritovulling, niet de tortilla). Jammer is dat er in de basis wat betreft ingrediënten weinig variatie is. Met name kip en rund komen steeds terug, al is die laatste er wel op twee manieren: als rul gehakt (picadillo) of als een langzaam gegaarde stoof (birria). In de vega(n) opties geen interessante vleesvervangers zoals je die tegenwoordig vaak ziet, maar ‘gewoon’ meer bonen, rijst of kaas. Hm.

Tijd om te proeven…

Mijn bestelling is op zich netjes verpakt, al bezwijkt het frêle papiertje om de warme quesadilla beef (€11,95) direct als ik hem uit de tas haal. De rode saus barst los over mijn nieuwe jeans. Iets met de Wet van Murphy… De smaak maakt gelukkig veel goed. Het rundvlees is pittig gekruid, de groenten zijn knapperig en het geheel is lekker kazig. Wel vind ik ’m voor wat je krijgt nogal aan de prijs en mis ik mijn gekozen groene salsa. Had die er los bij moeten zitten?

Ook de burrito chicken (€10,95) kun je naar eigen inzicht aankleden. De meeste toppings zijn gratis, voor enkele – zoals zure room of extra vlees – betaal je bij. Mijn creatie met kipfilet, rijst, chipotlesaus, bonen, guacamole, ijsbergsla, mais, paprika, tomaat en pico de gallo komt op 12,15 euro uit. Niet goedkoop, al is het een flinke rol. Is het de beste burrito die ik ooit at? Nee, maar deze gevulde bloemtortilla hapt prima weg. Twee dompers: in de guacamole zit een grof stuk onrijpe avocado en de beloofde ‘nacho crisps’ ontbreken.

Terwijl ik slurp van de frisse zoetzure Jarritos-limoendrank (€3,95), probeer ik de vegan burrito bowl (€9,95). Die bestaat uit rijst met heel veel groenvoer: ijsbergsla, komkommer, paprika en meer. De knoflooksaus is fijn en de salade is knisperend vers, maar het blijft helaas een weinig opwindende kom.

Kortom: met de basis is hier niets mis, maar het kan zoveel spannender! Voor geroosterd varkensvlees ‘al pastor’, huisgemaakte maïstaco’s, zoetzure ananassalsa of rokerige guajillosaus zou ik bijvoorbeeld terugkomen. Ik hoop dat ze in de toekomst wat meer durven te variëren.

Don Burrito Open di-zo 16.00 tot 21.00 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €38 voor drie gerechten en een frisdrank

Aanrader Oké, maar niet de spannendste keuze

