Met de bentoboxen van Ku Kitchen & Bar kun je indruk maken

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Ku Kitchen & Bar.

Waar bestellen we?

Ku Kitchen & Bar is een modern Aziatisch restaurant in de Utrechtsestraat dat bentoboxen maakt. Schatkistjes vol Japanse lekkernijen, voornamelijk sushi, maar ook andere hapjes. Op het menu staan acht verschillende bento’s: vega, vis en vlees. Bovendien is er de mogelijkheid om zelf een box samen te stellen uit een lange lijst met opties. Ideaal voor als je al precies weet wat je wilt, maar voor de beginnende bento’er zou ik aanraden om een vooraf samengestelde box te kiezen. Tot slot zijn er interessante drankjes; zoals Japans Hitachino-witbier en Choya Silver-pruimenwijn. Leuk! De prijzen liggen een tikje hoger dan bij de gemiddelde sushitent, maar de foto’s zien er dan ook veel­belovend uit.

Tijd om te scooteren!

De bezorger staat al na twintig minuten bij mij op de stoep. Da’s rap! Waar ik direct over te spreken ben, zijn de luxe houten kistjes die de inhoud uitstallen, als ware het bonbonnetjes. Inclusief een sympathieke hoeveelheid sojasaus, wasabi en ingelegde gember – en eetstokjes van hoge kwaliteit. Als je een date night hebt of anderszins iemand moet imponeren, lijkt me dit de ideale manier.

Staat genoteerd!

Wat helaas tevens meteen opvalt, is dat er geen uitleg bij zit over wát er in de kistjes zit. Als je de Sushi Bento for 2 (€50) bestelt, zoals ik deed, lees je online alleen: ‘12 nigiri sushi 4 futo maki 2x 4 maki’. In de box zelf zit geen extra informatie. Het is, zeker als leek, een beetje gissen wat je aan het eten bent. Natuurlijk herken je de tonijn en garnaal, maar wat is die witvis? En die groene saus? Gelukkig kan ik al snel concluderen: ook al weet je niet precies wat je in je mond schuift, het is allemaal wel ontzettend lekker. De smaakcombinaties en de balans in structuren zijn erg prettig. Vooral de grote maki met corvina (althans, ik denk dat het corvina is) is een grote hit aan tafel. De nigiri met paling is om van te watertanden en ook het ‘bekendere’ beleg, zoals de zalm, is dik in orde.

Wat at je nog meer?

In de Veggie bento (€22,50) vind ik een aantal dezelfde sushi’s als in de andere box. Da’s een beetje jammer, maar ze ­smaken goed. De gegrilde halve avocado met ponzu is een leuke vondst en ook de miso-aubergine eet lekker weg. Leuk is dat er in dit kistje ook drie kushi (stokjes) te vinden zijn. Met geroosterde groene asperges, met paddenstoelen en met padrón­pepers. Origineel!

Wil je iemand (of jezelf) verrassen en een beetje indruk maken, dan is dit zeker een goede keuze.