Met de app Petrollo houd je wedstrijdjes in brandstofverbruik

Werd dit allemaal ingegeven door de klimaattop in Glasgow en een benzineprijs van 2,10 euro?

“Eigenlijk niet, Paul Meulblok en ik, studievrienden van weleer, zagen mensen steeds vaker hard op rode stoplichten afrijden en dan in de remmen gaan. Wat dat kost aan energie! Je kan ook in z’n vrij of neutraal op een rood licht afgaan. Wij zeggen: kijk vooruit, rol uit.”

Bij een senior die uitrolt in zijn auto denk ik aan een pijpstoppend opaatje, niet meteen aan een flitsende, Greta-Thunbergachtige app.

“Dat eerste is niet zo, want wij zeggen: go with the flow, ga van het gas wanneer het verkeer dat toelaat. En verder, tja, we zijn twee oude knarren die bezorgd zijn over luchtkwaliteit, CO2, doden die vallen door vervuiling.”

Toen bouwde u, hop, een app? Ik bedoel: hoe gaat zoiets?

“Zo’n app kost veel geld, maar we kwamen via via in contact met appbouwer Dario Sangiovanni. Hij heeft ons geweldig geholpen.”

Dat is mooi, maar als je geen gas geeft, hoe kom je dan vooruit?

“Door middel van kinetische energie, dus bestaande, opgebouwde snelheid. Die behoud je honderden meters als je uitrolt. Wie oplet en anticipeert, kan in de stad 40 procent aan brandstof besparen. Tijdens het rijden en uitrollen moet het Petrolloscherm in beeld blijven, als indicator.”

U wilt ook nog eens geen geld aan uw app verdienen. Wat een barmhartigheid.

“We wilden er aanvankelijk wel een verdienmodel aan koppelen, maar dat verliep moeizaam. Toen hebben we ervoor gekozen om te zorgen dat het gaat lopen. Dus nu zien we Petrollo als een motivator, een vorm van entertainment, iets waar je wedstrijdjes in verbruik mee kunt houden.”