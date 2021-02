Met challenges zorgt de Vinse school ervoor dat leerlingen toch nog buitenkomen

In afwachting van de versoepelingen bedacht het lerarenteam van de Vinse School een buitenchallenge om de leerlingen achter hun computers vandaan te krijgen. ‘Ik hoop dat andere docenten het oppakken.’

“Als je in het water komt, voel je een schok,” waarschuwt scheikundeleraar Maarten Stok (33) van de Vinse School. ­“Probeer rustig te blijven in je hoofd en rustig te ademen. Blijf vooral niet te lang in het water.”

Het is donderdagmiddag op de kade aan de Bickersgracht van de Westelijke Eilanden. De lucht is grauw en de temperatuur een graad of tien. Vorige week heeft het flink gevroren, dus het water is nog koud. Een stuk of vijftien middelbare scholieren van de Vinse School luisteren aandachtig naar Stoks aanwijzingen. Dat is belangrijk, want ze springen straks het water in.

Nadat ze zich hebben omgekleed leidt docent lichamelijke opvoeding Timo Kessler (29) een korte warming-up: ­jumping jacks, joggen op de plaats, een rondje draaien en dan ineens het startsein: “Gaan!” Onder luid gejoel springt de groep in het water. Het is donker en ijskoud, maar dat schrikt de scholieren niet af. Er zijn hier namelijk tien punten te verdienen.

101 punten

De waterduik is een van de onderdelen van de Vinse ­Challenge. Een initiatief van de Vinse School om ervoor te zorgen dat hun circa 290 leerlingen vaker buitenkomen in de periode van thuisonderwijs. Elke klas kan met het uitvoeren van opdrachten punten verdienen. De klas die als eerste de 101 punten aantikt wint een klassenuitje naar keuze. Er zijn twee competities: een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw.

Beeld Joris van Gennip

Een optreden bij een verzorgingstehuis, een antiracismefietstocht langs punten in de stad die met het koloniale verleden te maken hebben, een opdracht waarbij de leerlingen een bekend kunstwerk uitbeelden en een waterduik; in totaal zijn er negentien opdrachten waarmee de klassen punten kunnen verdienen.

De opdrachten moeten op afstand uit te voeren zijn. “Je wilt natuurlijk samenscholing voorkomen,” legt Stok uit. “Er is een opdracht waarbij een leerling naar het huis van de volgende leerling rent, en die gaat weer door naar het volgende huis. Zo zien ze elkaar een voor een en kunnen ze afstand houden.”

Het idee van de Vinse Challenge ontstond door een appje van een ­ouder. Kessler organiseerde al eerder een buitensportopdracht voor zijn leerlingen. “Een ouder vroeg of we dat niet vaker konden doen,” zegt Kessler in het scheikundelokaal van de school, waar hij samen met Stok vertelt over de buitenopdrachten. “Dat leek ons leuk. We zochten al naar manieren om de kinderen bij elkaar te betrekken en naar buiten te krijgen.”

Volgens Kessler is dat een probleem waar veel scholen tijdens de lockdown mee worstelen. “Wij horen de noodkreet van leerlingen dat ze contact, verbondenheid en ­samenzijn missen. Ze zitten alleen maar thuis te leren en krijgen zo veel binnen. Waar is dan de ruimte om iets te ­ondernemen?” “Je hoort constant wat er niet meer kan,” zegt Stok. “Wij willen kijken wat er nog wél kan.”

Daarop organiseerde het lerarenteam van de Vinse School een klassentoernooi waarbij elke vakdocent een buitenopdracht bedacht – Stok: “Het is ­eigenlijk een kruisbestuiving tussen gym en alle andere vakken.”

Hoewel ze twee weken geleden pas zijn begonnen, kent de onderbouw al een winnaar. De eersteklassers van klas v1c hebben als eerste 101 punten gehaald. Teamcaptains Loet (13) en Kenza (13) zaten achter de knoppen en hebben hun klasgenoten naar de overwinning geleid.

“We kwamen hiervoor maar weinig buiten. Dus de hele klas was enthousiast,” zegt Kenza. Zo enthousiast zelfs, dat ze in een paar dagen alle opdrachten hadden afgerond. Zelf deden de teamcaptains ook mee. Loet knuffelde tien verschillende soorten bomen en Kenza beeldde het gezegde ‘De appel valt niet ver van de boom’ uit in een filmpje.

Het was heel leuk om te doen, aldus de scholieren. “We zien elkaar weer,” zegt Kenza. “Vooral het communiceren en samenwerken was fijn.”

Elke dag vanachter de computer alle lessen volgen werkt demotiverend, zeggen de teamcaptains. Loet en Kenza vinden het belangrijk om vaker naar buiten te gaan en te bewegen. “Ik was zo fanatiek dat ik eigenlijk geen huiswerk meer heb gemaakt,” zegt Loet, terwijl hij besmuikt lacht. “Ik heb alles wel op tijd afgekregen, maar pas nadat we de challenges hadden gehaald.” Ze kozen een dagje naar de Efteling als klassenuitje, zodra het weer kan.

“Het gaat ons natuurlijk totaal niet om de strijd of het winnen,” zegt Stok. “Het gaat ons erom dat ze bewegen, het leuk hebben en naar buiten gaan.” Alle klassen die boven een bepaald aantal punten komen, winnen de tweede prijs. Wat dat is, moeten de leraren nog bedenken. Ze willen in elk geval iedereen kunnen belonen voor hun inzet. “We hebben het Mini-playbackshow-model ­gehanteerd.”

Somber en eenzaam

Micha de Groot, jeugdverpleegkundige 12-18 jaar bij GGD Hollands Noorden, vindt zo’n challenge een geweldig idee en hoopt dat het andere scholen op ideeën brengt. “Niet elke school kan dit idee in een keer overnemen. Veel ­opdrachten zijn specifiek voor de Amsterdamse binnenstad,” zegt ze. “Maar dit zou een aanzet kunnen zijn om op voort te borduren. Ik hoop dat andere docenten dit ­oppakken.”

De Groot ziet dat kinderen behoefte hebben aan dit soort initiatieven. “Kinderen worden eenzaam en somber en worden in deze lockdownperiode vaak niet serieus genomen. Terwijl deze levensfase juist cruciaal is voor hun ontwikkeling. Nu zitten ze veelal thuis en ervaren ze hun ­leven als saai en eentonig.” De Vinse Challenge heeft alle elementen die kinderen nodig hebben en nu ontberen. “Sociale interactie, verbinding, buiten bezig zijn en ­humor. Daarbij geeft het ze ook het gevoel dat ze gezien worden in hun struggle met de lockdown.”

Wat als de Vinse Challenge is afgelopen? Middelbare scholen willen vanaf 1 maart weer open, eventueel met het gebruik van sneltests – het demissionaire kabinet hakt dinsdag definitief de knoop door. “Als dat zo is, verandert er voor ons natuurlijk van alles,” zegt Stok. “Maar als de scholen ­onverhoopt toch dicht blijven, verzinnen we wel wat nieuws. Het is gewoon nodig dat kinderen achter die computers vandaan komen.”

Sleur doorbroken

De groep zwemmers in de Bickersgracht trekt redelijk wat bekijks. “Kou is ook maar een emotie, hè?” roept een man bemoedigend vanuit zijn boot. Sommige scholieren haasten zich na de duik meteen weer naar de kade. Anderen proberen wat langer in het water te blijven.

“De kou komt later,” verzekert Stok – zelf een ervaren buitenzwemmer – zijn leerlingen wanneer ze het water uit klimmen. Binnen een paar minuten is iedereen afgedroogd en aangekleed. Sommigen hebben een thermosfles met thee meegenomen om op te warmen. “Ik denk dat we er maar 45 ­seconden in zijn geweest,” zegt zesdeklasser Felix (19). “Door de kou was ik wel een beetje aan het ­hyperventileren.”

De duik is een succes. Er wordt gegeind en gelachen. De scholieren zijn blij dat de dagelijkse sleur wordt doorbroken, al is het maar voor even, en moeten ze afstand ­houden.

“Dit werkt het beste bottom-up,” zegt Stok. “Elke school is anders, met een andere dynamiek. Die weet zelf beter dan de overheid hoe zo’n challenge geregeld kan worden. Daarom ben ik blij dat er aandacht is voor het initiatief. Ik hoop dat andere scholen door ons geïnspireerd raken om die kids buiten te krijgen.”