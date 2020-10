Met Branietoffees heeft Amsterdam nu ook een eigen snoepje

Eerder maakte u een snoepje speciaal voor Rotterdam.

“Ik was een avond uit in Den Haag en kreeg Haagse hopjes bij de rekening. Ik dacht: waarom heeft Rotterdam geen eigen snoepje? Datzelfde is gaan knagen voor Amsterdam.”

Dus u gaat met uw snoepjes alle grote steden af?

“Dat is niet mijn ambitie. Amsterdam was onvermijdelijk; de stad heeft alles, behalve een eigen snoepje. Meer dan Amsterdammertjes – de stadspaaltjes – van bijvoorbeeld ­chocolade, is er niet.”

Wat betekent branie voor u?

“De zelfverzekerdheid en bravoure van Amsterdammers. Het doet me denken aan de succesjaren van Ajax. Het idee van: wij zijn Ajax, wij zijn de beste.”

Worden de snoepjes ook op Amsterdamse grond gemaakt?

“Ik heb daartoe veel pogingen gedaan, maar de zoetwarenproducenten in Nederland zijn op een hand te tellen. Ons land is er te duur voor.”

Waar kan ik ze straks vinden?

“Je kunt de toffees online bestellen of bij fysieke Jaminwinkels kopen. Ze komen ook binnenkort bij de Sligro en De Kweker te liggen, voor gebruik in de horeca. Ik zou het te gek vinden als Stach ze gaat verkopen.”

U komt deze week ook nog eens met Stadsgenootjes: Amsterdamse muisjes voor op beschuit.

“Bij de geboorte van mijn kinderen kwamen eerst de roze muisjes op tafel en daarna de blauwe. Ik was ­verbaasd dat dit de enige opties zijn; ook met het oog op genderneutraliteit. De Stadsgenootjes hebben de kleuren van Amsterdam: zwart, rood en wit. Als trotse Amsterdammers ze zien, is de keuze denk ik snel gemaakt.”