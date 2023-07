Met Barbie The Movie op komst: dit zijn 4 Barbieroze spullen

Poppenhaar

Deze week verschijnt de al veel besproken reallife Barbie-film in de bioscoop. Over het plot is weinig bekend, maar de eerste samenwerkingen zijn al wel verkrijgbaar. Het Australische Mermade Hair lijkt een logische partner, omdat al haar haarstylers roze zijn. Met Barbie The Movie introduceert het merk twee sets met daarin grappige haaraccessoires en hun bestverkochte stylers, waaronder de waver. Een soort wafeltang met drie rollers, waarmee je razendsnel golven in het haar aanbrengt, belooft het merk.

Prijs: €89, www.mermadehair.eu

Met filter

Make-up en Barbie lijkt een voor hand liggende keuze, maar NYX Professional Makeup grijpt de samenwerking aan om aandacht te vragen voor een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dat doen ze met een vrolijke campagne vol Barbies en Kens van alle etniciteiten, lichaamstypes, seksuele geaardheden en genders. En met een speciaal Instagramfilter. Voor elke post met dit filter doneert NYX 1 euro aan Save the Children, zodat nog meer meisjes hun dromen waar kunnen maken.

Prijs: €14,49, De NYX Barbie collectie is verkrijgbaar bij www.boozyshop.nl, bol.com en www.douglas.nl

Ken-ergie

Iets minder uitbundig dan de make-up, maar net zo vrolijk zijn de nagellakken van OPI in samenwerking met de Barbiefilm. De collectie omvat negen tinten, waaronder, uiteraard, vier soorten roze. De grappige namen van de lakjes zijn bedacht door de regisseur en schrijver van de film Greta Gerwig en moeten de feelgoodenergie van de film weerspiegelen. Geel zit bijvoorbeeld vol Ken-ergie en Every night is girls night is een confetti glitterlak.

Prijs: €18, OPI Barbie is verkrijgbaar vanaf 19 juli via www.douglas.nl

Pronkpet

Uiteraard komen er ook producten op de markt voorzien van het beroemde Barbielogo. Van T-shirts tot tassen en van oorbellen tot sokken, werkelijk alles is te vinden als je het internet op gaat. Origineler zijn de items die rechtstreeks uit de film lijken te komen, zoals de gele rollerskates die je bij Impala kunt kopen of deze grappige zonneklep van Primark, waar zowel Ken als Barbie in de film mee pronken.

Prijs: €5, www.primark.nl