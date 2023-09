Met afbeeldingen uit Het Parool maakt Erna Bijl de Vroe collages: ‘Het is recyclen, de kunst van het recyclen’

Erna Bijl de Vroe (65) is behalve trouw Paroollezer ook een Paroolkunstenaar. Al acht jaar maakt de ‘fulltime knutselaar’ collages van uitsluitend originele afbeeldingen uit de krant. ‘Het is niet zomaar een paar foto’s samengooien, het is iets heel nieuws creëren.’

Het is gerust chirurgische precisie te noemen, de wijze waarop Erna Bijl de Vroe (65) langs pagina 17 van Het Parool van dinsdag 15 augustus snijdt. Er zat niet veel in deze krant, zegt ze, maar deze afbeelding, een foto van het gietijzeren Rembrandtmonument op het Rembrandtplein, spreekt haar wel aan. Op zijn kop zit een meeuw. Geconcentreerd laat ze de scherpe mespunt langs de contouren van de afbeelding gaan. “Geen idee nog, wat ik ermee ga doen. Maar hij gaat wel een keer van pas komen.”

“Jullie hebben ander papier,” zegt ze, terwijl ze een pagina tussen haar vingers schuift. “Sinds een aantal maanden. Ik voelde het meteen! Het is iets dikker en iets gladder. Iets minder kranterig.”

Het is niet gek dat Erna Bijl de Vroe heeft opgemerkt dat haar krant de afge­lopen maanden op (iets) ander papier werd gedrukt. Dagelijks heeft ze de krant in haar handen; niet alleen om te lezen, maar ook om op een andere manier mee aan de slag te gaan. Sinds een jaar of acht maakt ze namelijk collages – puur en alleen van beeldmateriaal uit Het Parool.

Ze leerde de krant ooit kennen door een ex-vriendje. Die las ’m, en zij zodoende ook. Bijl de Vroe woonde toen nog in Aalsmeer. Vijfendertig jaar geleden nam ze zelf een abonnement.

Erna Bijl de Vroe in haar werkkamer, onder haar collages. Beeld Mariet Dingemans

Met het lezen van de krant ontwikkelde ze vrijwel meteen nog een gewoonte: foto’s uitscheuren en bewaren. “Puur omdat ik het dan een leuk beeld vond en het zonde was om weg te gooien.” Het is ook best een raar iets, eigenlijk: elke dag een productie van tientallen pagina’s in de bus krijgen, maar datzelfde drukwerk ook weer bij het vuilnis ‘moeten’ gooien. Op de keukentafel van Bijl de Vroe ontstonden stapeltjes: pagina’s waarop een mooie straatfoto te zien was, of een leuke hond, een imposant gebouw.

Toen ze twaalf jaar geleden bij een ­verhuizing door haar spullen heen moest, ging de hele verzameling weg. Maar ook op haar nieuwe woonplek, een nieuwbouw­appartement in De Baarsjes, begonnen zich alweer snel Paroolstapeltjes te vormen. “Ik kan niet tekenen, maar ik ben wel creatief. Op een gegeven moment dacht ik: nu moet ik er ook gewoon iets mee.” Na ‘conceptversies’ op een canvasdoek – ‘dat werkte niet’ – bleek een simpel A3-vel perfect – en lag er meteen een berg aan materiaal om van start te gaan.

Handen wassen

Aan haar schone, witte bureau in een minimalistische werkkamer heeft Bijl de Vroe weinig nodig. Krant, stevig papier, lijm en vlijmscherpe, chirurgische mesjes. “Ik weet niet wat het is met krantenpapier, maar als ik twee, drie uur heb zitten snijden, moet ik een nieuwe pakken.” Op de hoek staat een bakje met navullingen.

Ze gaat geroutineerd te werk. In een eerste scan door de krant wordt er – naast gelezen – voornamelijk gescheurd: langs een lineaal, zodat er niks inscheurt. De pagina’s waarop potentieel iets bruikbaars staat worden aan de kant gelegd. Het meeste materiaal, zegt Bijl de Vroe, haalt ze uit de zaterdagkrant.

Beeld Erna Bijl de Vroe

Na het scheuren komt het uitsnijden van de afbeeldingen. En dan begint het kiezen en schuiven: ze denkt, legt, herlegt, puzzelt, bekritiseert – en plakt pas helemaal op het einde. Met Pritt, dat werkt toch het beste. “Maar ik laat iets vaak wel drie dagen liggen voor ik ga plakken. Soms denk ik op dag twee: nee, dit is het echt helemaal niet. En dan begin ik weer helemaal opnieuw.” Per collage is Bijl de Vroe zeker tien uur bezig.

Krantenvingers krijgt ze er soms wel van. “Als ik heel veel bezig ben geweest met uitscheuren, de hele dag met de krant in mijn handen. Dan denk ik weleens: oei, ik moet mijn handen wassen. Maar het valt mee. Vroeger gaf de krant volgens mij meer af dan tegenwoordig.”

‘Als ik twee, drie uur heb zitten snijden, moet ik een nieuw mesje pakken.’ Beeld Mariet Dingemans

De meeste afbeeldingen die ze uitsnijdt gaan overigens eerst in een map – in feite haar persoonlijke beeldbank –, waar ze ze netjes ordent op categorie: auto’s, Canta’s, fietsen; fruit, hoedjes, hondjes. In de mappen zitten honderden plaatjes, jaren aan materiaal. “Op de een of andere manier weet ik precies wat ik van welke categorie in huis heb. Dus als ik de krant doorblader en iets zie waar ik iets mee wil, dan weet ik meteen: o ja, ik heb ook nog dat ene beeld daar en daar, dat past erbij.”

Recyclen

Bijl de Vroe werkte een groot deel van haar leven als beleidsmedewerker persoonsregistratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens haar loopbaan deed ze het ‘collageren’ erbij als hobby en dat is het nu ze gepensioneerd is gelukkig nog steeds. Fulltime knutselaar, noemt ze het zelf.

In haar werkkamer hangt een groot aantal eigen werken. Een portret van ­Vincent van Gogh waarbij er een Amsterdamse ‘skyline’ uit zijn hoofd ontspruit. Een straatbeeld van de Ten Katemarkt waar je plots Kees van Kooten en Wim de Bie in herkent. En ook eentje waar vooral tekst op te zien is, maar waar enkele woorden als druppels naar beneden lijken te vallen op de pagina. Getiteld: Het regent zinloze woorden. Allemaal 30 bij 40 centimeter, grofweg de afmeting van de krant. Ieder werk nodigt uit om het van wat dichterbij te komen bekijken.

Haar nieuwste is er eentje met Greta Thunberg in de hoofdrol. Een getekende halsbandparkiet, die als het ware door de afbeelding heen zit gewoven, zit voor haar gezicht op een struik, bijna als een soort beschermengel.

Beeld Erna Bijl de Vroe

Waar haar werkkamer – afgezien van haar collages aan de muur – licht en minimalistisch is, is de rest van het appartement donkerder, kleurrijk. Aan de muren hangen veel schilderijen, gemaakt door bevriende kunstenaars. Op haar keukenblad staat een glanzende fruitschaal van papier-maché. Papier-maché van, uiteraard, Parools. En daarna gelakt. “Ik ben toch wel echt gek op de krant,” zegt ze lachend. “Ik heb er gewoon iets mee.”

Om inspiratie op te doen volgde Bijl de Vroe jaren geleden een workshop collage maken bij Harald Vlugt op de Rozengracht. “Die heeft aardig naam gemaakt in die wereld. Hij kon heel goed vertellen over wat nou de kunst is. Het is niet zomaar een paar foto’s samengooien, het is iets heel nieuws creëren van bestaand mate­riaal. Het is recyclen, ook. De kunst van het recyclen.”

Er is nog iemand die collages maakt van één enkele krant, hoorde ze van Vlugt – welke weet ze niet meer. “Niet de Volkskrant of Trouw. Ik denk de Stentor. Ik weet niet wie het is, dus ik weet ook niet wat zijn of haar redenen zijn. Maar voor mij is het in ieder geval wel een eerbetoon aan de papieren krant. Die is toch langzaam aan het verdwijnen doordat iedereen nu, op elk moment van de dag, digitaal het laatste nieuws kan en wil lezen.”

Geen drama

Maar wat is nou typisch Het Parool, voor iemand die meer dan gemiddeld gefocust is op de beelden in de krant? “Ik sla natuurlijk ook dingen over, dus het is wat sub­jectief. Maar ik zou toch ­zeggen: de stad en haar straten en alles wat daarop te zien is. De mensen, soms grappige types, die op de foto staan. Maar ook de dieren: hondjes, katten, halsbandparkieten. Daarvan heb ik er nog zo veel liggen.”

Beeld Erna Bijl de Vroe

Overigens zijn er genoeg kranten waar Bijl de Vroe niks uit gebruikt. Ze gebruikt geen foto’s van politici, geen foto’s van oorlog. Geen ‘drama of ellende’. “In sommige tijden valt er heel veel af. De oorlog in Oekraïne – ik kan er niet eens naar kijken. Ik lees de artikelen wel hoor, ik volg het, maar de beelden sla ik over. Voor de collages.”

Met sport heeft ze ook niet zo veel, behalve dan met Ajax. “Dat is écht Amsterdams natuurlijk. Ik vind het fijn als de collages luchtig zijn, en grappig. Dat het een soort heel klein verhaaltje is, weet je wel? Dat je een keer extra kijkt.”

Beeld Erna Bijl de Vroe

Soms is een afbeelding zo leuk dat Bijl de Vroe hem dubbel wil hebben. Dat kan gelukkig: haar buren doen hun krant bij haar in de bus zodra ze hem uit hebben. Zo nu en dan koopt ze ook voor een paar euro een krantenpagina op Marktplaats. De oudste uitgave van Het Parool die ze ooit op de kop tikte, komt uit 1958. “Dat weet ik toevallig omdat het mijn geboortejaar is.”

Glossy's

In al die jaren is er niet één ‘andere’ afbeelding doorheen geglipt, ook niet stiekem. “Mijn kapper weet wat ik doe en heeft altijd zo’n tafel vol tijdschriften liggen. Wil je die niet eens doorbladeren, vroeg hij. Ik beperk me tot Het Parool zei ik, maar ik vond het wel lief, dus ik heb een stapeltje glossy’s meegenomen. Er zat niks in, in ieder geval, voor mij dan hè. Ik wil maar zeggen: het aanbod is nog altijd toereikend.”

Áltijd?

“Nou, als ik dan één ding mag noemen.. soms heb ik een tekort aan hele pagina’s. Dus een afbeelding die de hele pagina beslaat en die ik kan gebruiken als achtergrond. Vaak komen die uit de PS. Maar als er dan bijvoorbeeld een kadertje bijstaat, valt ‘ie voor mij alweer af!”

Beeld Erna Bijl de Vroe

Bijl de Vroe heeft inmiddels een stuk of tachtig Paroolcollages gemaakt. Ze verkoopt ze ook – van elke verkoop gaat er vijftig euro naar de Regenboog Groep. “Laatst kocht een mevrouw uit België een werk, die had Het Parool nog nooit gelezen. Dat alles daaruit moet komen is natuurlijk uiteindelijk meer mijn lol. Maar toch, het geeft het wel iets extra’s.”

Dus zo lang er papier is, zijn er ook collages, hoopt Bijl de Vroe. “Ik wandel veel door de stad en altijd zie ik wel weer iets nieuws. Je bent nooit helemaal uitgekeken hier. Dat probeer ik ook met de collages.”

En als ze, net zoals bij een blinde colatest, vijf kranten zou voelen? Zou ze Het Parool er dan uithalen? “Dat weet ik niet,” zegt ze. “Want ik heb nooit een andere krant in mijn handen.”