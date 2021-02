Met 17 miljoen virologen is de doelgroep voor een wetenschappelijk programma immens

Beeld -

Nu het land zo’n 17 miljoen virologen telt, was het hoog tijd voor een nieuw wetenschappelijk programma. De doelgroep is immers immens. Het was onvermijdelijk dat Atlas zijn eerste aflevering opende met een onderwerp gerelateerd aan de coronacrisis. Arts-viroloog Anne Wensing zagen we eerder ook al bijvoorbeeld Op1. En de sneltesten waarover ze kwam praten, daar hebben we ook elders veel over gehoord en gezien.

Het wierp even de vraag op wat de toegevoegde waarde van Atlas is, nu ieder zichzelf respecterend actualiteitenprogramma aandacht besteedt aan de pandemie en de epidemiologen en virologen niet van de buis te branden zijn. Wetenschap is als journalistiek onderwerp urgenter dan ooit. Dat maakt de uitdaging voor de makers van Atlas des te groter.

Maar met Petra Grijzen als prettige anchor kwamen we na een wat obligaat gesprekje met Robbert Dijkgraaf terecht op minder bekend wetenschappelijk terrein. Zo ontdekte Lips dat je professor in de chronobiologie kunt zijn en leerde hij mede aan de hand van de winterslaap van de Europese eikelmuis dat het voor ons bioritme beter is wanneer we ’s ochtends even de deur uitgaan – ook nu we thuis werken.

Het interessantste item zat aan het eind, toen een Leidse sterrenkundige vertelde over zijn onderzoek om brokstukken in de ruimte op te ruimen en de risico’s die het ruimteafval vormt. Het is vooral het gevolg van de steeds grotere hoeveelheden satellieten. Elon Musk heeft plannen er nog eens 42.000 aan toe te voegen. In het ergste geval wordt het zo druk, dat er geen ruimte meer is voor nieuwe satellieten.

De ironie wil dat de zaak moet worden opgelost door weer een nieuwe satelliet, die als een soort ruimtevuilniswagen fungeert.

