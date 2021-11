Messenwinkel Moes zoekt streetart

Beeld Shutterstock / New Africa

Dat moet u even uitleggen.

“Nou, een jaar of vijf geleden heb ik een artiest benaderd die de rolluiken van onze winkel heeft opgeleukt. Op het ene rolluik zie je een hand die een mes aan het slijpen is, op het andere een tomaat op een snijplank en een Japans mes. De kunstenaar heeft vreselijk zijn best gedaan, maar, hoe moet ik dat netjes zeggen, het is tijd voor iets nieuws.”

Een messenblok, dan maar?

“Het nieuwe werk hoeft helemaal niet mesgerelateerd te zijn. Aan de winkel is goed te zien dat het een messenwinkel is, dat hoeft niet extra bevestigd te worden op een rolluik.”

Wat vindt de kunstenaar in kwestie ervan dat zijn werk wordt overgeschilderd?

“Die weet dat nog niet. Maar ik heb hem er destijds voor betaald en het zijn natuurlijk mijn rolluiken.”

Waarom kiest u ervoor om uw rolluiken te laten beschilderen?

“Om te voorkomen dat ze volgekalkt worden. Het is een ongeschreven regel dat je dat bij bestaand werk niet doet. Natuurlijk, je hebt er altijd een paar idioten tussen zitten die met stift alsnog de boel bekladden, maar het is de afgelopen jaren altijd goed gegaan.”

Misschien heeft u straks wel een Instagramhit te pakken.

“Dat zou natuurlijk heel grappig zijn. In de Frans Halsstraat heeft ooit iemand een stuk muur overgeverfd met de tekst Wake Me Up When I’m Famous en daar staan altijd veel mensen voor te poseren. Maar dat is niet de insteek. Tegenwoordig zie je zoveel mooie streetart, het lijkt mij vooral leuk om die kant op te gaan.”