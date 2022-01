Merel van Helsdingen: ‘Oude auto’s, snorfietsen, graffiti... sommige dingen moeten blijven’

Beeld Nina Schollaardt

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben in Naarden geboren, maar de ouders van mijn moeder hadden vroeger een winkel in Amsterdam, dus ik werd als kind al vaak meegenomen de stad in. Rond mijn veertiende heb ik met een vriendin stiekem de trein gepakt om Koninginnedag te vieren in Amsterdam. Het was één groot gek feest, met overal in de Jordaan spontane optredens en een overvol Amstelveld. Ik kreeg straf omdat mijn moeder erachter kwam, maar dat was het helemaal waard.”

Plein

“Ik woon sinds 2017 in de Jordaan, maar Noord is qua cultuur en creativiteit veel diverser en ‘echter’ en voelt ook een beetje als mijn buurt omdat ik er werk. Ik kom graag op het Van der Pekplein, omdat je daar unieke zaakjes hebt en gewoon tussen de locals loopt in plaats van de toeristen.”

Het Van der Pek-plein. Beeld Nina Schollaardt

Mooiste herinnering

“Toch de WK-finale tegen Spanje in 2010 die ik keek op een afgeladen Museumplein, ook al verloren we toen. Het was een totale deceptie eigenlijk. Iedereen helemaal in het oranje. Volgens mij heb ik zelfs gehuild. Maar de hele weg naar die finale was heel bijzonder. Met een grote groep vrienden alle wedstrijden kijken bij Brasserie Nel en de Players, en niemand die op vakantie durfde voor het geval we zouden winnen.”

Museum

“Het Hem in Zaandam heeft een geweldige programmering en het gebouw zelf is een oude munitiefabriek. Zo’n gigantische rauwe plek aan het water waarbij je uitkijkt over het industriegebied vind ik te gek. Daarbij is de curatie van de kunstwerken heel goed: contemporary, origineel en experimenteel.”

Favoriete restaurant

“Zodra het weer kan, ga ik naar Bacalar in Noord, by far het beste Mexicaanse restaurant van Nederland. Soms ga ik daar alleen heen voor de inktvis-tostada en een Last of the Oaxacans, een mezcal-limecocktail met een zout randje om het glas. Ik heb laatst gehoord dat dat insecten zijn, gecruncht als een soort zout. Heerlijk.”

Uitgaan

“Vroeger, in de early 2000’s, kon je me vinden in de Sinners in Heaven, Studio 80 en Paradiso. Toen was clubben ook nog een regular ding; Club Elf en Trouw heb ik in mijn studententijd en vlak daarna echt uitgespeeld. Nu draait het meer om festivals en feestjes en ga ik voor de interessante dj’s. Voor mij blijft Amsterdam Dance Event het summum van uitgaan in Amsterdam, met de allerbeste muziek. Dit jaar heb ik voor het eerst mijn eigen ADE-feest gegeven in Nxt Museum; een droom die uitkwam. Tijdens de livesets werden waanzinnige visuals op de muren en vloer geprojecteerd. Je kon dansen ín de kunstwerken.”

Kapper

“Ik heb zeven jaar in Londen gewoond en zelfs toen liet ik mijn haar alleen doen door Iris, mijn vaste kapper sinds 2014. Ze is net Studio The Bubble begonnen op de Bilderdijkstraat. Er is niemand die mijn krullende haar beter knipt en kleurt.”

Broodje

“Het allerlekkerste broodje van de stad vind je in een zijstraat van de Overtoom, bij Lunchroom Wilhelmina. Het is de mix van het beste brood, écht goede zalm en wasabi-mayo. De perfecte match.”

Een broodje zalm met wasabi-mayo bij Lunchroom Wilhelmina. Beeld Nina Schollaardt

Uitzicht

“Als je op het pontje van en naar Noord staat en je ziet al die nieuwe en oude grootse gebouwen voorbijkomen langs het IJ, zoals het Muziekgebouw, Eye, IJdock en de Silodam. De combinatie van de architectuur en het water heeft iets iconisch. Ik zie het bijna elke dag en geeft me het gevoel dat ik in ‘de stad’ woon.”

Wil niet dood gevonden worden

“Op dat Instagrambankje in De Pijp met daarachter de tekst ‘Wake me up when I’m famous’ – en ook niet levend trouwens. Ik vind het een vreselijke plek omdat het selfie behavior aanwakkert. En dan die quote; alsof beroemd zijn je ultieme doel in het leven moet zijn.”

Geheim adresje

“Misschien niet geheim, maar wel favoriet sinds deze zomer: Corner Store. Omdat het in Noord zit, komen er leuke, jonge creatieve types op af. Ze serveren er heerlijke, gezonde gerechten en topnatuurwijnen. Daarnaast wordt er fijne muziek gedraaid – soms hele lekkere danceplaatjes, dan weer een beetje jazzy of elektro.”

De Corner Store. Beeld Nina Schollaardt

Met pek en veren de stad uit

“Oude auto’s, snorfietsen, boten, de toeristen, graffiti... Er is de laatste jaren zo veel verbannen, ik vind juist dat sommige dingen moeten blijven. De stad is zo perfect eentonig geworden, elke lokale bakker of slager is inmiddels een supermarkt. Van mij mag het wel wat rauwer en authentieker.”