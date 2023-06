Merel (49) helpt arme gezinnen hun koelkast te vullen, maar kan zelf ook een steuntje in de rug gebruiken

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: Merel van Looi vraagt een bijdrage voor een opvouwbare scootmobiel, zodat ze ondanks haar dwarslaesie op pad kan voor zichzelf én voor haar buurt. Kosten: 550 euro.

Merel van Looi (49) kan lang doorpraten over alles wat ze anders zou willen zien in Amsterdam-Noord. Of beter gezegd: alles wat ze níet anders zou willen zien. “Ik begrijp dat er veranderingen nodig zijn, maar het voelt nu als een bulldozer,” zegt Van Looi, die al ruim achttien jaar in de Vogelbuurt woont.

“Kijk, aan deze kant van de Meeuwenlaan wordt nog steeds niet geïnvesteerd in bestaande woningen of in de openbare ruimte. Dat gebeurt alleen aan de andere kant, waar nieuwbouw komt, grotendeels dure woningen. Natuurlijk mogen hier nieuwe mensen komen wonen, maar het gaat ons om balans. Bovendien dreigt er iets belangrijks verloren te gaan: de sociale cohesie in de buurt.”

Die cohesie is alles, weet ze uit ervaring. Het zorgt dat ze zich veilig voelt, dat ze nog net rondkomt, dat ze niet eenzaam wordt. “We hebben een buurtapp waarin we van alles met elkaar delen, we breien sokjes als er een baby wordt geboren. Ik heb laatst een droger gekregen via de buurtapp, en als ik eens iets over heb bied ik dat aan. We passen op elkaar.”

Sociaal isolement

De eerste jaren dat ze hier woonde had ze weinig contact met de buurt, moet ze eerlijk bekennen. “Dat kwam pas toen ik zelf behoeftiger werd. Heel pijnlijk eigenlijk.” Van Looi kreeg in 2015 een dwarslaesie, waardoor de onderste helft van haar lichaam nog altijd minder goed functioneert. Ze slaapt vaak slecht vanwege de pijn, kan maximaal tweehonderd meter lopen en moet soms dagenlang bijkomen van een drukke dag.

Ten tijde van de dwarslaesie had Van Looi haar carrière als bouwkundige al ingeruild voor een eigen quiltwinkel – een quilt is een deken die bestaat uit mozaïeken van lapjes stof. Na de dwarslaesie en daaropvolgende revalidatieperiode kon de winkel openblijven, dankzij een vaste werknemer die het stokje in de winkel overnam; Van Looi deed de rest van het werk vanuit huis. Toen die collega in 2019 met pensioen ging, besloot Van Looi de winkel te verkopen. “Vlak daarna kwam de coronacrisis, dan was ik waarschijnlijk failliet gegaan. De verkoop is eigenlijk mijn redding geweest.”

Zo voelde het destijds niet. Het thuiszitten, de krappe uitkering, fysieke klachten én de lockdown stortten haar in een sociaal isolement. Dat sloeg pas om toen ze Helen van der Bilt ontmoette: een mede-Noorderling, die eind 2019 Helen’s Free Food Market had opgericht. Op deze markt kunnen huishoudens die net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank wekelijks gratis eten ophalen dat bij buurtwinkels is gered van de afvalbak. Van Looi werd klant én vrijwilliger.

Vechten tegen verwaarlozing

Ze kwam in het wereldje van buurtinitiatieven terecht, en werd zodoende ook lid van Red Amsterdam Noord, een actiegroep die via de politieke weg vecht tegen verdringing en verwaarlozing in Amsterdam-Noord. Daarna werd ze ook lid van het buurtplatform Vogelbuurt/IJplein én ze is medeoprichter van Voedselcirkel Amsterdam (zie kader).

Hoe ze dat allemaal volhoudt? “Het helpt dat ik mijn tijd zelf kan indelen. Soms werk ik ’s nachts, omdat ik toch niet kan slapen, dan slaap ik overdag wat langer. Ik moet regelmatig even gaan liggen en sommige dagen gaat het helemaal niet. Vind maar eens een betaalde baan waarbij je zoveel flexibiliteit hebt.” Ze is sinds 2020 volledig afgekeurd voor betaald werk.

Al in 2016 kreeg ze via de gemeente een elektrischer driewieler; ondanks dat die sindsdien 23 keer in onderhoud is geweest, krijgt ze nog geen nieuwe fiets. “Elke keer ben ik hem wekenlang kwijt, een vervangend apparaat is er niet altijd. Dan ben ik aan huis gebonden.” Daarnaast kan ze deze fiets niet meenemen in het openbaar vervoer, waardoor ze buiten haar buurt al snel van anderen afhankelijk is.

Het liefst zou ze een opvouwbare scootmobiel kopen. Deze kost echter ruim 1300 euro, een bedrag dat ze niet heeft liggen. Een bijdrage is daarom meer dan welkom. “Dan wordt mijn wereld weer wat groter.”

Voedselcirkel Amsterdam In oktober 2022 werd door Van Looi en andere vrijwilligers uit Noord een nieuw initiatief opgezet; Voedselcirkel Amsterdam. Het was hen opgevallen dat de ruim dertig initiatieven in Amsterdam die overgebleven voedsel willen uitdelen aan kwetsbare huishoudens, niet altijd aansluiting vinden met het aanbod: bedrijven die eten over hebben. Het kost bedrijven nog veel tijd om uit te vinden bij welk initiatief ze moeten zijn, en vice versa. Voedselcirkel Amsterdam coördineert als tussenpartij op vrijwillige basis vraag en aanbod. Ze vormen het aanspreekpunt voor bedrijven, laten initiatieven weten waar eten op te halen is, en hebben een gezamenlijke bus om alles te stroomlijnen. Inmiddels zijn er zo’n zestien lokale initiatieven aangesloten, ook in andere stadsdelen. Voedselcirkel Amsterdam is momenteel hard op zoek naar bestuursleden.

