Mensen overschatten hun winkansen, qua loterij en corona

Knappe Koppen, NPO 2.

Zelfs programma’s die helemaal niets met het coronavirus te maken hebben, lijken toch nog over corona te gaan. Zo werkt het tenminste in Lips zijn hoofd.

Hoe irrationeel gedachten soms zijn, was waar Knappe Koppen over ging. Knappe Koppen is een aardig programma, waarin Gregory Sedoc, de meest onberispelijke televisiepersoonlijkheid die bestaat, in tien minuten samen met experts op zoek gaat naar antwoorden op ingewikkelde vragen, allemaal uitgelegd in jip-en-janneketaal.

Dit keer was de vraag: waarom doen mensen mee aan de loterij terwijl ze weten dat de kans om te winnen miniem is? Een hoogleraar kansberekening droeg drie verklaringen aan. Ten eerste: met de aanschaf van een lot koop je een droom: de kans op rijkdom is weliswaar heel klein, maar je mag er wel op hopen. Ten tweede: als het gaat om kansberekening maken mensen denkfouten. Ze zien patronen die er niet zijn, trekken lijnen door die nergens op slaan, overschatten hun winkansen, kortom: ze snappen er geen sikkepit van. De laatste verklaring: mensen zijn gevoelig voor wat de ander doet. Ze kunnen het idee niet verkroppen dat iemand anders, in het ergste geval de buurman, er met een miljoen euro vandoor gaat, en doen daarom zelf ook mee met de loterij.

Misschien wat vergezocht, maar Lips zag het afgelopen weekeinde diezelfde verklaringen, maar dan precies omgekeerd, bij mensen die ondanks de voorschriften toch massaal naar de bouwmarkt gingen. Ze hopen dat corona hen wel zal overslaan, slaan de statistiek in de wind die laat zien dat we het virus alleen kunnen stoppen door afstand te houden en kijken meer naar de ander dan naar zichzelf: andere mensen lopen ook over het strand, dan kan ik er ook nog wel bij.

Lips besloot voortaan volledig te vertrouwen op ratio en op statistiek: geen loten meer kopen, en binnen blijven.

