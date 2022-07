Mensen die extreem gevoelig zijn voor geluid kunnen tóch naar concert: ‘Het stilte-applaus is bijzonder’

Beeld Shutterstock

Je maakte Metamoorfose voor je vader?

“En voor alle anderen die extreem gevoelig zijn voor geluid. Door mijn vader zie ik de impact van hyperacusis, zoals de aandoening heet. Hij heeft al vier jaar geen piano aangeraakt en gaat nooit meer naar welke culturele uiting dan ook. Terwijl hij lééfde voor muziek en cultuur. Daar moet iets voor te doen zijn, dacht ik.”

Een prikkelarm concert. Hoe breng je die tegenstelling samen?

“We hielden een enquête onder mensen met hyperacusis en ik sprak vijftien van hen persoonlijk. Daaruit kwamen heldere kaders. Zo kunnen de meesten geluid tot 65 decibel aan. Om te voorkomen dat we daarboven gaan, staat er een decibelmeter op het toneel. Voor het beeld: een een-op-eengesprek in een stille ruimte bereikt ongeveer 60 decibel.”

En in de foyer?

“Bezoekers wordt gevraagd geen ritselende sieraden of tikkende horloges te dragen. Het theater schakelt tv-schermen uit en glazen worden vervangen door papieren bekers. Daarbij is er een stilteruimte waar mensen zich kunnen terugtrekken, ook tijdens de voorstelling.”

Je hebt alles zelf geschreven. Waar gaat het over?

“Het Immix Vocal Ensemble zingt a capella vijf nummers en ikzelf speel vijf monologen. Alles gaat over het omgaan met een ongrijpbare verandering. Iets wat veel mensen in het publiek zullen herkennen.”

Hoe is dat, spelen voor een muisstille zaal?

“Het is moeilijker inschatten of het publiek met ons meegaat, maar het geeft ook een interessante spanning. Ik vind het stilte-applaus met wapperende handen heel bijzonder. Dan voel ik de verbroedering. Samen zorgen we ervoor dat deze groep niet meer buitengesloten wordt van cultuur.”

Metamoorfose is maandag 11 juli om 19.00 en 21.00 uur te zien in DeLaMar West.