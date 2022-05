Mengen, uitlekken en platdrukken tijdens de workshop kaasmaken: ‘Het is een meditatieve bezigheid’

Beeld Sophie Saddington

Is kaasmaken moeilijk? Volgens kaasmaker en ontwerper Paula Colchero (43) niet. In De Kaasserie leer je namelijk zelf kaas maken. Gewoon met melk uit de supermarkt en een kartonnen mal. In het kaasatelier van Colchero ga je aan de slag.

“Het maken van kaas is een meditatieve bezigheid. Ik ben begonnen met kaasmaken, omdat ik kaas uit Chili heel erg miste. Toen ik mijn eerste eigen kaas maakte, voelde dat heel bijzonder.”

In de vier uur durende workshop (€96) maak je twee zachte kazen. Colchero leidt haar lessen in door te vertellen over De Kaasserie en welke scheikundige basis komt kijken bij het proces van het kaasmaken.

Dan ga je aan de slag. Door melk op te warmen en deze te mengen met zuur of stremsel wordt de kaas dik. Vervolgens moet je de kaas uit laten lekken en platdrukken. Als het stremsel bij de melk zit, moet je even wachten om het zijn werk te laten doen.

In die tijd vertelt Colchero over kaas. “Ik neem mensen mee in de geschiedenis van kaas en serveer kazen die voorkomen in het verhaal, zo combineer ik een geschiedenisles met een proeverij.”

Naast kaasmaker is Colchero kunstenaar. In de winkel liggen verschillende kaasmallen die Colchero heeft ontworpen en gemaakt. De ronde mallen geven de kaas een unieke vorm. “Dit is mijn visie op wat kaas in de stad wordt.” De mallen worden binnenkort met een 3D-printer nagemaakt, zodat je een eigen mal kunt kopen.

De Kaasserie Bellamyplein 18

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.