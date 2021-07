Memekoning Jules de Keiser is vergroeid met zijn Instagramaccount: ‘Wat ben ik eigenlijk nog zonder?’

Als hij van Instagram wordt gegooid, dan verdwijnt hij zelf eigenlijk ook, zegt Jules de Keiser (31). Met zijn grappige memes heeft hij inmiddels bijna 20.000 volgers vergaard. ‘Het is toch een beetje mijn levenswerk.’

O la la, dat is even schrikken. Memekoning Jules de ­Keiser is de dag voor dit interview – de afspraak stond al – 24 uur in de hoek gezet door Instagram. Zijn naar hemzelf vernoemde account is geblokkeerd. Althans: iedereen kan de pagina bekijken behalve De Keiser zelf.

Memes – spreek uit: miems – voor wie het niet kent, zijn grappige foto’s, gifjes of video’s. Met een eigen tekstje en wat knip-en-plakwerk geeft de maker een twist aan het beeld en als het een beetje meezit, verspreidt het zich ­razendsnel over het internet.

De Keiser is er bijzonder goed in. De attributie ‘koning’ komt van marketingbureau The Best Social Media, dat hem dit jaar nomineerde voor een Best Social Media Award. Hij won overigens niet, evengoed volgen zo’n ­twintigduizend Nederlanders het onweerstaanbare ­account van de 31-jarige Amsterdammer (oorspronkelijk komt hij uit Roosendaal). Een aantal dat rap groeit, onder wie opvallend veel Bekende Nederlanders – blauwe ­vinkjes, zoals De Keiser ze aanduidt: door Instagram ­geverifieerde bekende personen.

De Keiser gaat weergaloos aan de haal met in- en in-­Nederlands cultureel erfgoed als kringverjaardagen, mon-choutaart, K-otic, de polonaise en de wekelijkse persco’s van Mark Rutte. Maar nu dus even niet. We zitten met koffie in de ochtendzon bij het Westerpark (De Keiser is net vanuit Zuid naar de Spaarndammerbuurt verhuisd). Zo ongeveer tijdens ons gesprek zou zijn account weer ­vrijgegeven moeten worden. De Keiser checkt een paar keer, maar steeds blijft verlossing uit.

Ik kan uw account wel bekijken, zelf kunt u dat niet. Waaraan heeft u dit standje te danken?

“Het is bizar. Ik heb geen idee waarom ik ben geblokkeerd. Misschien vanwege de meme die ik gisteren online heb gezet.”

Het betreft een foto van een stel in het wit geklede mensen die protesteren tegen coronamaatregelen. Eén van hen draagt een bord met de tekst ‘Wie wordt de nieuwe Anne Frank’. De Keiser schreef erbij: ‘Sensation White ging niet door: iedereen boos’.

De Keiser: “Maar die foto zelf staat gewoon nog online. Ik kan ’m ook niet verwijderen, want ik kan er niet bij. Er wordt geen verklaring gegeven en Instagram zelf is niet te bereiken. Maar blijkbaar heb ik iets gedaan wat niet mocht.”

En nu? Lekker rustig dagje of overheerst de paniek?

Lachend: “Ik heb gisteren een heerlijke dag gehad. Maar ik dacht wel: ik hoop dat mijn account niet wordt verwijderd. Het is toch een beetje mijn levenswerk. Ik denk daar weleens over na, en het klinkt een beetje triest, maar wat ben ik eigenlijk nog zonder Instagram?”

Er volgt een schaterlach, maar hij voegt eraan toe: “Het voelt kwetsbaar om te zeggen, maar zo is het wel een beetje. Ik heb er geen enkele zeggenschap over. Blijkbaar kan ik van het ene op het andere moment eraf gegooid worden. En dan verdwijn ik ook, eigenlijk.”

Dat klinkt behoorlijk existentieel.

“Ik heb gisteren de hele tijd zitten checken. Er stond steeds: account blocked. Nou ja, ik ben gaan Tinderen, daar zit ik sinds een week weer op. Met Twitter kan ik me niet echt vermaken. Soms is het lekker om de ‘trendings’ te volgen tijdens een tv-programma. Toen de persconferenties van Mark Rutte er nog toe deden bijvoorbeeld. Dan is Twitter echt de hemel. De strijd tussen meme­makers brandt los: wie heeft de grappigste inhaker? Je moest naar die persconferenties kijken, want je wist: daar zit content in.”

U post dagelijks?

“Ja, maar ik voel geen druk. Ik doe het met liefde. Soms post ik wel drie keer op een dag. Als ik een leuk beeld heb of een grappige situatie waarbij ik voel: hier zit een geweldige meme in, dan kan ik niet stoppen tot ik ’m heb.”

Hoeveel uur per dag besteedt u eraan?

“Weet je wat ik nooit durf? De schermtijdtracker op mijn iPhone checken. Daar wil ik niks mee te maken hebben, ik zou er enorm van schrikken. Ik gok dat ik per dag wel vier uur doorbreng op Instagram alleen. Maar ik doe het nooit als ik met familie of vrienden ben. Zo iemand die in gezelschap de hele tijd op zijn telefoon zit, dat is het laatste wat ik wil zijn.”

Wat is uw werkwijze, waar haalt u uw input vandaan?

“Het allerleukste van de wereld waarin we nu leven is dat internet bestaat. Het levert enorme valkuilen op, maar we halen er ook zoveel leuke dingen uit. Pagina’s als Internetgekkies, het kanaal Buitenbeeld op YouTube, bepaalde accounts op Tumblr. Ik kan uren online doorbrengen. Alles wat ik tegenkom met memepotentie verzamel ik. Als ik iets wil posten, scroll ik door mijn favorieten. Ik heb er een soort extra kamertje voor in mijn achterhoofd. Als er een bepaalde actualiteit is, weet ik: o ja, daar past dat beeld bij. Dan moet ik alleen nog het tekstje bedenken en het fotobijschrift. Soms valt ie in één keer, soms schaaf ik er wat langer aan. Spelen met taal, het hele register door op zoek naar de perfecte woorden, ik geniet daar enorm van.”

Heeft u de notificaties aan staan?

“Alleen van WhatsApp. Anders zou het echt te veel ­worden. De likes zie ik ook wel als ik mijn pagina bekijk.”

Hoe voelt het om al die likes en volgers te zien binnenkomen?

“Ik word er blij van. Het klinkt misschien een beetje verwend, maar na een tijdje raak je eraan gewend. Als er geen nieuwe mensen bijkomen, voelt dat een beetje gek. O, het gaat helemaal mis, denk ik dan. Tot nu toe herstelt het zich steeds weer. Mensen zijn koelbloedig op Instagram, ze ontvolgen je razendsnel. Als je te vaak post of iets anders hen niet bevalt. Dat is een verschil met Facebook. Iemand ontvrienden doe je veel minder snel.”

Stel Instagram blokkeert u daadwerkelijk. Zou dat een crisis opleveren?

“Ik denk oprecht van wel, het is een stuk van mijn leven dat ik zou missen, het is onderdeel geworden van mijn identiteit. Ik kan er heel veel creativiteit in kwijt. Sowieso zou ik op zoek moeten naar een nieuwe hobby, want dat is het. Ik verdien hier geen geld mee, ik doe het puur voor de lol. Mijn inkomsten verdien ik als freelance tekstschrijver, ik heb Nederlands gestudeerd en Nederlandse les gegeven. Het zou misschien wel gezond zijn voor me. Af en toe schakel ik het online gebeuren bewust een paar dagen uit. Heel zweefteef, maar dat doet me iedere keer enorm goed. Door internet ben ik veel minder boeken gaan lezen, in plaats daarvan zit ik op TikTok. Afgezien van de suffe dansjes: er is daar zo ontzettend veel creativiteit te vinden. Van sommige accounts die ik volg, weet ik: als ik daarop kijk, zit er een parel tussen. Ik post vaak dingen van anderen zonder hun toestemming. Mensen maken er weleens een opmerking over, maar dan denk ik: ja, sorry, zo werkt internet.”

Is dat wellicht de achilleshiel van uw Instagramaccount?

“Dat zou heel goed kunnen. Sommige beelden gebruik ik keer op keer, omdat ze blijven inspireren. Er is één foto van drie vrouwen met een zelfgemaakt knutselwerkje; ik raak er niet over uitgememed. Een dochter van een van die vrouwen appte me dat haar moeder er niet om kon lachen. Ik bood aan om de foto te verwijderen, maar dat hoefde niet. Mijn account is lief bedoeld, ik wil niemand kwetsen. Mocht het ooit helemaal misgaan, dan kom ik daar ook wel weer overheen. Ik zal erop terugkijken als een mooie fase in mijn leven.”

Zover is het nog niet. Drie uur na ons gesprek komt alsnog het verlossende appje: hij mag weer. Het internet is weer van Jules de Keiser.