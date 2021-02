Meester Hidde: ‘Osdorp Posse hielp me Amsterdamse woorden te begrijpen’

Hidde Nuijten: ‘Die duiven op de Dam zullen ook wel denken: wat is dit nou?’ Beeld Nosh Neneh

Eerste keer in Amsterdam

“In mijn studententijd bezocht ik Amsterdam met vrienden. Op het Leidseplein was iemand een bal aan het hooghouden, er waren straatmuzikanten; er gebeurde zo veel. Ook al ben ik in Den Haag opgegroeid en studeerde ik in Utrecht, ik realiseerde me: in de hoofdstad is niets te gek.”

Restaurant

“Met twee maten ga ik na het sporten altijd eten bij Nieuw Albina, een Surinaams-­Chinees eethuis aan de Albert Cuyp. Het restaurant heeft een systeemplafond, er staan stalen stoelen en er prijken Chinese kalenders aan de muur. Je komt er niet voor een avond dineren, maar voor een snelle, heel goede hap. Hoewel ik meestal vegetarisch eet, ga ik daar voor bami of nasi met kip; mijn guilty pleasure.”

Mooiste lied over Amsterdam

“Origineel Amsterdams van Osdorp Posse, uit 2000, waarin alle Amsterdamse slang uit die tijd wordt uitgelegd. Voor een import-Amsterdammer als ik helpt dat nummer om al die woorden te begrijpen. Zo rappen ze: ‘Een drugsdealer is een nachtapotheker’.”

Mijn buurt

“Ik heb in Centrum en Oud-Zuid gewoond, en woon nu ruim twee jaar in De Pijp. Je zit er midden in de reuring en bent overal redelijk snel met de fiets. Maar ik heb ook een zwak voor Nieuw-West, waar ik werk. Daar heb ik bewust voor gekozen; ik vind het heel waardevol om aan een multiculturele doelgroep les te geven.”

Dieren in Amsterdam

“Dan denk ik meteen aan de duiven op de Dam. Normaal barst het daar van de toeristen, straatartiesten, noem maar op. Nu is het er een stuk rustiger. Die duiven zullen ook wel denken: wat is dit nou?”



Café

“De Tulp op het Marie Heinekenplein. Overdag kun je er chillen op het terras en ’s avonds binnen dansen. Het is een soort jungle binnen, met al die planten. Vaak belandde ik er met vrienden of collega’s na een avondje uit. O, wat mis ik dat! Een first world problem, dat wel.”

Favoriete Amsterdammer

“Boer Ayoub, een jongen uit Oost met Marokkaanse roots die een opleiding tot boer heeft gevolgd. Het begon met een berichtje dat ik hem stuurde nadat ik een filmpje van hem had gezien, en nu zijn we bevriend. Niemand verwacht dat een jongen met zijn achtergrond boer wordt, maar hij doet het. Dat maakt hem een heel inspirerende figuur. Hij krijgt nu zijn eigen tv-serie, en als het weer kan komt hij mijn leerlingen een middag lesgeven.”

Rijp voor de sloop

“Op de kruising van de Sint Antoniesbreestraat en de Snoekjessteeg staat een nieuwbouwcomplex dat totaal uit de toon valt bij de mooie gevels eromheen. Het is een beetje een troosteloos gebouw, met lelijke blauwe balkons. Zulke complexen zijn vaak sociale huurwoningen, wat ik goed vind, zo in het centrum. Dus ik zeg: niet slopen, maar renoveren.”

Een avondje stappen met...

“Rapper Donnie, met hem ga je denk ik kapot van het lachen.”

Kerk

“Toen ik eens langs de gracht liep, kwam er net zo’n toeristenboot langs met een gids die vertelde dat de blauwe kroon boven op de Westertoren ooit is geschonken door de keizer van Oostenrijk. Nu is dat mijn standaard weetje, voor als ik iemand op bezoek heb. Maar ze moeten niet doorvragen, haha.”

De Westertoren.

Favoriete modewinkel

“Behind the Pines, daar woon ik boven. Het is een surf- en snowboardwinkel en hoewel ik dat allebei niet doe, koop ik er graag mijn overhemden en T-shirts. Ik heb er ook een keer een videoclip opgenomen. Met een paar leerlingen ging ik toen naar m’n kapper en daarna bij deze zaak outfits passen. Of ik de kleding daarna gratis kreeg? Haha nee, daar ben ik niet bekend genoeg voor. Maar ik kreeg wel korting!”

Theater

“De meeste theaters staan ergens in de grachtengordel, maar ik ben blij dat ook Nieuw-West een mooi theater heeft: de Meervaart. Een tijd terug ben ik er met leerlingen naar de voorstelling Melk en dadels geweest. Vier actrices met Marokkaanse roots vertelden hoe het is om tussen twee culturen op te groeien. Het maakte veel indruk, op mij en op mijn vrouwelijke leerlingen.”

Ik voel me Amsterdammer...

“Omdat ik me thuis voel in deze stad, zowel in De Pijp met mijn vrienden als met m’n collega’s en leerlingen in Nieuw-West. Ik heb het idee dat ik hier welkom ben, al maakt dat ADO-shirt in m’n kast het me soms wel moeilijk.”