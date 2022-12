Meer geld kwijt aan drinkwater, minder aan belasting: dit verandert er in 2023 in je portemonnee

Beeld Tess Kievit

Loonstrookje

Meesten houden netto meer over

Het minimumloon stijgt met 10,15 procent en wordt 12,40 euro bruto per uur. AOW, bijstand en Wajong zijn gekoppeld aan het minimumloon en gaan dus ook mee omhoog.

Heb je inkomsten uit arbeid, dan betaal je minder belasting. Het tarief in de eerste schijf gaat omlaag van 37,07 naar 36,93 procent. De algemene heffingskorting en arbeidskorting stijgen flink. Ook hierdoor betalen werkenden minder belasting. Hr-dienstverlener Visma Raet berekende dat werkenden in Nederland bij een gelijkblijvend brutosalaris een maximale stijging van 4,29 procent in het nettosalaris kunnen verwachten, afhankelijk van inkomen en sector. Vorig jaar was dat maximaal slechts 0,69 procent.

De aftrek van hypotheekrente, lijfrentepremie, zorgkosten en andere aftrekposten daalt naar het tarief van de eerste schijf (36,93 procent). De zelfstandigenaftrek wordt met 1278 euro verlaagd naar 5030 euro.

Spaargeld

Meer belastingvrij

Je mag volgend jaar meer vermogen hebben zonder dat je daar belasting over moet betalen. Het belastingvrije bedrag stijgt van 50.650 euro naar 57.000 euro per persoon. Als je een partner hebt, is de belasting pas verschuldigd vanaf 114.000 euro. Het gaat niet alleen over spaargeld, maar ook over bijvoorbeeld beleggingen. Boven het belastingvrije bedrag betaal je 32 procent belasting over het rendement.

Zorg

Polis wordt duurder

De collectiviteitskorting bij de basisverzekering verdwijnt. Vorig jaar kon je nog 5 procent korting krijgen. Voor aanvullende verzekeringen blijft de korting wel. De premie voor de basisverzekering stijgt met ruim 10 euro per maand naar gemiddeld 137,60 euro bij een eigen risico van 385 euro, volgens vergelijkingssite Independer.

Kom je in aanmerking voor zorgtoeslag, dan ontvang je in 2023 meer. Alleenstaanden krijgen maximaal 154 euro, een stijging van 43 euro per maand. Gezinnen krijgen maximaal 265 euro, een stijging van 53 euro per maand. Meer Nederlanders hebben ook recht op zorgtoeslag, omdat de overheid de grensinkomens flink verhoogt. Voor alleenstaanden is dat tot 38.520 euro per jaar, voor meerpersoonshuishoudens 48.224 euro.

Kinderen

Hogere kinderbijslag en basisbeurs

De kosten van kinderopvang stijgen volgend jaar met gemiddeld 8,5 procent. De kinderopvangtoeslag wordt daarom verhoogd. Het maximale uurtarief voor dagopvang stijgt van 8,50 naar 9,06 euro. De bedragen voor de bso en gastouderopvang liggen op respectievelijk 7,79 en 6,80 euro. Daarbij geldt: hoe minder je verdient, hoe meer toeslag je krijgt per uur. Alles wat boven de uurprijs uitkomt, is sowieso voor eigen rekening.

Het kindgebonden budget, een toeslag voor ouders met een laag inkomen, gaat omhoog met 36 euro voor de eerste twee kinderen en vanaf het derde kind met 44 euro per kind per maand. De kinderbijslag gaat per kwartaal met 21 tot 30 euro omhoog, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Studenten krijgen vanaf schooljaar 2023-2024 een basisbeurs: 110,30 euro voor thuiswonende en 274,90 euro voor uitwonende studenten.

Wonen

Huizenprijs daalt

De woningmarkt koelt licht af in 2023, verwachten economen bij de grote banken. Zij houden rekening met een prijsdaling van 2,5 tot 3 procent. Wie een huis koopt, betaalt fors meer hypotheekrente. Momenteel ligt die rond de 4 procent, tegenover 1 procent een jaar geleden. Bij aankoop van een huis van 300.000 euro komt dat neer op een netto maandlast van 610 euro per maand ten opzichte van 183 euro per maand een jaar geleden. Hier tegenover staat de verlaging van het eigenwoningforfait: de waarde van je woning die je bij je inkomen moet optellen. Die gaat van 0,45 naar 0,35 procent van WOZ-waarde.

Hogere huurtoeslag

Verhuurders verhogen de huur over het algemeen per 1 juli. De woningen in de sociale sector hebben in 2023 een maximale huurprijs van €808,06. In 2022 was dit €763,47. Om de huurders met de laagste inkomens te ontzien, krijgen zij als ze in een corporatiewoning wonen een huurverlaging van 57 euro per maand. Hier komen ruim 500.000 huishoudens voor in aanmerking. De huurtoeslag gaat omhoog met circa 17 euro per maand. De huur in de vrije sector mag met de cao-lonen meestijgen plus daar nog 1 procent op. Als de lonen met 4 procent stijgen, mogen de huren 5 pct. omhoog.

Prijsplafond voor energie

Vanaf 1 januari gaat het prijsplafond in. Wie precies het plafond van 1200m³ gas en 2900 kWh verbruikt, betaalt 3050 euro per jaar. Daarmee bespaart een gemiddeld gezin 2500 euro. Het moment van je jaarafrekening is daarbij een belangrijke factor, want de overheid heeft per dag een plafond ingesteld. Die dagen mag je met elkaar compenseren, maar daarbij is een knip gemaakt tussen de dagen voor je jaarafrekening en erna.

Financieel kwetsbare huishoudens krijgen in 2023 een energietoeslag van 1300 euro. Tegelijkertijd wordt de btw-verlaging op energie teruggedraaid. Het tarief gaat van 9 weer naar 21 procent. “De verlaging is op 1 juli ingegaan, dus daar hebben we nauwelijks van geprofiteerd,” zegt Ben Woldring van vergelijkingssite Gaslicht.com. “De heffingskorting, een vaste korting op je energierekening, was 784 euro en die gaat naar 597 euro. De vaste lasten worden dus sowieso 187 euro hoger.”

Meer betalen voor water

De prijs voor drinkwater stijgt in 2023. Bij Vitens, de grootste waterleverancier in Nederland, kost 1 m³ (kuub) water per 1 januari 0,85 euro. Dat was 0,72 euro. Daarnaast stijgen de vaste kosten van 47,96 naar 54,50 euro. Een gezin van vier personen gebruikt gemiddeld 195 m³ drinkwater. Zij betalen komend jaar 220,25 euro, een stijging van 32 euro per jaar. Bij andere waterbedrijven kan het verschil groter of kleiner zijn, maar alle leveranciers verhogen de prijzen.

Dure boodschappen

De prijzen voor levensmiddelen stijgen nog wel even door, verwacht onderzoeker Sebastiaan Schreijen van RaboResearch. “Producenten geven aan dat ze nog een 10 tot 20 procent hogere prijs nodig hebben voor hun producten. Die berekenen ze waarschijnlijk niet volledig aan consumenten door, want de prijzen in de supermarkt zijn afgelopen jaar al met zo’n 13 procent gestegen.”

Wijn en vleesvervangers stegen afgelopen jaar volgens de onderzoeker weinig in prijs. “Margarine en zuivel werden wel tot 40 procent duurder. Brood steeg minder in prijs dan verwacht. Waarschijnlijk is de kostprijs niet helemaal doorberekend aan de klant, omdat het een belangrijk product is voor supermarkten. Omdat veel grondstofprijzen al dalen, verwacht ik dat de prijzen vanaf de zomer stabiliseren. Als er tenminste niks raars gebeurt.”

Vervoer

Brandstofaccijns stijgt

De belastingvrije reiskostenvergoeding gaat omhoog van 0,19 naar 0,21 cent per kilometer. De eerste helft van het jaar geldt nog de lagere accijns op benzine en diesel. Vanaf 1 juli gaat die weer omhoog en wordt de accijns op brandstof met 6 cent geïndexeerd.

Wie te hard rijdt of andere verkeers­overtredingen begaat, moet dieper in de buidel tasten. De boetes gaan in 2023 met bijna 10 procent omhoog. Vorig jaar was dat maar 2 procent.

Ov-kaartje weer duurder

Voor iedere rit met de bus, tram of metro geldt een basistarief dat in het hele land gelijk is. Dit tarief wordt verhoogd van 1,01 euro naar 1,08 euro. De NS laat treinreizigers komend jaar gemiddeld 4,3 procent meer betalen. De meeste tarieven stijgen, maar enkele abonnementen worden goedkoper. Losse treinkaartjes voor de tweede klasse gaan gemiddeld met 5,5 procent omhoog en voor de eerste klasse met 7,4 procent.

Abonnementen waarmee je onbeperkt op een traject of door het hele land kunt reizen, worden 2,4 procent goedkoper.