Meer drukte sinds de lockdown bij slijterij De Oude Kruik op de Westerstraat

Jaap de Goede, eigenaar van slijterij De Oude Kruik op de Westerstraat: 'Zakelijk mogen we niet klagen, maar toch zou ik graag zien dat alles weer normaal wordt.'

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Dat het in principe wat drukker is, omdat mensen het thuis gezellig moeten maken met lekker eten en drinken. In die zin is dat positief. Zakelijk mogen we niet klagen. Toch zou ik graag zien dat alles weer normaal wordt.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Na de feestdagen gaan we zoals gebruikelijk een beetje opruimen en uitverkopen. De lockdown maakt het daarbij wel echt dodelijk saai en stil. Maar het kan natuurlijk ook dat het juist blijft aantrekken door die strenge maatregelen. Dat is even afwachten.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Niet echt. Wel hadden we hierdoor tijd om de winkel te verbouwen en nog wat klantgerichter te maken. We hebben bijvoorbeeld de drankkasten, die eerst rood waren, nu een authentieke houtkleur gegeven. Daarnaast hebben we meer verschillende soorten dranken. Daarvan doen vooral de gin, wodka en wijn het heel goed. Met oud en nieuw in aantocht zullen klanten weer veel champagne komen halen. We merken dat we mensen vrolijk maken: drank maakt altijd vrolijk, zolang je het met mate tot je neemt.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Je moet lekker bezig blijven met wat je doet en dan kijken waar het schip strandt. Aan deze situatie valt op dit moment niks te veranderen. Die heb ik niet in de hand. Je merkt dat het voor mijn collega’s in de horeca wel echt een drama is. Voor sommigen van hen is het over en sluiten.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer versoepeld wordt?

“Dan pakken we het normale leven weer op. Lekker uit eten gaan en naar de bioscoop. Deze periode is een kwestie van overleven en hopen dat je klantenstroom aan blijft houden. Verder houd ik het wel uit.”

