Mee naar Diemen(Zuid) met Baas B: ‘Na het Diemerfestijn ging het bij ’t Pandje helemaal los!’

‘Jij moet mee naar Diemen-Zuid, want je ziet er lekker uit,’ rapte hij in hét refrein van 2005. Bart Zeilstra (40) woont al dik tien jaar in Amsterdam, maar keert geregeld terug naar waar het allemaal begon.

Het Diemerbos en House of Bird

Tijdens de eerste lockdown in 2020 nam Zeilstra’s vader, die nog in Diemen woont, hem mee naar het Diemerbos. “We begonnen met meeneemkoffie van House of Bird en zetten dan de wandeling in. Ik heb lang in Diemen gewoond, maar dit voelde als een geheim plekje.” De sereniteit doet je beseffen waarom natuurliefhebbers liever geen festivals in zulke gebieden hebben. Zeilstra ziet dat anders: “Voor de beestjes is dat natuurlijk een schok, maar dit is juist ook een fijne feestomgeving.” Over het fijne leven gesproken, na de heropening ontdekte Zeilstra dat je bij House of Bird ook heel smaakvolle speciaalbiertjes kunt bestellen.

Diemerbospad 1a, Diemen

Theater de Omval en Grand Café Blauw

Vanuit het Diemerbos neemt Baas B ons mee richting het centrum van Diemen. Daar vind je naast het gemeentehuis en tegenover het winkelcentrum Theater De Omval, ‘het culturele hart van Diemen’, in een gebouw dat doet denken aan een grote blauwe zeecontainer op betonnen pilaren. Het café van De Omval, Grand Café Blauw, wordt gerund door het broertje van Lange Frans, die onder de naam Brutus ook deel uitmaakte van de Diemer rapscene. Zeilstra: “Met vrienden eet ik op dinsdagavonden bij de moeder van een vriend hier in de buurt. Daarna doen we een drankje bij Thijs.”

Ouddiemerlaan 104, Diemen

Theater De Omval. Beeld Dingena Mol

Café ’t Pandje en Stick-up Indofood

In zijn jongere jaren stapte Zeilstra liever op de fiets naar het nachtleven in Amsterdam dan dat hij in Diemen de kroeg indook. Maar eens per jaar was café ’t Pandje aan de Ouddiemerlaan zijn place to be: “Na het Diemerfestijn ging het hier helemaal los – de afterparty na de kermis.” Naast het karakteristieke uithangbord (‘Biljart, petit restaurant’) hangt het bijna anonieme witte exemplaar van Stick-up Indofood, een zaakje waar Zeilstra meer recentere herinneringen aan koestert: “Het is hier redelijk nieuw volgens mij. Voor weinig kan je er goed eten. Ik neem graag de pepesan, makreel met sambal, en ik ben ook groot fan van de ramen speciaal met rendang en hete kip.”

Ouddiemerlaan 11 en 15, Diemen

Bean There

Officieel gaan de deuren van Surinaams eetcafé Bean There om vier uur open, maar de goedlachse gastvrouw laat ons om kwart voor al binnen. De keuken is nog gesloten en we bestellen alvast een gemberbier en een gele Fernandes. Niet veel later geniet Zeilstra van een kleine telo met bakkeljauw en een saotosoep. De liefde voor de Surinaamse keuken deed hij op via de kookgrage Nederlandse moeder van een Surinaams-Nederlandse jeugdvriend. En als twintiger lieten zijn Surinaamse rapvrienden zien waar de Surinamers Surinaams eten. Bean There ­voldoet aan zijn hoge maatstaf, al komt Zeilstra er eigenlijk alleen als hij bij zijn vader in Diemen is: “Ik woon dicht bij De Pijp. Voor lekker Surinaams eten ga ik naar Warung Mini.”

Muiderstraatweg 2-2A, Diemen

Surinaams eethuis Bean There. Beeld Dingena Mol

Het Wapen van Diemen

In zijn studententijd stond hij hier achter de bar en Zeilstra krijgt nog steeds uitnodigingen voor bedrijfsuitjes: “Binnenkort gaan we varen. Het Wapen van Diemen is van dezelfde lieve mensen als twintig jaar geleden.” Het eetcafé heeft volgens Zeilstra de gezellige sfeer van een bruine kroeg en de gasten zijn er hartelijk. Wat je er kunt eten? “Wat je van een eetcafé kan verwachten: biefstuk, kipsaté, vis. Gewoon een lekker happie en een drankje. Voor als je niet ingewikkeld wilt doen.”

Ouderkerkerlaan 8, Diemen

F.J.M. Piepenbrock Keurslager

“Vroeger ging ik hier langs voordat ik muziek ging opnemen. In de studio waren ze bijna blijer om de broodjes te zien dan mij,” zegt Zeilstra lachend. Hij waardeert zowel de broodjes als de sfeer van de zaak, vertelt hij, terwijl hij naar een hamburgerposter voor het raam wijst: “Ze maken er echt hun eigen ding van. De eigenaar heet Fred en ze verkopen de McFreds. Nog nooit gegeten, maar dat doen ze goed.”

Kruidenhof 24, Diemen

Foodbar Barabas

In zijn kindertijd hield het Diemen van Baas B op bij ­station Diemen-Zuid. Daarachter ­doemde een grauw bedrijventerrein op dat buiten kantooruren ­verlaten was. Inmiddels komt het tot studentencampus omgetoverde grensland juist na werk­tijden tot leven. Zeilstra proeft de internationale sfeer bij pizzeria Margherita Tutta La Vita. Nog vaker is hij om de hoek te vinden bij Foodbar Barabas met de groene parasols: “Ik hou niet zo van kaas en hier ben ik dan aan het juiste adres. Ze hebben goed bier en kleine hapjes, streetfood. Laatst nam ik de bao buns met Koreaans vuurvlees, maar de vegetarische variant mag er ook zijn. Je kunt er ook fijn dimsummen.” Kortom: genoeg redenen om mee naar Diemen (Zuid) te komen.

Dalsteindreef 7033, Diemen