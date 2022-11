Medicinale thuiscuisine van sterrenchef Joris Bijdendijk en zijn broer Wouter: ‘Je moet weten wat je doet’

In de westerse wereld mogen we meer uit de kracht van de natuur putten, vindt etnobotanist Wouter Bijdendijk. In Plantkracht beschrijft hij dertig heilzame planten, waarbij zijn jongere broer, sterrenchef Joris Bijdendijk, recepten levert. ‘Zie het als medicinale haute cuisine.’

Ze groeiden op met een been in Amsterdam en het andere in de Ardennen, waar hun ouders een boerderij hadden. The best of both worlds, vinden Wouter (44) en Joris Bijdendijk (38) als ze erop terugkijken. Het betekende fikkie stoken, halve dagen dwalen door het bos totdat er een fluitje klonk en ze weer naar huis moesten komen. Experimenteren met truffeltjes ook, maar hé, zegt Joris, daar zouden we het niet over hebben. Hoe dan ook: het bracht de broers van jongs af aan in contact met de natuur, met wat er groeit en bloeit en wat je daarmee kan – anders dan hun Amsterdamse vrienden, allemaal Jantjes Beton.

Maar met het bos als gedeeld startpunt, gingen de wegen van de broers vervolgens een hele andere kant op. Van Joris is het pad bekend: hij werd sterrenchef, eerst van Bridges daarna van Rijks en Wils. Hij gaf eetcolleges in De Wereld Draait Door, schreef kookboeken en u kent hem van zijn rubriek in deze krant, elke zaterdag in PS van de Week.

De route van Wouter is een andere. Hij werd antropoloog en specialiseerde zich in etnobotanie, de studie van de relatie tussen planten en mensen, en farmacognosie, de studie naar en de kennis van geneesmiddelen. Maar tegelijk werd hij magiër. In Zuid-India zag hij hoe iemand een lucifer – poef! – liet verdwijnen en dacht: dit wil ik ook. Het lukte hem. Als magiër Ramana won hij het eerste seizoen van kijkcijferhit De Nieuwe Uri Geller en trad hij op over de hele wereld. Lepels buigen, tafels laten zweven en zélf zweven – oftewel: levitatie, zoals dat heet.

Bruikbaar

Twintig jaar geleden ging dat een keer gruwelijk mis. Hij zweefde twaalf meter boven het Spui in Amsterdam, toen er opeens een enorme windstoot kwam. Door zijn onderrug aan te spannen wist hij te voorkomen dat hij een smakkerd maakte. Alleen bleek daardoor in zijn rug iets kapot te zijn gegaan. Blijvend letsel, dacht hij, want niks hielp. Tot hij in Suriname in aanraking kwam met Paké, een medicijnman die aan de gang ging met olie en takken uit de Amazone. En hoe die het deed, deed ie het, maar de rug van Wouter stond opeens weer recht.

Het herinnerde Wouter aan de kracht van planten en hoeveel daaruit te halen valt, iets wat hem altijd al had gefascineerd. Tijdens de pandemie was de vraag naar magiërs klein en kwam hij thuis te zitten. Om iets te doen te hebben, ging hij bansuri leren spelen, een Indiase bamboefluit. Dat gaf hem rust én de impuls om te gaan schrijven over al die opgebouwde kennis van planten en wat je ermee kunt. En toen kwam zijn broer erbij: hun paden kwamen weer samen voor een boek vol plantenkennis, maar ook met recepten.

Joris: “Wouter had een enorme verzameling van de meest fantastische planten, kruiden en paddenstoelen thuis. Het meeste in poedervorm trouwens, echt voor de werking ervan. Zeker de helft kende ik niet. Toen heb ik gezegd: als ik het al niet ken en geen idee heb waar ik het kan krijgen, doen we het niet. Dan wordt het te moeilijk voor de lezer. Toen hebben we een schifting gemaakt en nu geldt voor alles in het boek dat het te vinden en te krijgen is. Soms makkelijk, soms moet je er wat meer moeite voor doen, maar het is er. Dat maakt het boek bruikbaar.”

Kalmerend plantje

Want dat is de bedoeling geweest: een bruikbaar boek maken. In Plantkracht omschrijft Wouter wat de werking is van een keur aan paddenstoelen, kruiden en planten, terwijl zijn broer het in recepten verwerkt. In het kort: Wouter weet wat het is, waar het vandaan komt en waar je het kunt vinden, Joris weet hoe het lekker wordt.

Neem de veenbraam, een immuunbooster van jewelste, vooral bekend in Finland maar hier en daar ook in Nederland te krijgen. Wouter introduceert – ‘al eeuwen gebruikt in de noordse volksgeneeskunde’ – en Joris knalt er meteen twee borden uit. Veenbraamjam met colombier, kruidensalade en veenbraambrood, of veenbraampavlova met hangop.

Veenbraam.

Uit Plantkracht: veenbraampavlova met hangop.

Of valeriaan, waarbij Wouter de valeriaanstengel van Hertha, de Germaanse godin van de bloeiende aarde noemt, en de bijwerkingen van dit kalmerende plantje beschrijft. Joris komt met bloemenboter op de proppen: boter met Oost-Indische kers, korenbloem en valeriaanbloem.

Met doodgewone champignon maakt Joris een millefeuille van rauwe champignon, cacao, appel en avocado. Wouter vertelt hoe hij ze een paar keer per week eet, alleen al omdat is aangetoond hoe goed dat voor ons brein is.

Voorzichtig zijn

Zo is de wisselwerking dus tussen de broers in een boek dat steeds laveert tussen wetenschappelijke uiteenzettingen en goede verhalen over de oorsprong van kruiden. En dan: hoe maak je er wat lekkers van? “Zie het als medicinale haute cuisine,” zegt Joris. “Of nee: medicinale thuiscuisine eerder, want van alle gerechten is het de bedoeling dat je ze makkelijk thuis maakt. Dat doe ik zelf ook. Afgelopen herfstvakantie was ik weer in ons huis in de Ardennen. Inktzwammen plukken, bakken in boter en dan met peterselie op toast: zo maken we het altijd. Doodsimpel, fantastisch.”

Wouter: “Zo kun je meteen echt wat met alle informatie die we geven. Alles in het boek is gestoeld op wetenschap, maar we wilden het niet vol voetnoten zetten. De kruidenleer is een zee van kennis die al eeuwenlang bestaat, in zoveel verschillende culturen op zoveel verschillende manieren. Je moet weten wat je doet. Soms zijn er ook risico’s, bijvoorbeeld bij bepaalde paddenstoelen. Daarom leg ik bij elk product ook uit hoe je er voorzichtig mee moet zijn en waarom.”

“Ik denk dat we in de westerse wereld nog veel meer uit de kracht van de natuur zouden moeten putten, zoals we dat eeuwenlang gedaan hebben,” vervolgt hij. “We zijn het een beetje verleerd, maar gelukkig komt het besef langzaam terug. Het is een kwestie van anders kijken naar de natuur.”

Manier van denken

“Wat ik vet vond,” zegt Joris, “was toen ik op mijn huwelijksreis in Peru op een markt kwam waar allemaal vrouwen stonden die dingen in de natuur hadden geplukt. Dat lag daar dan in een doekje gerold, dingen die ik nog nooit had gezien. En als je vroeg wat het was, zeiden ze: dit is voor als je last hebt van je maag, dit is tegen oorsuizen, dit is voor je bloedwaardes. Niet de smaak, niet de naam, maar wat het doet met je lichaam. Een manier van denken.”

Wel mooi meegenomen dat die manier van denken verpakt kan worden in lekker. Naast alle recepten van Joris, haalde ook eentje van Wouter het boek: de brownie die hij altijd bakt op zijn verjaardag. “Meer een grapje,” zegt hij. “Nee man,” zegt Joris, “dat is zó’n goed recept. Zo maak ik thuis altijd brownies.” Voor de goede orde: met walnoten. Een vruchtbaarheidssymbool trouwens, en de walnotenboom had een mythische status onder heksen. Bron van antioxidanten ook. En nou ja, heel lekker voor door de brownie dus.

