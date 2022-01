Medewerkers van Het Parool over hun nieuwsrituelen in de ochtend: ‘Ik doe een rondje nieuwsapps in bed’

Marrit Boomsma (48), directiesecretaresse.

“Als ik wakker word, kijk ik eerst altijd even op de Teletekst-app op mijn telefoon. Dan heb ik in een oogopslag een overzicht van het nieuws van de nacht en ochtend. Daarna doe ik een rondje langs de velden: de Parool- en NOS-app bijvoorbeeld. Als aanvulling op die korte Teletekstberichten.”



Marrit Boomsma. Beeld Hilde Harshagen

Darya Sutikno (49), eindredacteur.

“Meestal zet ik ’s ochtends mijn wekker uit en open dan in één vloeiende beweging verschillende nieuwsapps na elkaar. Voor ik ga douchen bekijk ik snel de koppen en scan ik de inhoud van belangrijk nieuws, de juicy achterklapstukjes pak ik ook vaak mee. De papieren krant las ik altijd later op de dag, maar dat verandert vast als Het Parool in de ochtend verschijnt.”

Darya Sutikno. Beeld Lin Woldendorp

Corrie Gerritsma (48), chef nieuws.

“Ik pak gelijk mijn telefoon om te checken wat er ’s nachts is gebeurd. Dan lees ik bij op Parool.nl, en andere nieuwssites. In het weekend doe ik het anders. Eerst check ik online om bij te zijn, daarna lees ik op papier in gestaag tempo de langere stukken uit krant en magazine.”

Corrie Gerritsma. Beeld Hilde Harshagen

Heleen Beaart (53), eindredacteur en coördinator PS.

“De dag begint met het laatste nieuws via de apps van de NOS, de Volkskrant en Het Parool uiteraard. Daarna komt het belangrijkste bericht: het dagelijkse sms’je van mijn 87-jarige moeder, waarmee ze laat weten dat ze er nog is. Aan de ontbijttafel vechten we om de Volkskrant. Een enorme luxe dat we Het Parool er voortaan ook bij hebben; een heel andere strijd.”

Heleen Beaart. Beeld Hilde Harshagen

Judith Zilversmit (45), chef PS en PS van de Week.

“Ik kijk eerst naar de gepushte pers­alarmen van ANP en Teletekst, op mijn telefoon. Een oude gewoonte, want pagina 101 zit nog altijd in mijn systeem. Vervolgens even naar Apple News voor de uitgelichte verhalen. En ik scan online de headlines van de kranten. Het allerliefst luister ik ’s ochtends naar Radio 1. Het is wennen dat presentator Jurgen van den Berg weg is, maar het blijft prettig om vroeg bijgepraat te worden, zodat ik goed op de hoogte ben als ik op de redactie kom.”

Judith Zilversmit. Beeld Marc de Groot

Josien Wolthuizen (29), coördinator multimedia.

“Geen koffie met een krantje, maar koffie met een rondje nieuwsapps – het liefst in bed. Wat schrijven de andere kranten? Wat hebben de NOS en RTL Nieuws? Hoe liggen onze eigen site en app erbij? Moet ik me al ergens mee bemoeien? Nee? Doe dan nog maar een koffie.”

Josien Wolthuizen. Beeld Hilde Harshagen

Johan Hoekstra (62), eindredacteur.

“Na het opstaan, meestal rond zes uur, heb ik niet veel tijd voor nieuws, maar in de trein heb ik er een half uur voor. Ik begin dan meestal met koppen snellen op Nu.nl, met af een toe het hele stuk, en dan snel naar Teletekst en soms ook de NOS. De laatste twintig minuten van de rit besteed ik veelal op Parool.nl. Dan krijg ik ook meteen een indruk van welke stukken ik straks nog op mijn bord krijg.”

Johan Hoekstra. Beeld Hilde Harshagen

Olga Ketellapper (39), eindredacteur.

“Doordeweeks ben ik al vroeg onderweg, dan luister ik het nieuws. Ik wacht nog op een fijne ochtendpodcast van Het Parool, dus voor nu begin ik meestal met NRC Vandaag, die duurt precies een fietstocht. Het allerliefst lees ik de papieren krant op zaterdagochtend, met een bak sterke koffie. Als eindredacteur heb ik Het Parool vaak al grotendeels gelezen, dus lees ik de Volkskrant of NRC.”

Olga Ketellapper. Beeld Hilde Harshagen

Maarten Steenvoort (35), beeldredacteur.

“Als ik een ochtenddienst heb, zit ik al om zes uur aan de ontbijttafel en scan ik nationale en internationale nieuwssites. Na de koffie fiets ik naar de trein en daar neem ik op mijn mobiel de hoogtepunten door. Vaak bekijk ik ook de pagina’s van de beeldbanken op Instagram om eventueel iets aan te kunnen bieden in de ochtendvergadering.”

Maarten Steenvoort. Beeld Hilde Harshagen

Laura van der Bijl (35), redacteur infographics.

“Normaliter begint de dag rond half zes met een herhaling van het nieuws op tv en via mijn mobiel in de trein. Op de redactie neem ik de ochtendkranten door met een heerlijke bak dampende koffie. Nu we voornamelijk thuiswerken, staat het nieuws op de achtergrond aan. Terwijl de peuter ontbijt en de baby wordt aangekleed, lees ik het laatste nieuws op mijn laptop met inmiddels koud geworden koffie.”

Laura van der Bijl. Beeld Hilde Harshagen

Peter van Brummelen (62), verslaggever.

“De dag begint bij mij met het lezen van kranten. Dat doe ik meteen na het ontwaken in bed, op mijn laptop. Ik lees de digitale edities van de kranten waarop ik een abonnement heb en struin rond op de sociale media. De papierfetisjist in mij ontwaakt pas later op de dag.”

Peter van Brummelen. Beeld Hilde Harshagen

Dianne Bleeker (23), nieuwsdienst.



“Als ik vroeg op moet ’s ochtends, lees ik liever niet. Dan luister ik naar podcasts en de radio, terwijl ik minstens twee koppen koffie naar binnen werk. NRC Vandaag en Dit Wordt het Nieuws zijn mijn vaste ritueel. Naarmate de dag vordert, scroll ik door Twitter en Instagram, en lees ik het nieuws in de apps van verschillende media.”

Dianne Bleeker. Beeld Lin Woldendorp

Rob van Leeuwen (40), chef online.

“In de ochtend lees ik nieuws zoals ik eigenlijk gedurende de hele dag nieuws lees: eerst check ik de app van Het Parool, daarna apps van andere media om vervolgens nog een tijdje te scrollen op Twitter, zodat ik zeker weet dat ik bijna niets mis.”

Rob van Leeuwen. Beeld Hilde Harshagen