Máximabewonderaar en dragqueen Janey Jacké: ‘Als onze prinsessen ooit in drag willen, bel me!’

Beeld Shutterstock

Janey, jij bent een queen, maar ben je ook royalty?

“Ik ben een kleine jongen uit Volendam, die een droom had. Inmiddels heb ik fans over de hele wereld; mensen die me op handen dragen omdat ik ‘die queen’ ben. Dat geeft me zeker wel dat royaltygevoel. Het echte koningshuis vind ik ook heel tof omdat ze heel modern zijn en best vooruitstrevend. Vooral Máxima vind ik inspirerend.”

Wat vind je zo bijzonder aan haar?

“Haar journey. Tijdens mijn deelname aan het tv-programma Drag Race Holland hebben we een ode aan haar gebracht: Máxima the Rusical. Hoe ze Willem heeft ontmoet, uit Argentinië is gekomen, haar drive als vrouw om succesvol te zijn, hoe pro-gay ze is – dat is heel tof om te zien. Ik vraag me weleens af of ze het gezien heeft.”

Dat moet toch haast wel?

“Haar dochters hebben wel de ­leeftijd van veel Drag Race-fans. Het zou toch te gek zijn als ik haar op een dag ontmoet en dat ze dan zegt: ‘Was jij niet die meid van die tango?’”

Hoe ga je Koningsdag dit jaar vieren?

“’t Is weer een beetje saai, hè? Ik hou het nu even klein: oud-Hollandse spelletjes met wat vrienden, een beetje kaarten. En dan hopen dat we volgend jaar weer los mogen. Ik hou van Koningsdag. De sfeer in de stad is dan zo gezellig. Het is zo’n dag waarop mensen niet zo bezig zijn met hun vooroordelen. Echt één groot feest waarbij iedereen zich opdoft. En als onze prinsessen ooit in drag zouden willen... I mean, call me!”