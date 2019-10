Max Verstappen draagt hem links

Voor de deur van Majestic staat een raceauto met stickers van Aston Martin en Red Bull. Voorbijgangers maken daar foto’s van. Het zijn allemaal mannen.

Wacht, er is toch een vrouw die een foto neemt. Van haar stralende man – auto op de achtergrond.

Binnen is het druk. Dat is het overal waar Max Verstappen verschijnt.

Straks is hij hier voor de lancering van de Tag Heuer Max Verstappen limited edition watch. Het is alweer zijn vierde, er is blijkbaar vraag naar.

Ik heb trouwens wel diep respect voor die jongen, eigenlijk pas echt sinds afgelopen week. Toen zat ik in een raceauto op het circuit van Zandvoort, naast prins Bernhard. Die doet maar twintig seconden langzamer over een rondje dan Verstap­pen.

Serieus. Je snapt pas echt wat snelheid is als je met dat tempo over de weg raast, dendert, jaagt – het is één grote greep naar de strot.

Denk aan het opstijgen in een vliegtuig. Dat is gewoon rechtdoor. Amateurs. Dit is optrekken, remmen, bochten, en opnieuw.

Ik snap nu hoe een konijn in koplampen kijkt.

In Majestic is het wachten op Max.

Shelly Sterk, presentator van Shownieuws maar deze middag onze host, en horlogeman Loek Ibink van Tag Heuer beginnen alvast. Er is weinig waar je mij een groter plezier mee doet dan gesprekken als deze.

Sterk: “Vandaag is wel een hele spannende dag, vind jij dat ook?”

“Ja,” zegt Ibink. “Zeker!”

Sterk: “We hebben een superstrakke planning. Max komt nu uit Schiphol vanuit Japan en gaat straks door naar Londen.”

Ibink: “Tiktaktiktak.”

Sterk: “Wil je wel al iets verklappen?”

Ibink: “Het is een horloge, hahaha. Nee, ik heb wel een teaser. Het is een upgrade van vorig jaar.”

3100 euro, trouwens.

Niet lang daarna komt Verstappen aangereden, in een zwarte Aston Martin. Hij vertelt dat het goed met hem gaat, een beetje jetlag hooguit, en daarna maakt hij een doosje open en doet de nieuwe limited edition om zijn pols.

Sterk: “En? Hoe zit hij?”

Verstappen: “Ik had hem al gepast.”

En dan nu het hoogtepunt van de middag.

Sterk: “Max, wat vind jij belangrijk in een horloge?”

Verstappen: “Dat hij er goed uitziet. Iets met rood en ook zwart erin. En de vorm is ook belangrijk. En een beetje gewicht. Hij moet wel zwaar aanvoelen.”

Sterk: “Hoe draag je hem?”

Verstappen: “Aan de linkerkant.”

Later wil iemand uit de zaal nog weten of Verstappen al heeft proefgereden op Scheveningen.

Verstappen: “Daar zijn we mee bezig.”

Nou, die baan ligt er vlotjes bij, Max.

Wat presentatie Max Verstappen Watch

Waar Majestic, Dam

Wie Max Verstappen, Loek Ibink, Shelly Sterk, Tom Coronel, Najib Amhali, Jacco van Moorsel, Nicolina Papenburg

Wanneer woensdag 16 oktober, 12.30 tot 15.00 uur Drank en spijs **

Sfeer **

Hans zou zijn kont in zo’n racewagen niet eens kwijt kunnen

Formule 1-held Max Verstappen verheugt zich op Zandvoort. "Ik hoop op mooi weer." Beeld Hans van der Beek

Shownieuwspresentator Shelly Sterk en Loek Ibink (TAG Heuer) praten de tijd soepel vol. Beeld Hans van der Beek

Mark Vlijm (Schaap en Citroen), cabaretier Najib Amhali en Tamer Gonen (Customized Media). Amhali: "Het Parool? Die heb ik nog rondgebracht vroeger." Beeld Hans van der Beek

Even uitzoeken wie van de twee hij is. "Wil uw broer ook op de foto?" "Nee, Tim is er niet." Ah, coureur Tom Coronel en Werner Budding (Autovisie). Beeld Hans van der Beek

Moeder Nicolina Papenburg met Ana en Tom. Moeder: "Alleen de naam van Tom is belangrijk. Hij is karter." En Ana? Ana: "Ik rij paard." Moeder: "Dat is 1 pk." Beeld Hans van der Beek