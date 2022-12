Matthijs & Marysia: ‘Ik vind het stom dat mijn vader rookt’

De ouders van Marysia Pastor (12) scheidden toen ze twee jaar oud was. Met haar vader Matthijs Pastor (50) doet ze veel leuke dingen. ‘Papa is erg grappig. Hij kan heel gek doen, dan doet hij hele rare dansjes.’

Matthijs Pastor (50)

“De eerste jaren na de scheiding met Marysia’s moeder woonde ik nog in Amsterdam. In de weekenden was Marysia bij mij, op vrijdagmiddag haalde ik haar op uit Haarlem-Noord. Ik was toen alleen, achteraf ben ik best trots op hoe ik die weekenden met haar heb doorgebracht.

Zo’n jong meisje het hele weekend vermaken is soms best lastig, je weet niet altijd wat je moet doen. We gingen vaak naar de speeltuin of het park, ik nam haar achter op de fiets overal mee naartoe. Later zijn Staci, mijn vrouw, en ik naar Velserbroek verhuisd. We wilden een huis kopen en dit is dicht bij Marysia’s moeder.

Vroeger was Marysia ook de woensdagmiddag bij ons, maar nu is ze 12 en kan ze zelf bedenken of ze daar zin in heeft. Naar de weekenden kijken we altijd erg uit. We doen vaak leuke dingen met zijn drietjes. Laatst hebben we een hotel geboekt in Arnhem, echt even familietijd. Staci en Marysia gaan dan samen winkel in, winkel uit, terwijl ik drie kwartier buiten sta te bevriezen, haha. Ik ben daarin ook erg blij met Staci: zij neemt bepaalde zorgtaken van me over, waardoor ik ruimte heb voor andere dingen en alles beter te overzien is. Dat scheelt enorm met toen ik er alleen voor stond.

Ondanks de duidelijke verschillen – Marysia is een vrouw en ik een man – zie ik veel overeenkomsten tussen ons. Marysia geniet mee met onze muziek, zoals Bløf en The Weeknd. Ik vind het leuk dat ze daar ook graag naar luistert en neem haar graag mee naar concerten.

Haar eerste concert was Bløf, daar zijn we samen heen geweest, en ze is laatst met Staci naar Maan geweest. Dat zijn hele mooie momenten om samen mee te maken. Ze is ook heel sociaal en attent. Soms gaat ze met mij en mijn moeder mee naar de begraafplaats waar mijn opa en oma liggen. Dan helpt ze het graf opruimen. Zo helpt ze ook mee zoeken naar een oplaadpunt voor de elektrische auto, ze is oplettend voor haar omgeving.

Het is heel waardevol om een kind te hebben, en ik ben blij met hoe het nu is. Er zijn ook vaders die hun kinderen nooit of maar één keer in de maand zien. Marysia’s moeder en ik weten: Marysia staat op één, het gaat om haar. De simpelste dingen, zoals even ergens een ijsje eten samen of naar de snackbar gaan, zijn het mooist. Samen zijn hoeft niet duur te zijn, en ik waardeer het extra omdat ze er doordeweeks niet is.”

Marysia Pastor (12)

“Mijn ouders zijn gescheiden toen ik twee was, ik ben dus niet anders gewend. Doordeweeks ben ik bij mijn moeder en in de weekenden bij mijn vader. We spreken af hoe de vakanties verdeeld worden, maar na twee of drie weken mis ik de andere ouder wel.

Onze vorige vakantie was met papa en Staci naar Amerika. We zijn twee weken naar Chicago geweest, naar Staci’s oudere zus, en naar South-Carolina, daar woont ook nog familie van haar. Het was net als in de films. We hebben heel veel gedaan: gevaren, langs Lake Michigan gelopen en er ook in gezwommen, en we zijn naar een concert geweest van The Weeknd. De vlucht was wel lang, maar ik had een schermpje en ik had na afloop ook geen last van de jetlag.

Ik doe sowieso veel leuke dingen met mijn vader. Eind november zijn we in de Arena naar Huis van Oranje geweest tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Ecuador. ’s Ochtends vroeg hij of ik meewilde. Ik wist toen niet wat het was, maar het bleek heel leuk. Iedereen ging juichen en ‘hup Holland, hup’ roepen. Het was erg vet.

Ik vind het stom dat mijn vader rookt. Toen we naar Frankrijk gingen was dat lang rijden, en tussendoor zei hij steeds dat hij ‘zijn benen ging strekken’. Maar eigenlijk ging hij dan roken. Hij gaat nu wel stoppen zei hij, maar ik geloof het pas als ik het zie. Hij toetert ook vaak naar andere auto’s als die iets doen wat niet mag, dan wordt hij boos. Dat ga ik later niet doen.

Mijn vader is ook erg grappig. Hij kan heel gek doen, dan doet hij hele rare dansjes. Ik zit zelf op moderne dans dus ik kan wel beter dansen dan hij.

Papa doet graag dingen buiten, fietsen of wandelen. Ik vind dat niet altijd leuk, maar soms ga ik wel mee. Toen we op vakantie waren in Frankrijk zaten we in een huis met een zwembad. We hebben toen ook een soort berg beklommen naar een ruïne. Ik moest steeds over stenen lopen en het was een paar kilometer echt stijl omhoog. Het was bloedheet, dus we namen af en toe een pauze, maar het was wel zwaar. Toen we boven waren was het wel heel erg mooi, het was het wel waard. Frankrijk vind ik sowieso heel leuk. Parijs is mijn tweede favoriete stad ter wereld, na Chicago.”