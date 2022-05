Mathieu & Feline: ‘We hebben besproken wat ik zou doen als iemand aan mij zou komen’

Mathieu en Feline. ‘Feline heeft een hele rijke fantasie, we spelen soms dat we een radioprogramma maken.’ Beeld Harmen de Jong

Mathieu van der Maat (49)

“Feline danst vanaf haar vierde. Als ze danst is Feline echt gefocust op wat ze doet, ze heeft een hele mooie uitstraling. Toen ze jonger was, lette ze op de anderen, maar ze wordt steeds vrijer.

Ze vindt het leuk om op te treden en geniet van de aandacht. Ik was als kind verlegen en had het niet gedurfd om zo vrij op een podium te staan. Verder herken ik veel van mezelf in Feline. Ze is zorgzaam en geduldig, werkjes die ze leuk vindt doet ze heel geconcentreerd, zoals het inkleuren van allemaal kleine vlakjes van een kleurplaat. Daar is ze rustig een uur mee bezig.

Feline is de derde, ze heeft twee oudere broers, Tobias en Roemer. Ze is de makkelijkste, we hoeven nooit op te treden. Hoewel er langzaam wat strijd komt nu ze ouder wordt.

Ze is eigenwijs, dat ben ik ook. Althans dat krijg ik wel eens terug van anderen. Ik vind eigenwijs niet per se negatief. Het kan juist ook van kracht getuigen om bij jezelf te blijven, het zijn de anderen die het soms irritant vinden.

Feline en ik houden allebei van de muziek van Marco Borsato, vooral van zijn lied Dochters. Toen ze acht was, zijn we samen naar een concert van hem gegaan in de Kuip. Het was een hele warme dag en net toen we in de catacomben waren voor verkoeling, startte hij Dochters. We hebben elkaars hand gepakt en zijn naar de tribune gerend.

Het nieuws over The Voice vond ik moeilijk. We hebben in alle openheid met elkaar gesproken: wat er gebeurd is en hoe je daar over kunt denken. We hebben benadrukt dat het belangrijk is om zelf aan te geven wat je prettig vindt en wat niet.

We kijken bijna elke avond met het hele gezin naar Het Klokhuis. Daar zijn ze zo goed in ingewikkelde onderwerpen behandelen, dat geeft ons vaak aanknopingspunten om met elkaar te praten. Kinderen van nu zijn zoveel wijzer dan ik op hun leeftijd was. Dat geldt zeker voor Feline, die is nieuwsgierig en stelt vragen.

Annerink en ik zijn best sportief. We proberen de kinderen mee de natuur in te nemen en samen te wandelen. Dat vinden ze niet altijd even leuk. In 2021 hebben we een wandeltocht door de Dolomieten gemaakt met overnachtingen in berghutten. Dat was pittig. Ik liep veel met Feline en probeerde haar af te leiden door samen rapliedjes te maken. Feline heeft een hele rijke fantasie, we spelen soms dat we een radioprogramma maken, of dat ik professor Einstein ben die allerlei gekke apparaten uitvindt.”

Feline van der Maat (9)

“Papa en ik vinden het leuk om samen te dansen. Soms dans ik stukjes alleen en daarna weer met zijn tweeën. Papa kan wel dansen, maar hij doet soms gekke dingen met zijn voeten. Hij tilt me op en draait me rond, dat vind ik heel fijn.

Ik oefen twee keer per week met mijn hiphopwedstrijdteam en ik ga één keer per week naar musicalles. Soms treden we in het weekend op. Voor het wedstrijdteam moet ik elk jaar auditie doen. Nu zit ik in een hele goeie groep. Ik vind het leuk om samen te dansen, je moet goed op elkaar letten en zorgen dat je in hetzelfde tempo danst.

Ik wil graag beter leren dansen. Met papa heb ik een dansfilm gezien, en het is cool om te zien hoe professionele mensen dansen. Ik hoop dat ik ooit zo goed word.

Papa en ik waren grote fans van Marco Borsato. Ik ben met papa naar een concert van Borsato geweest, dat was heel leuk. Toen we hoorden wat er gebeurd was, vonden we dat heel erg. We hebben erover gepraat en ik vind zijn liedjes nog leuk, maar hem als mens niet meer.

Ik heb met mijn ouders besproken wat ik zou doen als iemand aan mij zou komen. Ze hebben gezegd dat ik dat altijd moet vertellen, dat zij kunnen helpen. Het is fijn dat ik ze alles kan vertellen.

Mijn broers kregen een mobiel toen ze tien werden, maar ik kreeg dit jaar al de oude van papa. Ik was heel blij, ik heb meteen al mijn vriendinnen toegevoegd om te appen of te snapchatten. Ik speel ook spelletjes of kijk naar TikTok. In het begin vond ik het heel moeilijk om er vanaf te blijven. Wij mogen pas vanaf vijf uur op een scherm, en dat snap ik.

Ik vind het cool om lange wandelingen te maken, maar soms raak ik uitgeput en verlang naar chillen op de bank. Soms mag ik dan op papa’s rug, of hij gaat me aanmoedigen en zeggen dat ik het kan. Als mijn ouders zeggen dat ze vertrouwen in me hebben, kan ik meer.

Met papa speel ik onderweg spelletjes. Dan is hij professor Einstein die machines bedenkt, zoals een machine waar je lege flessen in stopt en waar dan een skateboard uitkomt. Ik ben de mevrouw die machines test. Ik heb er zelf ook een bedacht: een horloge waarmee je naar McDonald’s gaat en dan een menu bestelt dat meteen naar je toekomt.”