Mass: imponerend drama over de nasleep van een schietpartij op school

Jay (Jason Isaacs) en Gail (Martha Plimpton), de ouders van een slachtoffer, in ‘Mass’.

Het is een woord, en een titel, waar je veel kanten mee op kan: Mass. Het openingsbeeld van Mass, een shot van een kerkje in een klein Amerikaans stadje, lijkt te wijzen op één specifieke betekenis: die van een kerkmis.

Maar in het vervolg van het indrukwekkende regie- en scenariodebuut van Fran Kranz (tot nu toe vooral bekend als acteur) blijken ook vele andere betekenissen van belang. Mass als in een gewicht, een zwaarte – hersenmassa bijvoorbeeld, of de massa van een kogel die daar doorheen boort. En mass als een groep, een meute – zoals de slachtoffers van een mass shooting.

Mass draait om de nasleep van een high school shooting. In een bijzaaltje van de kerk ontmoeten de ouders van de dader die van een van de slachtoffers. Die laatsten, Jay (Jason Isaacs) en Gail (Martha Plimpton), zoeken geen genoegdoening of financiële compensatie, maar willen een antwoord op de vraag: waarom? Het is echter twijfelachtig of Linda (Ann Dowd) en Richard (Reed Birney) dat voor hen hebben.

De film beperkt zich tot die ene beladen ontmoeting. De reden voor de bijeenkomst blijft in het eerste halfuur onuitgesproken. Dat is wellicht levensecht – de betrokkenen weten immers dondersgoed waarvoor ze komen en zullen bovendien om de hete brij heen draaien. Maar het zet de onvoorbereide kijker wel wat op het verkeerde been: die zit te zoeken naar wat er aan de hand is, in plaats van mee te kunnen in het drama.

Terwijl daar, als Mass eenmaal goed op gang is, nu juist de kracht van de film ligt. Elk van de vier personages heeft zijn eigen visie, en elk blijft in zijn waarde. Kranz vat het in een ogenschijnlijk simpele, maar weloverwogen stijl, waarin elk kader – en een wisseling in het beeldformaat halverwege de film – betekenis draagt.