Marjolijn & Mila-Marie: ‘Ik ben superblij met de vrije, creatieve en open opvoeding die ik gehad heb’

Beeld Jakob van Vliet

Marjolijn Touw (59)

“Als ouder wil je dat kind zelfredzaam en weerbaar is. Mila-Marie is dat, ik ben dankbaar dat ze haar weg vindt. En ze is daar nog lang niet klaar mee. Soms stemt dat me droevig: ik ga niet alles van haar meemaken.

Het is als ouder lastig om je kind zijn grenzen te laten ontdekken. Ze kan erg streng voor zichzelf zijn en bijvoorbeeld tot laat doorwerken. Slaap je wel goed, vraag ik haar dan, eet je wel goed? Mijn moeder deed dat ook bij mij en dan dacht ik: jahaa. Nu ik ouder ben, snap ik dat dat haar manier van liefde tonen was.

Mila maakt me bewust van veel dingen. Ze heeft me geleerd wat overprikkeling is. Nu weet ik dat ik daar soms, net als zij, last van heb. Ze is ook erg feministisch, heel leuk. Toen ik jong was, was grensoverschrijdend gedrag vanzelfsprekender. Ik heb dat zelf meegemaakt. Het groeiende bewustzijn was voor mij helend: ik begrijp nu dat dit met een machtspositie te maken had, waar ik toen niet tegen opgewassen was.

Als moeder is het je grootste angst dat je dochter hetzelfde overkomt. Als ze vroeger op MSN zat, zat ik als een soort spion mee te kijken: is het geen vieze oude man of vrouw met wie je aan het chatten bent?”

Het eerste jaar na Mila’s geboorte bleef ik thuis. Daarna ben ik weer gaan spelen. Haar vader werkte overdag, ik ’s avonds, dat hebben we altijd zo gedaan. Als ik in Amsterdam of Utrecht optrad, kwamen ze langs. Dan zat ze in mijn kleedkamer te tekenen.

Toen ze nog echt jong was, mocht ze van mij niet in de gangen van het theater rondlopen. Toen ik last had van stress voor een voorstelling, heeft ze daarom een keer op eigen initiatief een hele tijd op het toilet ­gezeten om me niet tot last te zijn. Zo zielig.

Ik vind het heerlijk als ze er is. Tegelijk voel ik me met Mila in de zaal ook altijd erg kwetsbaar. Er kunnen tweeduizend mensen zitten en ik ben er niet mee bezig, maar als Mila er zit word ik zenuwachtig.

We hebben jarenlang de traditie gehad om samen naar het kerstcircus te gaan. Daar waren we allebei dol op, dacht ik. Tot ze zei dat ze het eigenlijk te heftig vond: het idee dat er elk moment iemand kan vallen, dieren die kunstjes moeten uitvoeren en dan ook nog harde muziek. Ik vond het zielig en grappig tegelijk: wat heb ik haar aangedaan!?”

Mila-Marie Bleeksma (26)

“Opgroeien met mijn moeder was echt never a dull moment. Het was geen huisje-boompje-beestje. Ze werkte ’s avonds, dus als ik uit school kwam was er thee met een koekje en had ze gekookt, maar ik at altijd met mijn vader. Ik heb het nooit vervelend gevonden, ik weet niet beter en het was ook avontuurlijk. Tijdens een grote tour was ze alleen op maandag thuis en ging ik in de weekends naar haar toe. Dat waren voor mij minivakanties. Overdag verkenden we samen de omgeving, ’s avonds maakte ik huiswerk in haar kleedkamer en kletsten we tijdens het opmaken.

Ze vraagt ze zich soms af of ze het niet anders had moeten aanpakken. Het idee van een ‘gezonde’ opvoeding is immers dat allebei de ouders regelmatig aanwezig zijn. Maar ik ben superblij met de vrije, creatieve en open opvoeding die ik gehad heb.

Op mijn veertiende zijn mijn ouders gescheiden. Dat is goed geweest, maar toen was het heel heftig. Ik was boos en moeilijk. Ik bleef bij mijn vader in Amsterdam wonen, m’n moeder ging naar Amstelveen en kreeg na een tijdje een nieuwe vriend. In mijn ogen was zij weggegaan. Ik heb het haar en mijn stiefvader niet makkelijk gemaakt. Ik handelde veel uit emoties. Later ging ik begrijpen dat het niet zo zwart-wit was als het toen voelde en mijn moeder is altijd heel goed met me blijven communiceren. Gelukkig duurde die lastige periode niet superlang, een jaar of twee.

We spreken elkaar nu elke dag. Als het niet goed met me gaat, word ik stiller, dat merkt ze meteen. Ik kan advies aan haar vragen en tegelijkertijd merk ik dat ze nu ook steeds meer advies aan míj vraagt, over werk bijvoorbeeld.

We zijn allebei gevoelig, maar ik ben zakelijker. Daardoor vindt ze me soms bot. Als ik bezig ben, zeg ik: ‘Nu even niet.’ Zij vindt dan dat ik hard doe. Maar ik kan haar daardoor wel helpen met zakelijke dingen, waar zij kwetsbaarder in is.

We houden allebei veel rekening met anderen. Dat is een goede eigenschap, maar zorgt er soms voor dat we niet tot een beslissing kunnen komen omdat we allebei zo gefocust zijn op wat voor de ander het prettigst is.

We gingen altijd naar een dorp in Italië waar allerlei Nederlandse kunstenaars een huisje hadden. Iedereen zat daar met zijn kinderen, het was één grote culturele bende; met z’n allen theatermaken op het plein. Onze vakanties waren soms net een film.”