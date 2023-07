Mario (61) heeft een Canta nodig om maaltijden rond te brengen, in de buurt die ook zijn familie is

Mario Booms. Beeld Eva Plevier

“Wijsneuzen zijn het.” Mario Booms (61) lacht erbij, terwijl hij zijn vrienden gedag zwaait. Ze kennen elkaar al jaren, en zijn inmiddels elkaars steun en toeverlaat. Kerst vieren ze samen, op verjaardagen bakt Booms een taart en als iemands gezondheid het laat afweten staan ze direct bij elkaar op de stoep – ook om 3 uur ’s nachts. “Ja, met de sociale controle zit het wel goed. We letten op elkaar.”

Waar ze elkaar van kennen? “Gewoon, van hier.” Hij bedoelt het Mercatorplein – de plek die Booms ook wel zijn huiskamer noemt. “Ik zit hier dagelijks, al jarenlang. We hebben een heel ploegie. Dan komt de een, dan de ander. Zo wordt het zitten nog gezellig ook.”

De geboren Amsterdammer wil niet te veel thuis zijn – vanwege zijn longaandoening COPD krijgt hij het snel benauwd. Dus wandelt hij, zo nodig met tussenpauzes, van zijn woning in de Baarsjes naar ‘zijn’ bankje op het Mercatorplein. Zijn vrienden – of noem ze gerust familie – zijn veelal buurtgenoten die vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer werken en net als hij alleen wonen. Op het plein hebben ze elkaar.

Vespuccimarkt

Booms was een ‘klein jochie’ van 7 of 8 jaar oud toen hij voor het eerst in Amsterdam-West kwam wonen. Het boterde niet met zijn stiefvader dus zocht hij zijn geluk buitenshuis, op de voormalige Vespuccimarkt. Daar kreeg hij een eerste baantje bij de bloemenverkoper, die als een tweede vader werd voor hem. “Ik vond het prachtig, al die bloemen, het verpakken, de markt. Toen ik op een dag mee mocht naar de bloemenveiling, was ik verkocht.”

Hij sloeg de middelbare school over en bleef dertien jaar op de Vespuccimarkt staan. Daarna werkte hij bij een bloemenzaak in Duitsland en later in Osdorp, totdat hij uiteindelijk een eigen bloemenzaak in IJmuiden opende. Die was twintig jaar lang zijn lust en leven – tot de financiële crisis. In 2012 ging de winkel failliet.

Booms kwam in een diep dal terecht. “Een half jaar lang heb ik opgesloten gezeten, ik ging alleen ’s avonds naar buiten voor de boodschappen. Later heeft de dokter geconstateerd dat ik depressief was.” Ook zijn schulden stapelden zich flink op; hij werd doodsbang voor alles wat met instanties te maken had, durfde de telefoon niet op te pakken en post niet open te maken. “Uiteindelijk besloot ik mezelf een schop onder de kont te geven.”

Hij stapte naar binnen bij buurthuis De Tagerijn, waar hij werd gekoppeld aan een psycholoog, de schuldhulpverlening én een bewindvoerder. Met vallen en opstaan – de antidepressiva werkten averechts – klom hij uit zijn depressie en uit de schulden.

Maaltijden uitdelen

Misschien nog wel belangrijker: hij ontmoette Annet Bos, die met haar stichting Foor El-Qaar (zie kader) maaltijden bereidt en uitdeelt aan buurtbewoners met een krappe portemonnee. “Koken kon ik al, dat is altijd een hobby geweest. Dus ik begon als vrijwilliger, en sindsdien zijn we naar elkaar toe gegroeid. We zijn echt een team in de keuken. Een recept hebben we niet nodig.” Nog altijd leveren ze dagelijks aan zo’n dertig huishoudens in de buurt.

Dat hij in 2017 COPD bleek te hebben, heeft hem niet tegengehouden. “Soms is het koken wel zwaar, maar ik wil het gewoon niet loslaten. De bezigheden, het contact met de mensen, dat heb ik nodig.” Sinds zijn longproblemen rijdt Booms in een Canta. Deze kreeg hij van Annet; ze gebruikte de kleine auto om de maaltijden te bezorgen, en dat doet Booms nog steeds.

Tot een paar weken geleden. Door een eenzijdig ongeluk waarbij Booms ‘in een soort black-out’ tegen een busje aanreed, heeft de Canta schade opgelopen. De motorkap, de bumper én de voorruit zijn beschadigd – een reparatie zou 1500 euro kosten. Dat geld is er niet; Booms leeft van een uitkering en de stichting moet het hebben van giften of bijdragen uit eigen zak.

“Als iemand alleen al kan helpen met dat raam, zijn wij heel blij,” zegt Booms. “De bumper en de motorkap kunnen we wel met tape aan elkaar plakken als een soort noodoplossing. Dan kunnen wij de maaltijden weer met dat karretje rondbrengen.”

Stuur uw reactie met vermelding van telefoonnummer naar aha@parool.nl.

Stichting Foor El-Qaar De Amsterdamse stichting Foor El-Qaar werd in 2009 opgericht door Annet Bos. Zij kwam op het idee om vanuit de keuken van buurthuis De Boeg driegangenmaaltijden te bereiden voor buurtbewoners die krap bij kas zitten of moeilijk de deur uit komen vanwege hun leeftijd. Nog altijd kookt ze de maaltijden met een klein team van vrijwilligers. Dagelijks bezorgen ze de maaltijden bij zo'n dertig huishoudens, veelal ouderen in de buurt. Een maaltijd kost in principe zes euro. Om voedselverspilling tegen te gaan wordt er zo veel mogelijk gekookt met ingrediënten die over zijn bij de lokale voedselbank; de rest wordt bij de supermarkt gekocht. Inmiddels koken ze vanuit buurtkamer de Gulden Winckel in de Krelis Louwenstraat.

