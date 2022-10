Marijn Scheeres fotografeert al 14 jaar Amsterdammers op zaterdagochtend: ‘Kleine kinderen zijn niet te regisseren’

De zaterdagochtend van Marijn Scheeres en dochter Robijn. Beeld Marijn Scheeres

Hoe kom je aan de ontbijttafel terecht? Bel je lukraak om 07.00 uur bij iemand aan?

“Nee, ik maak altijd een afspraak. Met iemand die zich heeft aangemeld, of die ik via via ken. Vaak kom ik rond 09.00 uur langs. Soms, bijvoorbeeld bij studenten, pas rond 12.00 uur.”

Als het afgesproken is, tref je dan nog wel de echte ochtend?

“Meestal wel. Soms merk ik dat mensen dachten: oeh, er komt een fotograaf. Dan hebben ze leuke kleren aangetrokken en lopen ze op hakken door het huis. Terwijl iemand in pyjama in een rommelig huis juist leuk is.”

Hoe zorg je dan toch voor een ontspannen foto?

“Ik maak altijd een praatje over hoe de zaterdagochtend er normaal uitziet en laat dan iedereen zijn eigen handeling doen. De één danst graag, de ander bakt broodjes, weer een ander doet liever een spelletje. Wanneer iedereen aan de slag gaat, zijn de meeste mensen niet meer met de camera bezig. ”

Hoef je niks in scène te zetten?

“Ik moet er wel voor zorgen dat alles in één kader past. Iemand die in de keuken boterhammen smeert, krijg ik niet op de foto met de puber die op de bank ligt. Maar binnen dat kader laat ik iedereen zoveel mogelijk doen wat-ie normaal ook doet. Kleine kinderen en huisdieren zijn al helemaal niet te regisseren. Alleen maar leuk hoor, een verrassingselement maakt een foto écht.”

Marijn Scheeres: ‘Ik kwam ooit bij een Ethiopisch gezin, waar ik in een koffiebrandritueel belandde.’ Beeld Marijn Scheeres

Hebben al die Amsterdamse zaterdagochtenden iets met elkaar gemeen?

“Amsterdammers zijn open en laten makkelijk iemand in huis toe. Er hangt een sfeer van: ja joh, dat kan wel, we doen wel even gek. Het zijn vaak ook huishoudens van Jan Steen; niet zo aangeharkt.”

Was er ooit een zaterdagochtend waarbij je dacht: zo wil ik het ook?

“Ik hou ervan als mensen er samen een feestje van maken en tegelijk ontbijten. Al is het voor de foto niet ideaal als iedereen gewoon aan tafel zit. Verder raak ik continu geïnspireerd door alle huizen. Interessant hoe iedereen de inrichting aanpakt.”

Hoe ziet jouw eigen zaterdagochtend eruit?

“Als mijn dochter (11) en ik bij mijn vriend en zijn kinderen slapen, ontbijten we zaterdag met z’n allen. Andere weken ben ik samen met mijn dochter thuis, zoals op de foto te zien is (zie bovenste foto). Het was nog best lastig om onze katten allebei op de foto te krijgen, maar met wat lokbrokjes is het gelukt.”

Is er een foto die je altijd bijblijft?

“Ik fotografeerde ooit een oudere man die in een soort museum woonde met gekke kunst en veel boeken. Die vond ik esthetisch goed, bijna een soort Rembrandtfoto. En ik kwam ooit bij een Ethiopisch gezin, waar ik in een koffiebrandritueel belandde. Dat was een mooi moment.”

Marijn Scheeres: ‘Ik fotografeerde ooit een oudere man die in een soort museum woonde.’ Beeld Marijn Scheeres

Wie of wat zou je nog graag fotograferen?

“Ik zou nog meer inkijkjes in andere culturen en subculturen willen geven. Maar ik wil benadrukken dat iederéén zich kan aanmelden. Als je denkt dat het niks voor je is: meld je dan juist aan. Het hoeft allemaal niet bijzonder, succesvol en gelukkig te zijn. Ik ben er voor alle Amsterdammers.”

