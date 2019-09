Marije Zuurveld: ‘Ik weet niet of ik me Amsterdammer mag noemen’

Marije Zuurveld Beeld Lin Woldendorp

Mijn buurt

“Noord, maar wel het Noord bij de A’DAM Toren en de Tolhuistuin. Daar woonde ik toen ik net uit Leusden naar Amsterdam was verhuisd. Als er mensen langskwamen gingen we altijd in de Tolhuistuin zitten en boodschappen doen in de straatjes daar.”

Uitgaan

“De Jimmy Woo. We gaan vaak met een grote groep vrienden op vrijdag. Ik heb meer uitgeprobeerd in de afgelopen jaren, maar dit is het leukst. We worden weleens aangesproken: dat de club klachten krijgt en dat we iets rustiger moeten zijn. We zijn gewoon niet de types die met een drankje aan de kant gaan staan kijken. Wij pakken echt de dansvloer. Daarna eten we wat bij McDonald’s en blijft iedereen bij mij slapen.”

Restaurant

“Cannibale Royale. Dat is altijd goed. Mijn vriend en ik eten daar om de twee weken. Ik steak tartare, hij een biefstuk. Er zitten er veel in de stad, maar die in Noord is altijd lekker rustig. Verder eet ik niet veel vlees, maar dit is gewoon te lekker.”

Cannibale Royale Beeld Lin Woldendorp

Dagelijkse boodschappen

“Ik bestel mijn boodschappen. Hier in de buurt zitten niet veel winkels en ik heb niet zoveel tijd om boodschappen te doen. Je moet dan wel vooruitdenken: wat ga ik de komende week eten? Maar daar ben ik goed in geworden.”

Mooiste park

“Het Vondelpark. Toen ik net begon met YouTube hielden we daar meetings. Iedereen wist waar het Vondelpark was, dus dat was een handige plek. We kwamen daar samen om video’s te maken, daardoor heb ik veel vrienden ontmoet. Nu is YouTube werk, maar toen was het gewoon een hobby.”

Speciaalzaak

“Solebox bij de Dam. Ze hebben bijzondere schoenen en kleding. Ik kocht er een keer sneakers van het Japanse merk Bathing Ape. Je kon ze nergens kopen en toen had Solebox opeens een hele collectie van het merk.”

Bijzondere schoenen bij Solebox Beeld Lin Woldendorp

Museum

“Ik had een keer een diner in het Rijksmuseum, georganiseerd door YouTube, pal naast De Nachtwacht. Het was voor internationale YouTubers en er waren een paar Nederlanders uitgenodigd, onder wie ik. Er waren mensen bij tegen wie ik al jaren opkeek, en dat op die bijzondere plek.”

Beste plek om te relaxen

“Mijn eigen balkonnetje en voordat ik dat had bij Pllek in de zon.”

Favoriet vervoermiddel

“Ik loop heel veel. Ik neem elke dag de pont naar de stad en vanaf Centraal loop ik dan alles. Op weg van afspraken naar huis kom ik altijd wel een leuke winkel tegen of iemand die ik ken, en zo ben ik uren zoet.”

Broodje

“B&B Lunchroom in de Leidsestraat. Vroeger filmde ik weleens op een kantoor daar in de buurt, en dan haalden we daar broodjes met mozzarella of carpaccio.”

Een broodje mozzarella van de B&B Lunchroom in de Leidsestraat Beeld Lin Woldendorp

Favoriete Amsterdammer

“Mijn opa. Hij is geboren in Oost, bij het Tropenmuseum. Hij woont al jaren niet meer in de stad, maar altijd als hij bij me is wil hij me alles laten zien. Als we ergens wat gaan eten en ik ga naar de wc, dan kom ik terug en ben ik hem kwijt omdat hij met mensen aan het praten is. Hij heeft veel verhalen over de stad en komt helemaal los als hij hier is.”

Mooiste brug

“Het bruggetje bij mijn oude huis, vlak bij de A’DAM Toren. Ik moest er elke dag overheen, want er is geen andere manier om bij het huis te komen. Er zat altijd een zwerver met een lieve hond, die ik bijna dagelijks mijn kleingeld gaf.”

De brug bij de A’DAM Toren. Beeld Lin Woldendorp

Favoriete modewinkel

“Zipper en Episode in de Negen Straatjes. Daar scoor ik altijd een oude Adidastrui of een felgekleurd tie-dye shirt. Ze hebben er alles.”

Een avond stappen met

“De Amerikaanse rapper Lil Nas X. Hij zou wel klikken met mijn vriendengroep en ik wil hem graag laten zien hoe we in Amsterdam uitgaan.”

Dieren in Amsterdam

“Ik moet echt een keer naar Artis. Ik ben daar nog nooit geweest! Erg hè?”

Ik voel me Amsterdammer, omdat

“Ik durf me nog niet echt Amsterdammer te noemen. Ik voel me hier wel thuis, ik vind het veilig en fijn, maar ik weet niet of ik het recht heb om te zeggen dat ik Amsterdammer ben. Daarvoor ben ik er misschien nog te kort.”