Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis: ‘De opvang is een politiek probleem dat niemand wil oplossen’

Na vijf tropenjaren zwaait Marieke van Schaik (52) af als directeur van het Rode Kruis. Het aantal natuurrampen neemt wereldwijd toe en er is een grens aan wat je aankunt als persoon. ‘Je gaat door op adrenaline.’

Het stationsplein van Przemyśl ligt erbij als vrijwel alle andere stationspleinen. Druk natuurlijk, zoals stationspleinen dat zijn. Binnen is het een ander verhaal. Het vriest, de deur naar de hal zit dicht. De aanblik is verbijsterend. Zo veel mensen heeft dit stationnetje aan de zuidoostgrens van Polen met Oekraïne nooit eerder te verstouwen gehad. Het is er afgeladen vol. Elke vierkante centimeter vloer is bezet door mensen. Ze zitten in de hal, op de perrons, in de gang naar de restauratie. Heel veel moeders met kinderen, oudere mensen.

Midden in die mensenmassa probeert Marieke van Schaik zo min mogelijk in de weg te lopen. Ze is in Przemyśl in het kader van de hulpactie van Giro 555, als het gezicht van het Rode Kruis, maar nu zou ze zich het liefst onzichtbaar maken. Tussen de mensen met camera’s voelt ze zich bezwaard de aandacht naar zich toe te trekken terwijl die zou moeten gaan naar de hulpverleners.

Het is winter, 7 maart 2022, maar de hal is bloedheet en bedompt. Op de grond zit een vrouw met een baby op schoot. Het kind is veel te warm aangekleed, het draagt zo’n pak dat je van onder tot boven dichtritst tegen de ergste kou, maar nu hangt het slap, voor dood, in haar armen. Het gezichtje is grijs. Dit kind, ziet Van Schaik, heeft snel hulp nodig. Vrijwilligers van het Rode Kruis leiden de vrouw naar een hulppost in een van de gangen van het station. De moeder is uitgeput, het kind blijkt volledig uitgedroogd. Een van de Poolse vrijwilligers praat met haar. “Je hebt het goed gedaan,” zegt ze in het Russisch.

Ook deze vrijwilliger ziet grauw. De kringen staan diep onder haar ogen, ze heeft maar een paar uur geslapen vannacht. Zoals alle vrijwilligers; de treinen uit Oekraïne komen dag en nacht aan, en dan moet je klaarstaan. Net is er nog een oudere man binnengedragen door zijn kinderen. Hij had een hersenbloeding gehad en kon niet meer lopen, dus ze hebben hem de hele treinreis gedragen.

Zo heeft iedereen een verhaal op dit kleine witte station. In de hal staat een vrouw met een bups kinderen om haar heen. De jongsten zijn van haarzelf, de oudere van haar zus. Hun mannen zijn achtergebleven in Oekraïne om te vechten, de zussen hebben de onmenselijke keus moeten maken wie in Charkiv voor hun bejaarde ouders zou blijven zorgen en wie de oversteek zou maken naar het veilige Polen. Het werd de zus met de jongste kinderen, de oudsten zouden beter zonder hun moeder kunnen, was de redenering. En nu lukt het haar niet meer om contact te krijgen met haar familie. De ontreddering staat in haar ogen.

Misschien is het dat deze vrouw een moeder is, net als zij, wat Van Schaik zo raakt, maar dan wordt ze getroffen door de aanblik van haar nagels. Vuurrood gelakt zijn ze. Deze vrouw, realiseert ze zich, heeft vlak voor de bombardementen nog een manicure genomen. “Dat was zo gek om te bedenken. En dan nu die totale wanhoop. Ze waren uitgeput en emotioneel. Dat was overweldigend om te zien.”

Vindt u dit leuk werk?

“Nee.”

Maar dit is de kern van uw baan.

“Ik doe het wel ergens voor. Ik ben uit overtuiging bij het Rode Kruis gaan werken. Ik wil iets bijdragen, dat is wat me drijft. Het is supermooi dat we dit kunnen doen, dat we deze hulp kunnen bieden. Maar je ziet ook steeds wat je allemaal niet kunt doen, hoe groot de problemen zijn. Het is soms moeilijk om dan te blijven focussen op het positieve.”

U bent een paar dagen in Przemyśl geweest. Dacht u op dag twee niet: nou moet ik wéér die afschuwelijke stationshal in?

“Nee. Dat doe je gewoon. Dat wil je ook hè, je denkt altijd: ik kan nog even dit en dit doen. We kunnen nog even iets regelen. Er zit geen stop op. Je gaat door op adrenaline.”

Hoe was het om daarna terug in Nederland te komen?

“Ik had corona opgelopen, dus ik werkte vanuit huis. Maar het was ook in Nederland meteen heel heftig, want de vluchtelingen kwamen ook direct hierheen. Van even uitrusten was geen sprake. Na een paar weken was ik wel enorm moe van al die indrukken.”

Marieke van Schaik in gesprek met Oekraïense vluchtelingen in een opvangkamp van het Rode Kruis in Polen. Beeld Arie Kievit

Begin dit jaar, na de kerstvakantie, vroeg Marieke van Schaik zich af: zou ik zo’n crisis als die van Oekraïne nog een keer met evenveel energie aankunnen? Nee, was haar conclusie. Het wordt elke keer zwaarder. Tijd om plaats te maken, om te reflecteren op vijf heftige jaren als directeur van een internationale hulporganisatie – en dat reflecteren begint nu, bij dit afscheidsinterview in een koffietentje in Amsterdam-West, op loopafstand van haar huis.

Van Schaik was in Syrië, in Libanon, in Somaliland, Kenia en Venezuela. Maar wrang genoeg kreeg het Rode Kruis de laatste jaren ook in Nederland steeds meer te doen. “Toen ik begon als directeur hebben we discussies gevoerd of het Rode Kruis nog wel relevant was in Nederland. Het idee heerste: wij hebben het hier toch allemaal goed voor elkaar?”

Dat bleek tegen te vallen.

“Tijdens de coronacrisis zag je hoe veel mensen er leefden op de ondergrens. Het vangnet van de overheid bleek er niet te zijn voor mensen zonder verblijfspapieren. De horeca sloot, er kon niet meer schoongemaakt worden bij mensen thuis, ongedocumenteerden hadden letterlijk niet meer te eten. Dus toen hebben we met andere organisaties een hulpprogramma opgezet, met voedselpakketten en boodschappenkaarten.”

Van Schaik en Sigrid van Aken (Nationale Postcode Loterij) bezoeken de voedselbank in de Pauluskerk in Amsterdam tijdens de coronacrisis. Beeld Ferry Krijn

Toch raar dat dat in Nederland nodig is.

“Tijdens covid was het evident. Maar het is nu nog steeds nodig. Een paar kilometer verderop, in Amsterdam-Zuidoost, zijn er mensen die hun kinderen geen brood mee kunnen geven naar school. Ik vind het heel erg dat het zo is, maar het is wel de realiteit, dus ik vind dat we daar als samenleving een antwoord op moeten hebben. Logisch dat wij daar als Rode Kruis een bijdrage aan leveren.”

Heeft u Amsterdam zien veranderen?

“Zeker. Toen mijn kinderen klein waren, woonden we in de Baarsjes. Mijn kinderen gingen naar de Sint Jan, waar toen net een ouderinitiatief was om de school gemengder te krijgen. Dat was mooi om te zien. Maar als ik nu kijk... Je ziet dat de ongelijkheid toeneemt. Het is in de stad goed toeven, maar alleen voor wie het kan betalen.”

Jeuken uw handen niet om nog meer voor de stad te doen?

“Ja. Maar als er één uitdaging is voor het Rode Kruis, is het om goede keuzes te maken. Je kunt niet alles doen. Als je overal gaat bijspringen, doe je wel heel veel dingen, maar niets goed genoeg. En je hebt duurzame financiering nodig, want we zijn afhankelijk van donaties. Dus je moet duidelijk hebben: waar zijn wij voor? Wij zijn voor mensen in nood en voor mensen in dreigende nood.”

Heeft u het gevoel dat de nood hoger wordt in de wereld?

“Er zijn twee dingen die erger worden: de klimaatverandering en de migratie. Die twee hangen ook samen. Het aantal natuurrampen neemt toe.”

Zijn de gevolgen van klimaatverandering nog bij te benen voor het Rode Kruis?

“Dat is een goede vraag. Ik was in Somaliland, een van de armste landen van de wereld, en daar was ik getroffen door de verhalen van de nomaden. Zij leven al duizenden jaren hun leven op dezelfde manier, ze trekken met hun vee over het land, van plek naar plek. Een hard, maar vrij leven. Maar die levensstijl is niet meer vol te houden omdat er domweg niet genoeg water is. Als er ergens water is, trekt iedereen naar diezelfde plek en ontstaat er ruzie en conflict. De mensen die ik sprak zeiden: mijn vee is dood, dus ik woon nu hier en ben afhankelijk van voedselhulp.”

“Ik vond het verschrikkelijk om te zien hoe deze mensen, die werkelijk op geen enkele manier hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde, zo hard worden getroffen. En we kunnen deze mensen op zich wel tijdelijk noodhulp bieden, maar de problemen zijn structureel. Ze zullen op een andere manier moeten gaan leven.”

Dan kan een nomadenvolk geen nomadenvolk meer zijn.

“Ik denk dat we als Rode Kruis deze mensen kunnen helpen om weerbaarder te worden. Als we lokale gemeenschappen kunnen waarschuwen voor noodweer en overstromingen, en daar zijn al allerlei ­klimaatmodellen voor, dan verliezen ze niet bij elke ramp hun spullen en hun vee. We moeten meer inzetten op preventie, op het voorkomen van die enorme impact van natuurrampen. Het probleem is: er wordt gul gegeven op het moment dat er een ramp is, maar het is veel moeilijker om geld op te halen voor preventie.”

Marieke van Schaik groeide op in een christelijk gezin in Katwijk. Haar ouders waren beiden onderwijzer, haar moeder was actief in de vrouwenbeweging. Ze kreeg een opvoeding waarin je bekom­meren om een ander centraal stond. Na een studie politicologie en internationale betrekkingen belandde ze bij Stichting Doen en de Nationale Postcodeloterij. Vijf jaar geleden werd ze gevraagd bij het Rode Kruis te solliciteren. “Dit was de kans om de stap te maken van de financieringskant naar de operatie, naar het eigenlijke doel, de hulpverlening.”

Van Schaik in het Limburgse Valkenburg met mensen die zijn geëvacueerd na de overstromingen in de zomer van 2021. Beeld arie kievit

Wat doet u de hele dag?

Lachend: “Heel veel vergaderen. Goed luisteren naar de experts in de organisatie. Als alles goed loopt, is mijn rol vooral het steunen van mensen. En als er een crisis is, moet je er zijn om beslissingen te nemen. Vaak heb je dan nog niet alle informatie, maar je mensen moeten door, dus iemand moet een knoop doorhakken. Dan ben ik er om te zeggen: dit is wat we gaan doen, jullie hebben me de risico’s verteld, die accepteer ik, en I’ve got your back.”

Dat lijkt me doodeng.

“Dat is het ook. Aan het begin van de coronacrisis hebben wij direct onze hulplijn opengezet en onze crisisstructuur opgetuigd, nog voor de overheid dat had gedaan. Dat was spannend, want dat kun je niet te vaak doen, maar we baseerden ons op goed geïnformeerde experts. Ik heb geleerd dat je bij een crisis snel moet opschalen. Afschalen kan altijd nog, en als je te laat opschaalt, loop je de hele tijd achter de feiten aan.”

Zoals de overheid deed.

“Nou, de overheid is heel breed. Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie, wij zijn helemaal ingericht op crises. Daar zijn we op getraind, iedereen gaat daarop aan. Dus voor ons was het misschien ook wel makkelijker dan voor de overheid.”

U was ook in Ter Apel tijdens de vluchtelingencrisis.

“Als je het hebt over gebeurtenissen die op mijn netvlies gebrand staan dan is Ter Apel er ook eentje. Al die mensen die daar voor de hekken zaten. In zomerkleren, ­terwijl het regende en ijskoud was. Maar ook binnen: de mensen in de sporthal, die sliepen op matjes die voor gymles bedoeld waren. Al die mensen, met al die kinderen, en het was elke avond weer spannend of er wel genoeg opvangplekken waren. Het was vreselijk om te zien, vooral omdat deze mensen al een verschrikkelijke reis achter de rug hadden. En het was er ook domweg onveilig.”

Schaamt u zich dan voor Nederland?

“Ja. Migratie is iets wat niet meer weggaat. We denken dat we de toestroom van mensen kunnen managen, maar dat ís niet zo. Migratie is een feit waar we op een democratische manier beleid op moeten maken. Wij als Rode Kruis hebben daar verder geen mening over, wij zijn neutraal, maar ik vind wel dat we vluchtelingen op een menswaardige manier moeten opvangen. Er zitten mensen nu al maanden in crisisnoodopvang, op stretchers in sport­hallen die bedoeld zijn voor een paar dagen. Er is slecht eten, kinderen gaan niet naar school. En het is niet zo dat er geen opvangplekken zijn hè? Alleen is het steeds: twee weken hier, twee maanden daar. De opvang is een politiek probleem dat niemand wil oplossen.”

U bent neutraal, maar hebt wel steeds te maken met politieke keuzes.

“Wij spreken ons uit op basis van ons humanitair mandaat. Over de kwaliteit van de opvang voor mensen die hier bescherming zoeken. En we vinden daar niet alleen wat van, we komen ook wat brengen. We zijn er om te helpen. Op dit moment runnen we 31 opvanglocaties. Ook in Haarlem, Zandvoort en Duiven­drecht helpt het Rode Kruis actief mee om de opvang beter te maken. In Amsterdam alleen al hebben we vijfhonderd getrainde vrijwilligers.”

Volgens uw echtgenoot Matthew bent u exhausted.

“Ja, dat klopt wel. Ik ben heel moe, dat voel ik aan alles. Het is tijd om in een ander tempo te gaan leven, en ook ruimte te geven aan wat er de laatste maanden en jaren gebeurd is.”

Lukt het u om met hoop naar de toekomst te kijken?

“Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik ben op zo veel plekken geweest, het is vaak zo complex. Als je kijkt naar Zuid--Soedan, dan ben ik niet heel hoopvol. Of kijk naar Syrië, naar Libanon. Landen die voor een kwart uit vluchtelingen bestaan en zelf in een economische crisis zitten. Maar toch hè, ik zie ook daar nog steeds mensen zich inzetten voor een ander. Ik zie ondernemerschap en drive. En ik zie de kracht van het Rode Kruis op zo’n moment. Dus daar put ik hoop uit: mensen die onder heel moeilijke omstandig-heden toch die spark weten te vinden en doorgaan. Als zij het kunnen, kan ik het ook.”

Marieke van Schaik 12 december 1970, Leiden 1983-1989 Vwo, Rijnlands Lyceum Oegstgeest

1989-1995 Studie political sciences, UvA

1995-2000 Projectmedewerker Stichting Doen

2000-2013 Relatiebeheerder en hoofd Goede Doelen Loterijen (onder meer Nationale Postcode Loterij)

2013-2018 Managing director Goede Doelen Loterijen

2018-2023 Algemeen directeur Nederlandse Rode Kruis Marieke van Schaik is voorzitter van de raad van toezicht van de Dr. Denis Mukwege Foundation en bestuurslid van de Roosevelt Foundation | Four Freedom Awards. Ze is getrouwd met Matthew Whitehead. Samen hebben ze drie volwassen zoons. Ze wonen in Amsterdam-West.