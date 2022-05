Margarine onnatuurlijk? – ‘Roomboter komt ook niet zo uit de koe rollen’

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: kun je beter roomboter eten dan margarine?

Het is een mantra waar sommige mensen bij zweren: blijf bij de natuur, eet zo min mogelijk bewerkt voedsel. De wereld zou namelijk niet voor niks op deze manier zijn ontstaan – vol met planten, vruchten en dieren waarvan de mens kan leven.

De discussie natuurlijk versus onnatuurlijk speelt ook als het gaat om room­boter en margarine. Die laatste komt uit een fabriek en zou te veel zijn bewerkt.

“Bewerking is een vreemd begrip,” zegt hoogleraar voeding en ziekte Ellen Kampman van Wageningen University. “Wanneer vinden mensen iets bewerkt? Roomboter komt ook niet zo uit de koe rollen. Voor je tot dat product komt, zijn óók allerlei handelingen nodig. Het líjkt misschien alleen wat natuurlijker dan margarine.”

Wat is dan het verschil en welke kun je beter gebruiken? Roomboter is een dierlijk product en wordt gemaakt van melk, margarine is een plantaardig product en bestaat uit een mix van zonnebloem-, lijnzaad- en koolzaadolie.

Wat gezondheid betreft is een belang­rijke tegenstelling te vinden in de soorten vetten in beide producten. Roomboter bevat verzadigde vetten, terwijl de vetten in margarine van het onverzadigde soort zijn. “Daarom kun je de roomboter beter laten staan en in plaats daarvan margarine nemen,” zegt Kampman. “Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat het slechte cholesterol in je bloed daalt als je dat doet.”

Ook andere oliën, zoals olijfolie, zijn beter voor je lichaam dan boter. Een handig ezelsbruggetje is te vinden in de structuur van een product. Verzadigde vetten zorgen voor verharding. Is een product zacht of vloeibaar? Dan bevat het meer ónverzadigde vetten.

“Het is dus niet altijd zo dat plant­aardige producten beter zijn. Neem bijvoorbeeld kokosvet. Dat is hard en bevat het meeste verzadigd vet van alle vet- en olie­soorten.”

