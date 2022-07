‘Marechaussees met wapens zien rondlopen, dat is indrukwekkend voor een kind’

Uitzonderlijke tijden in het onderwijs. Jocelyn Vreugdenhil volgt leerkrachten van basisscholen in Amsterdam. Deze week: groep 7, Zuidoost .

‘Mijn collega’s komen regel­matig in lichte paniek naar me toe om te vragen hoe ik dat deed, fondsenwerven en stichtingen aanschrijven. Een taak die ik de afgelopen jaren volledig naar me toe heb getrokken en overgenomen moet worden.”

Nu het moment van afscheid van de school, waar de meester jarenlang gewerkt heeft, dichterbij komt, krijgt hij een steeds grotere knoop in zijn maag. De meester weet dat hij een gat achterlaat wat niet makkelijk te vullen is. Dan gaat het niet alleen over het lerarentekort, en dat het moeilijk wordt een opvolger te vinden, maar in zijn geval ook over de rol die hij vervulde op school.

Hij had talloze uren zitten in het opbouwen van een netwerk dat voor de school en de leerlingen veel had opgeleverd. Bij Campina had hij gratis schoolmelk kunnen regelen. Daar kwam op een gegeven moment gratis schoolfruit bij via een ander contact. En al dat zoeken en aanschrijven leidde uiteindelijk ook nog tot volledig gefinancierde excursies.

“Veel van onze leerlingen zien weinig van de wereld, omdat daar thuis geen ruimte en geld voor is. De gratis uitjes zijn daarom superrelevant.”

Een jaarlijks terugkerende excursie, die gefinancierd wordt door een bedrijf, is een dagdeel met een touringcar naar Schiphol voor een rondleiding.

“Kinderen van welgestelde ouders die met het vliegtuig op reis gaan naar verre oorden met stranden, leren vanzelf nieuwe dingen. Zoals op welke tijden het eb en vloed is of hoe je dollars omrekent naar euro’s. Als je dit allemaal uit boekjes leert, blijft het minder makkelijk hangen.”

Een aantal leerlingen uit de klas liet de meester bij aankomst weten al eens op Schiphol te zijn geweest. “Die liepen vol trots voorop tijdens de rondleiding om te vertellen hoe alles werkte. ‘Kijk, hier moet je dan je tas laten controleren. Al je spullen moeten in een plastic zakje passen en je mag geen waterflesje meenemen.’”

“Wat het vooral leuk maakt, voor mij als leraar, is om de woordenschat te koppelen aan wat er te zien is. Wat is de douane en wat doet de marechaussee en hoe schrijf je deze lastige woorden. Dan zien de kinderen de marechaussee gelijk ook rondlopen met grote wapens. Dat is allemaal heel indrukwekkend natuurlijk.”

Verder kwam het inchecken bij de balie aan bod en het verschil tussen handbagage en ruimbagage: live begrijpend lezen.

“Deze uitjes zijn vooral leuk omdat ze vakoverstijgend zijn; naast woordenschat en begrijpend lezen komen ook andere vakken aan bod. Zoals aardrijkskunde bij het lezen van de plattegronden die overal hangen. Wat is jouw positie in het gebouw en hoe lopen de routes via de trappen en liften? En als opdracht: volg de bewegwijzering naar incheckbalie 1 of terminal 2.

“Soms wordt er weleens gedacht dat uitjes met de klas verloren lestijd zijn, maar ze krijgen wel degelijk onderwijs. Alleen niet uit een boekje. De ervaring van ergens ook echt te zijn geweest is superbetekenisvol. Ik hoop dan ook dat iemand het stokje proactief van me overneemt.”

