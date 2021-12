Marcel Dikstra (59) van Fenix Books verkoopt al 26 jaar tweedehandsboeken in De Pijp en richt zich nu noodgedwongen op sociale media

Marcel Dikstra van Fenix Books: ‘Het helpt denk ik dat ik geen 25 meer ben.’ Beeld Sophie Saddington

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Ten eerste is er een stuk minder gezelligheid. Normaal maak ik een praatje met klanten, nu ben ik vooral bezig met de online bestellingen. Ten tweede is het onvermijdelijk dat de omzet de komende weken wat lager zal zijn. Al denk ik wel dat mensen sneller schakelen dan bij de voorgaande lockdowns. Toen was alles nog nieuw en moest iedereen even wennen. Dat merk ik ook bij mezelf: het in gang zetten van click and collect gaat nu bijvoorbeeld veel makkelijker.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Het blijft altijd onzeker. Voor mij zal er niet veel veranderen. Ik ga nog steeds elke dag naar de winkel om klanten te ontvangen die hun boeken komen afhalen. Op vrijdag kan ik nog wel op de boekenmarkt op het Spui staan. De markt mocht de vorige keren niet doorgaan, maar nu wel. Dat is een opsteker.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Een creatief inzicht wil ik het niet noemen, maar ik ben meer bezig met sociale media. Ik plaats foto’s op Facebook van de etalage met daarin nieuw binnengekomen boeken of ik licht er een exemplaar uit. Het zorgt niet per se voor meer verkoop, maar je wordt wel wat zichtbaarder, heb ik gemerkt, bijvoorbeeld bij buurtbewoners.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Ik ben er vrij nuchter onder, het zal deze keer ook wel weer goed komen. Het helpt denk ik dat ik geen 25 meer ben. Ik hoef niet elke avond naar een restaurant of op stap te gaan. Alleen naar de bioscoop gaan, dat mis ik een beetje.”

Wat is het eerste dat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Alles naar buiten brengen, haha. Ik heb normaal een hele uitstalling buiten staan met boeken. Dat trekt altijd veel mensen en het zorgt voor reuring. Veel beter dan de hele dag alleen in de winkel zitten.”

