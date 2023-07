Mannen met Barbie-, Mondriaan- of Voldemortnagels: nail art is niet meer een accessoire voor alleen vrouwen

Steeds meer mannen in Amsterdam laten hun nagels doen in een salon. ‘Nail art is een zelfexpressie geworden, in plaats van een accessoire voor alleen vrouwen.’

Aan de lange tafel bij nagelstudio Lakwerk in Oud-Zuid zitten negen klanten, van wie drie mannen. Hugo van de Poel (35) zit op een van de met velours beklede turquoise stoelen. Zoals elke drie weken laat hij hier zijn nagels doen, momenteel zijn ze glanzend zilver met roze vegen. “Ik hou van abstract, een beetje geklieder, maar dan op een mooie manier.”

Op zijn telefoon laat hij een mapje met foto’s zien waarin eerdere creaties van zijn vaste ‘nail technician’ Nikkie Koch (33) te zien zijn: nagels met uitsluitend primaire kleuren, geïnspireerd op Mondriaan of Voldemortnagels, zoals Ralph Fiennes in de latere Harry Potter-films heeft.

Hugo van de Poel: ‘Het maakt me niet uit wat mensen vinden.’ Beeld Jakob van Vliet

Twee jaar geleden kwam Van de Poel voor het eerst de salon binnen, op aanraden van zijn vrouw, die er vaker kwam. “Ik vond het altijd al mooi bij haar. Op dat moment zat ik in een burn-out, maar ik word onrustig van stilzitten, dus toen stelde zij voor om mijn nagels te laten doen. Ik word er heel vrolijk van.”

Op zijn 12de zag hij een man zijn nagels lakken en vanaf dat moment dacht hij: dat wil ik ook. “Als volwassene lakte ik mijn nagels voor events om ze op zondagavond er weer af te halen, omdat ik maandag weer naar mijn werk moest. Ik dacht dat mensen het niet representatief zouden vinden. Nu sta ik er anders in. Mijn nagels zijn heel verzorgd en het maakt me niet uit wat mensen vinden.”

Vorige week vierde hij met Koch zijn tweejarige jubileum. “Hugo was een van mijn eerste klanten en ik hielp hem ook voor het eerst,” zegt Koch, die naast Van de Poel nog één andere mannelijke vaste klant heeft. “Hij denkt out of the box en komt altijd met ideeën die ik niet eerder heb gemaakt, dat maakt het voor mij leuk.”

Een vorm van kunst

Steeds meer mensen laten hun nagels in een salon doen. De Nederlandse nagelmarkt groeit: volgens de Kamer van Koophandel waren er in 2018 in Amsterdam 218 zaken die iets met nagels doen, in 2023 zijn dat er 408, bijna een verdubbeling.

Het blijft vaak niet bij één kleur op nagels, maar er wordt gebruikgemaakt van verschillende tekeningen, kleuren en structuren, oftewel: nail art. “Als iemand bij ons binnenloopt, kijken we wat voor persoon iemand is en hoe we iets kunnen creëren wat bij jou past, in plaats van dat we exact hetzelfde aanbieden voor iedereen,” zegt oprichter Jessica Scholten (31).

Tien jaar geleden verhuisde ze naar Amsterdam, omdat ze erachter kwam dat niemand in Nederland in de mode-industrie zich alleen op nagels focuste, terwijl dat in het buitenland wel gebeurde. “Ik merkte echt dat mensen blij waren dat ze me gevonden hadden, omdat ik meer kon dan alleen één kleurtje.”

Niet alleen voor vrouwen

Ze begon op haar 15de met nagels lakken vanuit haar zolderkamer in het Twentse dorp Losser. “Toen had je de French manicure, eventueel met een glitterrandje. Meer bestond er niet. Nail art heeft zich in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Het is een zelfexpressie geworden, in plaats van een accessoire voor alleen vrouwen.”

Lakwerk is, naar eigen zeggen, de eerste ‘nail art concept salon’ in Amsterdam. In 2018 openden Scholten en Saar Koningsberger (36) de eerste locatie in de Spuistraat. In 2021 kwam de locatie op de Willemsparkweg erbij. “Al vanaf het begin kwamen er mannen. We hadden duidelijk een visie dat we geen roze salon wilden waar alleen vrouwen zich fijn voelen. Iedereen is welkom, wie je ook bent of waar je jezelf ook mee identificeert.”

Barbienagels

Aan de lange tafel zit ook Mauro Sala (34), geboren in Milaan. Hij woont aan het Westerpark en is vaste klant in de Spuistraat. Hij draagt een zwarte Balenciaga zonnebril en een roze blouse, die matcht met zijn felroze lange nagels. “Ik ben niet de beste met woorden, maar fashion en eigenlijk alles in de manier hoe ik eruit zie, is een manier om mezelf te uiten.”

Mauro Sala: ‘Het is een manier om mezelf te uiten.’ Beeld Jakob van Vliet

Op zijn ringvingers is het hoofd van Barbie, zoals we die kennen uit het logo, getekend. Op de vraag of hij dat heeft uitgekozen voor de filmpremière, zegt hij: “Nee hoor, ik hoef Barbie niet te zien.” Hij is erg loyaal aan zijn vaste stylist Helena Ingel, die zelf ook Barbienagels draagt. “Ik vind het fijn als zij zichzelf kan uiten, ze heeft een creatief brein. Ik ben haar canvas.”

In het verleden kreeg Sala weleens vervelende reacties van mensen die zijn stijl veroordeelden, maar de afgelopen jaren ziet hij een omslag. “Mensen zijn meer open en minder stug. Zelfs in Italië merk ik verschil, terwijl dat toch een vrij conservatief land is met traditionele genderrollen. Het is makkelijk om ervan uit te gaan dat alleen gays hun nagels doen, maar sommige van mijn straight vrienden gaan ook.”

Meer heteromannen

Die diversiteit ziet Scholten ook terug in de salon. “We zien een breder publiek aan mannen met meer heteromannen, waar dat voorheen minder was.”

De stroom aan mannen neemt ook toe, naarmate er meer representativiteit is in de maatschappij. “Als er bepaalde voorlopers zijn, zoals André Hazes Junior, Yuki Kempees of rapper Dio, die hun nagels komen doen, dan zie je dat er daarna ineens meer mannen komen.”

Timo Traas (27) vindt Harry Styles ‘heel vet, al is hij wel wat kleurrijker dan ik ben’. Hij is voor het eerst bij Lakwerk. Normaal laat hij zijn nagels doen door een vriendin, die al anderhalf jaar op hem oefent. “Zo is het ook begonnen. Ze wilde graag een nieuwe hobby uitproberen en toen zei ik: probeer maar op mij.”

Timo Traas: ‘Dit past bij mij: minimalistisch, clean en niet te kleurrijk.’ Beeld Jakob van Vliet

Een consistente salonganger is hij niet, maar hij ziet het wel als een verlengstuk van zijn stijl. Op zijn nagels heeft hij verschillende figuurtjes, allemaal in het zwart. “Dat past bij mij: minimalistisch, clean en niet te kleurrijk. Zelf ben ik tatoeëerder, dat is ook een kunstvorm, dus ik vind het tof om artiesten in hun creativiteit te ondersteunen.”

Hij ziet naar de salon gaan als een momentje voor zichzelf. “Mannen worden er steeds bewuster van dat ze zichzelf meer mogen gunnen dan alleen naar de kapper gaan. Ik zit hier voor mezelf vandaag en ik gun andere mannen ook dat stukje zelfliefde.”