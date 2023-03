Mangia Pasta Bar serveert gerechten met een verhaal: ‘Italiaans eten is geen fastfood’

Beeld Hannah Bults

“Door cocktails te combineren met échte Italiaanse pasta, willen we het verhaal vertellen van Italië.” Antonio Cavoto (32) opende drie maanden geleden Mangia Pasta Bar op de Amstelveenseweg.

Het Italiaanse restaurant is de vierde zaak die Cavoto runt. Wel is het het eerste restaurant dat draait om pasta. Naast Mangia Pasta Bar zit het restaurant dat hij eerder overnam en waar hij zelf ook in de keuken staat: Mangia Pizza. “Bij Mangia Pasta Bar ligt de focus op de ervaring van het uiteten gaan.”

Cavoto komt oorspronkelijk uit het dorp San Marco dei Cavoti, niet heel ver van Napels. Hier bakte hij op zijn tiende zijn eerste pizza. “Mijn vader leerde me om echt Napolitaanse pizza’s te maken.” Cavoto studeerde civiele techniek in Italië, maar merkte al snel dat hij daar niet gelukkig van werd. “Ik ben naar Amsterdam gekomen en heb een baan gekregen in een restaurant. Later werd ik daar manager, maar ik ben nooit helemaal uit de keuken weggegaan.”

Tijdens het diner in zijn Pasta Bar, vertelt Cavoto bij veel gerechten een klein verhaal. Sommige gerechten halen herinneringen over Italië bij hem naar boven. Die verhalen vertelt hij dan aan zijn gasten. “Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat Italiaans eten geen fastfood is. We serveren slowfood. De avond moet een beleving zijn.”

Om deze beleving compleet te maken, raadt Cavoto cocktails aan bij bepaalde gerechten. “De Portuallo (€11) met mandarijn kan je heel lekker combineren met de Burro Alici e Tartufo (€21), omdat de mandarijn van de cocktail de smaak van de ansjovis en truffel in de pasta extra lang vasthoudt.”

Mangia Pasta Bar Amstelveenseweg 65, Zuid Opvallend

Het droge pastadeeg wordt vers gemaakt in Napoli, verscheept naar Amsterdam en hier bewaard. Nummer vier

De Pasta Bar is het vierde restaurant van Cavoto, maar het eerste waarbij de focus ligt op pasta; de drie andere heten allemaal Mangia Pizza. Openingstijden

Maandag, donderdag, vrijdag van 17.30 tot 22.30 uur, zaterdag en zondag van 12.30 tot 22.30 uur.

