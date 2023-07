‘Mama is vooral streng over snoepen, ik mag maar één snoepje per dag’

Puck Middelkoop over dochter Lux Boukes: ‘Ze heeft mega veel energie.’ Beeld Dingena Mol

Puck Middelkoop (39)

“Lux weet goed wat ze wil en laat dat altijd heel duidelijk weten, zo was ze als baby al. Ze heeft mega veel energie. Een stuiterbal. Ik was ook zo als kind, ik ging ’s ochtends om zeven uur ‘aan’ en pas ’s avonds laat weer ‘uit’ – tenminste, een soort van. Al dat temperament is wel eens lastig voor Lux, maar hoe ouder ze wordt hoe beter ze ermee om kan gaan.

Toen ons huis vorig jaar drie maanden verbouwd werd, woonden we in de zomer op verschillende plekken, onder andere op Ameland. Daar gaven we Lux thuisonderwijs. Ze is heel leergierig en was daarin heel gedisciplineerd, ze maakte zelf een planning en vinkte al haar taakjes af zodat ze om elf uur al klaar was en kon gaan spelen op het strand.

Omdat ze zo veel energie heeft, ben ik blij dat ze in onze buurt lekker zelfstandig kan buitenspelen. Ze heeft allemaal vriendinnetjes in de buurt met wie ze naar vaste speelplekken gaat, zoals speelstraat De Krommerdt achter ons huis. Vanaf het balkon kan ik dan een oogje in het zeil houden.

Samen met wat buren ben ik een projectgroep gestart om de speelstraat schoon te maken en op te knappen, we gaan daar nu een aanvraag voor indienen bij West Begroot. De gemeente maakt de speeltuin al jaren niet meer schoon, er is overal onkruid en de speeltoestellen zijn verouderd. Zonde, want het is juist zo’n mooie speelplek en er is veel groen voor de buurtkinderen.

Met Lux en Tess doe ik ook mee aan de Schoonste Straat-wedstrijd in De Baarsjes. Regelmatig maken we een rondje door de straat om vuil te prikken. Soms heeft Lux geen zin, maar als ze eenmaal bezig is, is ze heel fanatiek en prikt ze ieder stukje zwerfvuil op. Heel leuk om te zien hoe de straat schoner is geworden en om buren te enthousiasmeren mee te helpen en elkaar beter te leren kennen.

We kwamen hier acht jaar geleden wonen, in die tijd is er veel veranderd. De buurt is diverser geworden. Ik kom zelf uit Breda, mijn moeder is Brabants en mijn vader is geboren op Curaçao. Mijn vriend komt uit Friesland. Ik ben heel Brabants opgevoed, Curaçao is voor mij vooral een heel fijn vakantieland waar ook familie woont. De kinderen zijn er nog niet geweest, maar het lijkt me leuk ze ooit een keer mee te nemen.”

Lux Boukes (7)

“Ik vind het leuk om met mama ‘Zoek de verschillen’ te spelen uit de Donald Duck op de tablet. Wat we ook samen doen is shoppen. Het leukste vind ik het om naar een tweedehandswinkeltje te gaan bij onze stacaravan in Zeewolde. Ik draag geen jurken of rokjes meer, want ik doe het liefst de hele dag de handstand en radslag – ik denk dat ik per dag wel honderdtachtig doe.

Eerst zat ik op zwemmen, nu op turnen. Daar heb ik ook de handstand, de brug en het spinnetje geleerd. Mama zit op hockey, we gaan vaak mee als ze een wedstrijd heeft om haar aan te moedigen. Laatst was ik alleen met mama mee naar het Nederlands elftal van dameshockey, dat was heel leuk.

Ik vind school ook heel leuk, ik ga naar de ‘meesterwerk’-klas, daar krijgen we extra moeilijke sommen. Ik ga ook naar het denk-lab, waar we allemaal leuke dingen mogen doen. En als ik klaar ben met de oefeningen bij spelling, mag ik tijdens de les aan mijn eigen verhaal schrijven. Ik schreef laatst een verhaal dat heet Lana in het bos’. Dat gaat over een meisje dat verdwaalt in het bos.

Later wil ik graag kapster worden. Ik oefende soms op mijn zusje, mama of oma. Maar een keertje had ik oma’s haar blauw geverfd, dus nu mag dat niet meer.

Mama is tussen lief en streng in. Ze is vooral streng over snoepen, ik mag maar één snoepje per dag! Ze is ook streng over op tijd naar bed gaan, ik mag dan niet te lang Donald Duckjes lezen in bed. Papa is vooral streng over tv kijken. Ik kijk graag naar dansfilmpjes op YouTube Shorts en naar Glitter Force op Netflix, maar dat mag ik alleen maar even een half uurtje kijken, als we thuiskomen van de bso.

Mijn zusje en ik gaan drie keer per week naar de bso, daar eten we dan ook altijd warm om vijf uur. Het eten is er bijna nog lekkerder dan thuis, mijn lievelingseten is pasta met zalm. Twee dagen per week zijn papa en mama om de beurt thuis, dan doen we leuke dingen, zoals naar het pierenbadje gaan.

Het leukste vind ik buitenspelen met mijn vriendinnen, dat mag ik al gewoon zelf. Eerst had ik een horloge om mee te bellen, maar dat hoeft nu niet meer. Mama wil de speelstraat mooier maken, mijn grootste wens is dat er dan ook trampolines komen.”