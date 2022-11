‘Mam, ik wil meer zakgeld, het is inflatie.’ Hoe voed je je puber financieel op?

‘Mam, het is inflatie, ik wil meer zakgeld.’ De vraag is crucialer dan ooit: hoe leer je kinderen verantwoord met geld omgaan?

Ze zetten de verwarming op standje tropisch, verstouwen hele broden per dag en sturen om de haverklap een tikkie. Het houden van pubers was altijd al een dure hobby, maar met de gierende inflatie helemaal. Niet gek dus dat deze maand twee budgetboeken gericht op het opvoeden van kinderen verschijnen. Saskia Smith (53) en Martine de Vente (54), van het puberplatform Tis Hier Geen Hotel, maakten Het Puber Budget Boek en econoom en onderwijsconsulent Johanneke Mijnhardt (45) schreef Ik stuur je een tikkie – Financieel opvoeden van kinderen in 7 stappen. Hoe breng je je nageslacht financieel besef bij? Een gesprek met de schrijvers aan de hand van zeven stellingen.

Ik dwing mijn kind geld opzij te zetten.

Johanneke Mijnhardt: “Die 10 procentsregel was een eyeopener voor mij. Leg van alles wat je verdient direct tien procent opzij. Dat merk je nauwelijks: als je honderd euro krijgt en je houdt negentig over, ga je hooguit een keertje minder naar de Action. Maar op den duur is dat veel geld, ik had gewild dat ik dat eerder had geweten.”

Martine de Vente: “Wil je dat je kinderen ook leren?”

Mijnhardt: “Al toen ze heel klein waren, heb ik gezegd: stop van elke euro tien cent in je spaarpot. En beloon elk stapje. Verdubbel het bedrag, bijvoorbeeld, als ze vijftig euro hebben gespaard. Als je dat kunt, natuurlijk.”

Saskia Smith: “Pubers dwingen heeft weinig zin. Zomaar geld opzij zetten vinden ze lastig, maar zodra ze een doel hebben, gaat het wel.”

Mijnhardt: “Ik vraag mijn kinderen eerst een buffer aan te leggen. Bij een telefoon, je eerste persoonlijke grote bezit, moet je een stootkussentje hebben als dat ding kapotgaat. Ik ga niet aan de lopende band telefoons vervangen. Alle telefoons van alle pubers vallen in de wc, in het water. Als er dan geen geld is voor een reparatie of een nieuwe, heb ik nog een oude Nokia 3310 voor ze. Zo eentje waar je snake op kunt spelen.”

Als mijn kind haar fiets vergeet op slot te zetten, betaalt ze mee aan een nieuwe als ie gestolen is.

Smith: “Mijn zoon had zijn fiets ergens open laten staan. Hij was zeer verbaasd dat ie weg was. Hij zei: hij staat vast ergens anders, iemand heeft ’m vast geleend... Lang verhaal kort: die fiets is nooit meer boven water gekomen. Mijn man en ik zijn gaan kijken: wat krijgt hij binnen, wat kan hij bijdragen? Hij moet het voelen. En we zeiden: je hebt een mooie nieuwe fiets laten stelen, dus nu krijg je een tweedehands. Dat vond hij heel stom, maar heeft hem wel iets doen beseffen over de waarde van spullen.”

De Vente: “Koop ook geen splinternieuwe fiets als ze naar de brugklas gaan! Mijn kinderen hebben hun hele schoolcarrière op een krakkemikkig brik gereden. Dan is de kans veel groter dat ie blijft staan als ze ’m een keer niet op slot zetten.”

Het is leerzaam om samen met mijn kind te beleggen.

Smith: “Ik heb zelf een beleggingsapp. Ik heb mijn kinderen laten zien wat er gebeurde. Ook als mijn saldo naar beneden ging. Shit, ik ben 400 euro kwijt, zei ik – dat moeten ze ook zien. Crypto vonden ze eventjes wel spannend, maar dat kelderde zo dat ze meteen alle interesse verloren.”

Mijnhardt: “Ik vind de les vooral goed dat je je geld laat groeien. Als je dat niet doet, wordt het met deze inflatie alleen maar minder waard. Wij hebben er met onze zoon over gepraat en één ETF, één tracker, voor hem aangeschaft. Leg eerst een buffer aan, zorg dat je genoeg geld overhoudt en beleg alleen met geld dat je niet nodig hebt. Wij zeiden: als het geld dat we nu beleggen weg is, kun jij nog steeds frikandelbroodjes eten en wij nog steeds met vakantie.”

Beeld Tess Kievit

Als mijn kind geld nodig heeft, leen ik het.

De Vente: “Nee. Voor vakantie of een concert leen je geen geld. Maar als mijn kind een bedrijfje wil beginnen en een snelle computer nodig heeft, leen ik het wel.”

Mijnhardt: “Dat is een investering.”

Smith: “Ik heb er tot in den treure aan vastgehouden: de eerste van de maand kregen ze hun zak- en kleedgeld, één bedrag. Vaak belde mijn dochter dan, de 28ste of zo: ‘Mam, mag ik het al, ik loop in de stad en het is nu sale…!’ Dat heb ik altijd geweigerd. Ze zei laatst: ik vond het zo vreselijk dat je dat deed, wat zijn nu die twee dagen, maar nu ben ik blij. Nu weet ik: eens in de maand komt geld binnen en daar bouw ik de rest van de maand omheen.”

De Vente: “Soms zeggen mijn kinderen: er is nú een actie! Ik moet nu geld hebben! Terwijl: je voelt aan alles dat je je gek laat maken door een winkel. Het is nu sale, maar volgende week vast ook. Je moet je kinderen leren die prikkels te weerstaan.”

Mijnhardt: “Eén op de vijf Amsterdamse jongeren heeft problematische schulden. Je moet je kinderen leren niet meer uit te geven dan er binnenkomt.”

De Vente: “Voor ze achttien zijn, moet je ze alles hebben bijgebracht.”

Smith: “Mijn kinderen zijn nu volwassen, en van de ene op de andere dag kon ik niet meer meekijken met hun rekening. Als ze een lening afsluiten, kunnen ze hun gang gaan. Ik weet van niks.”

De Vente: “Maar je bent wel tot hun 21ste onderhoudsplichtig, dus de consequenties zijn voor jou.”

Smith: “De dochter van een vriendin was aan het hannesen met haar studiefinanciering. Die vond het handig dat ze kon bijlenen, dus die maakte elk weekend een stedentrip. Toen haar ouders door hadden wat er aan de hand was, had ze 20.000 euro schuld. En toen was ze net twintig.”

De Vente: “Geld uitgeven moet een beetje pijn doen. Je moet een gemis ervaren. Als je met je creditcard betaalt, komt die pijn ergens in de toekomst. En ook als je shopt via internet, betaalt via iDeal, en daarna niet op je rekening kijkt, voel je de pijn niet.”

Mijn kind mag geen plastic rotzooi kopen, ook niet van haar eigen geld.

Mijnhardt: “Je geld is ook leergeld, dus ook om te ervaren dat iets binnen een week kapot kan zijn. Ze moeten die teleurstelling ook ervaren. Verdraaid, ik heb iets gekocht en het valt tegen.”

Smith: “Ik vind het lastig om te zeggen: hier is je zakgeld maar dit-en-dit mag je er niet van kopen. Dus ik denk: doe maar, het is van jou. Toen mijn dochter een jaar of elf was, kwam Ali Express op. Die bestelde...! Het kostte geen drol, mijn huis lag vol met meuk. Later waren we haar kamer aan het opruimen en toen zei ze: dit ga ik allemaal wegdoen. Jeetje, zei ik, dit heb je een paar weken geleden pas gekocht hè? Mijn zoon smeet al zijn geld stuk aan fastfood, en toch heb ik hem laten begaan.”

Mijnhardt: “De McDonald’s bij ons in de buurt kende onze zoon ook bij naam.”

De Vente: “Mijn zoon nam stiekem zakjes van de Febo mee naar zijn kamer. Ik zei er wel steeds iets van. Niet veroordelen, maar wel: je weet wat dat met je lijf doet hè? En ook over die plastic meuk, dan begin ik wel over de plasticsoep. Maar ze mogen zelf uitmaken of ze zich daar schuldig over voelen.”

Het is bloedirritant als mijn kind onderhandelt over de hoogte van zijn zakgeld.

Mijnhardt: “Vet goed juist!”

Smith: “Ook irritant toch? De mijne maakte een keer een powerpoint waarom hij meer zakgeld verdiende. De hele klas kreeg meer, was het argument, en hij stelde ter discussie wat hij ervan moest betalen en wat wij moesten betalen. Schattig, maar die eeuwige discussie over zakgeld ben ik weleens zat. Soms zeg ik gewoon: wie betaalt, bepaalt.”

De Vente: “Het voelt ook stom om daar zomaar in mee te gaan. Wij kijken altijd in september hoe we er financieel voor staan: hoe staat het met abonnementen, schoolgeld, wie heeft wat nodig? En dan herijken we het zakgeld. Dus als een kind komt vragen, zeggen we: wacht maar tot september.”

Mijnhardt: “Ik vind het heel goed als ze leren onderhandelen, en waar kun je dat beter dan thuis? Mijn dochter kwam laatst en die zei: mama, ik wil meer zakgeld, want het is inflatie.”

Als mijn kind een bijbaantje heeft, mag het ook zijn eigen bioscoopkaartjes en cadeautjes betalen.

De Vente: “Boeken, bioscoop- en museumbezoek betalen wij, maar popcorn gaat wel van het eigen geld.”

Smith: “Nu hebben ze een bijbaantje waarmee ze behoorlijk verdienen. Dan hoeven wij niet meer alles te betalen, zeiden wij toen. ‘Dan kunnen we net zo goed niet werken,’ riepen ze toen, maar het is geen straf om te werken, om je eigen geld te verdienen.”

De Vente: “Je wilt niet steeds aan je ouders vragen of je naar de film mag.”

Mijnhardt: “Ze moeten zelfstandig worden. Anders vinden ze op hun negentiende nog dat je hun film moet betalen.”

Saskia Smith en Martine de Vente: Het Puber Budget Boek, Uitgeverij Tis Hier Geen Hotel, €13,95. Johanneke Mijnhardt: Ik stuur je een tikkie, uitgeverij Ambo|Anthos, €20,99.