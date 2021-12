Malse kara-age, zalige ‘potstickers’ en prettig vettige ramen bij Umaimon

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Umaimon Takumi Japanese Noodle Bar.

Waar bestellen we?

Umaimon Takumi Japanese Noodle Bar huist al ruim vier jaar in de Korte Leidsedwarsstraat. Net als de restaurantnaam is het belangrijkste gerecht op de kaart zo’n heerlijke mond vol: ramen, ofwel Japanse noedelsoep.

Vertel op, wat staat er zoal op dat menu?

Liefst zestien soorten ramen, van milde miso- en heldere shio- tot stevige shoyu-bouillon. Er is ruime keuze qua vulling: kip voert de boventoon (zowel gegrild, in teriyakisaus als gefrituurd), maar ook garnalen, varkensvlees en groenten komen aan bod. Veel van de soepen zijn er ook in spicy variant, voor wie wil (of durft).

Wat alle verbindt, is het type noedel. Bij Umaimon gebruiken ze die uit Sapporo, een stad gelegen op het Noord-Japanse eiland Hokkaido – door velen beschouwd als het epicentrum van de ramencultuur. Deze noedels zijn geel, dik en krullend en worden gemaakt met miso. De prijzen van de soepen hangen rond de 17 à 18 euro. Niet goedkoop, maar dat is goede ramen nooit. Kortom: geen snel soepje voor je vieruur-break, dit is echt een volwaardige maaltijd.

But wait, there’s more. Snacks (veelal gefrituurd), een aantal soorten donburi (een kom gestoomde rijst met vlees of vis) of een takumi rice-combi (rijst met groenten en gefrituurde of gebakken toppings). Let op: dit aanbod verschilt gek genoeg per bestel-app.

Gyoza: uitstekend gevulde Japanse kip-dumplings.

Tijd om te rijden!

Na een halfuur neem ik de keurig ingepakte tas in ontvangst. Ik proef allereerst drie snacks (of ‘side dishes’). De gyoza (€7,50 voor 6 stuks) zijn uitstekend gevulde Japanse kip-dumplings. Mooi aangebakken voor één krokant kantje, daarna gaar gestoomd. De kippige farce is ragfijn gehakt en hoog op smaak. Van deze zalige ‘potstickers’ met licht zurig sausje blijf je eten.

De korokke, oftewel gefrituurde pompoenkroketten (€7,30 voor 2 stuks), kunnen me wat minder plezieren. Het zijn vrij logge schijven en het jasje is crispy, maar de vulling wat weeïg en eentonig. Deze zou ik niet snel opnieuw kiezen.

De kara-age, met een fris partje citroen.

Dat wordt gelukkig meer dan goed gemaakt door de kara-age (€7,50 voor 5 stuks): hels knapperige gefrituurde stukjes kip, mals van binnen, geserveerd met twee prima dipsauzen. Fijn ook dat er een fris partje citroen bij ligt. Het geld meer dan waard!

Eh… we gingen toch ramen eten?

Jazeker: het spektakelstuk bewaar ik voor het laatst. De butatama miso ramen (€18) is een gulle kom met die krullerige noedels, dun gesneden varkensvlees (van dit boterzachte buikspek blijf je smullen), paksoi, kool, bamboescheuten en een gehalveerde shoyu tamago (zachtgekookt soja-ei). Dit alles wordt overgegoten met ruim 400 milliliter uitstekende bouillon. De troebele vloeistof is diep van smaak en prettig vettig. Als ik er een literpak van kon kopen, zou ik het doen.

De butatama miso ramen, het spektakelstuk.

Umaimon Takumi Japanese Noodle Bar Open ma-zo 12.00 tot 21.00 uur (weekend tot 21.30 uur)

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €40,30 voor drie snacks en één noedelsoep

Aanrader: Ja!

