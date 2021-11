Magnus (12) over Anne: ‘Mama wil altijd dat alles heel goed geregeld is’

Magnus erfde het temperament van zijn half-Noorse moeder Anne: ze ogen rustig, maar kunnen ineens ontploffen. Ze doen veel samen, zoals bakprogramma’s kijken. ‘Hij heeft altijd een uitgesproken smaak gehad.’

Anne Reinke (43)

“Magnus is heel rustig en lief, maar hij kan ook opeens heel boos worden, vooral als hij iets oneerlijk vindt. Ik herken die eigenschap wel, ik ben net zo. Mijn man noemt het onze ‘arctic passion’, ik ben half Noors en geboren in Denemarken. Scandinaviërs komen heel kalm over, maar kunnen ineens ontploffen. Ik probeer hem altijd te begrijpen.

Magnus en ik doen veel samen; als we op vakantie gaan met het gezin zoeken wij uit waar we naartoe gaan en in welk hotel we gaan overnachten. Nu we aan het verbouwen zijn denkt hij mee over de nieuwe inrichting. Laatst hebben we een bad uitgezocht in de sanitairwinkel, met onze schoenen uit zijn we badkuipen gaan uittesten. Ook als ik kleren ga kopen neem ik Magnus wel eens mee. Hij heeft een heel duidelijke mening en ziet meteen of iets mij wel of niet goed staat. Hij is ook heel zorgzaam, voor mij en zijn zusje. Tijdens de lockdowns hielp hij Alina met haar huiswerk en als hij ziet dat ik moe ben, biedt hij aan een boodschap te doen.

Magnus houdt van koken. Toen hij een jaartje of zeven was maakte hij pastagerechten die hij aan de buren verkocht. Onze guilty pleasure is onder een dekentje met een pot thee naar The Great British Bake Off kijken. Met eten heeft hij altijd al een uitgesproken smaak gehad. Laatst maakte hij zelf gemberbolussen en op zijn verjaardag wilde hij geen taart maar een zak zuur van De Leeuw Zuurwaren, bij ons in de buurt.

Magnus zegt nu dat hij scheikundige wil worden, of chef-kok, maar als hij de politiek in gaat zou me dat ook niet verbazen. Thuis is politiek een onderwerp van gesprek, van de verkiezingen tot het klimaat. We vinden het belangrijk dat ze weten hoe de samenleving in elkaar steekt.

Vorig jaar zat Magnus in de Gemeenteraad voor Kinderen, hij was de enige in de raad die ontlezing op de agenda wilde zetten; Magnus leest veel en graag. Hij voetbalt en vindt het leuk om te basketballen, hij zit op de schaakclub op school en speelt gitaar.

Inmiddels is het puberen begonnen, maar ik ben blij dat hij zich nog niet laat leiden door anderen en zijn eigen pad volgt. Ik merk dat ik het wel lastig vind om hem los te laten, vooral alleen op de fiets in het verkeer, maar aan de andere kant is het leuk dat we steeds meer op gelijk niveau kunnen praten.”

Magnus Frölke (12)

“Ons huis wordt verbouwd, ik krijg eindelijk mijn eigen kamer. We wonen nu al zes weken in huizen van vrienden, steeds weer in een andere buurt. Ik heb de stad daardoor wel heel goed leren kennen, al heb ik ook al eens meegemaakt dat ik vanuit school automatisch naar ons huis in de Rivierenbuurt fietste, terwijl we op dat moment in Noord woonden.

Nu wonen we in een leeg huis bij het Westerdok, we slapen met zijn allen in een kamer, met matrassen op de grond en wat tweedehands meubels die we bij het grofvuil hebben gevonden of op Marktplaats hebben gekocht. Internet werkt hier niet, dus we spelen veel spelletjes. Met papa ga ik graag schaken of backgammon spelen, dat is onze nieuwste verslaving. Iedere avond doen we wel vier potjes.

Ik vind het wonen in andere huizen wel leuk, maar ik hoop wel dat we vóór kerst weer thuis zijn. Kerstmis met mama’s familie is altijd heel leuk, we gaan eerst naar de Noorse kerk in Rotterdam, waar mijn oma werkt. Daar zingen we Noorse liedjes en daarna gaan we bij opa en oma thuis cadeautjes uitpakken en eten we een zesgangenmaaltijd. In het toetje, rijstpap, zit altijd één amandel verstopt en wie de amandel vindt, wint een prijs.

Papa is soms voor werk weg, hij gaat dan schrijven op een boerderij in Friesland en dan eten mama, mijn zusje en ik wat vaker in een café. Ik vind het leuk om samen met mama te bakken. Laatst maakten we een broodrecept na van Heel Holland Bakt. Het duurde een dag voor het klaar was, maar het was heel lekker geworden.

Mama wil altijd dat alles heel goed geregeld is. Nu ik op het gymnasium zit, helpt ze me met de planning en maakt ze proeftoetsen voor me, om te oefenen. Ze leert ook mee met mijn Latijn. Ik vind het een leuke taal, want het komt overal in voor, zoals in namen van bloemen en planten of in andere talen, zoals Spaans en Italiaans. Mijn favoriete vakantieland is Italië, het is er mooi en het eten is lekker.

Vanwege het klimaat hebben we nu een regel: we mogen één keer per jaar vliegen binnen Europa en één keer per twee jaar buiten Europa. Onze volgende vakantie gaat hopelijk naar New York. Dat kan want we zijn sinds corona nergens meer heen gevlogen.”