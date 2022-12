Magere Brug, Rokin: waarom ‘succesvol zondagsschilder’ Jan Thiecke vooral Amsterdam schildert

Zijn werkende leven draaide om grafieken en tabellen, en soms een zeiltochtje. Pas na zijn pensioen ging Jan Thiecke (85) het andere ‘gevecht met water’ aan: aquarelleren. Twintig jaar oefenen later hangt zijn werk in galerie Artacasa. ‘Volgens mij heb ik het te pakken.’

Hè gezellig, dacht Jan Thiecke eind vorig jaar: een borreltje met zijn dochter. Ze moest toch in Amsterdam zijn, had ze gezegd, dus het zou café Krom worden, en bitterballen, want die vindt hij er nu eenmaal bij horen. Maar zo ging het niet. Toen hij zijn dochter trof, zei ze: “Nee, we lopen even verder.” Nietsvermoedend liep hij mee, totdat opeens zijn drie andere ­kinderen tevoorschijn kwamen. Surprise! En meteen nóg een: tot z’n stomme ver­bazing zag hij zijn aquarellen hangen in de etalage van galerie Artacasa in de Kerkstraat.

Nou, aap uit de mouw. Hij zou de zomer die volgde 85 jaar oud worden en dat, vonden zijn kinderen, was een ideale gelegenheid om zijn aquarellen, na twintig jaar zonder publiek, de aandacht te geven die ze verdienen. Op zijn verjaardag, 2 juni, zou de tentoonstelling feestelijk worden geopend. Leuk toch, pap? Hij hoefde niks te regelen, het enige wat hij nog moest doen, was als de wiedeweerga schilderen, want de galeriehoudster vroeg om kléín werk, en dan het liefst veel. Hij had stapels werk, maar voornamelijk een maatje groter.

Gerommel in haventjes

Nee, hij had het niet kunnen vermoeden – Thiecke in een echte galerie – toen hij dik twintig jaar geleden met pensioen ging en voorzichtig begon met schilderen. Voor die tijd waren de artistieke sprankels zeldzaam geweest in z’n leven. Hij studeerde economie en werkte vervolgens in een wereld van cijfers, tabellen en grafieken. Stiekem haalde hij er wel plezier uit om die dan heel mooi te maken, maar tabellen hangen mensen nu eenmaal niet boven de keukentafel.

Jan Thiecke in huis aan het Singel. Beeld Daphne Lucker

Zijn vrije tijd ging ook in iets anders zitten. Zeilen, de halve wereld over. “Ik mis het nog,” zegt hij, thuis aan het Singel. “Maar dat kan niet meer. Zonde, want ik was er graag mee bezig. Veel werk hè, een boot, maar leuk werk. Dat gerommel in haven­tjes, met andere zeilers kneuteren over niks. Wijntje erbij. Daarna heb ik nog even een grachtensloep gehad, maar dat was een wiebelend ding waar ik op een zeker moment nog wel in kwam, maar niet meer uit.”

Klaar dus, maar gelukkig was hij als pensionado ook aan een ander gevecht met water begonnen, zoals hij het noemt: aquarelleren. Eerst een cursus, tien zaterdagochtenden naar Amstelveen. “Toen kwam ik erachter: dit is ontzettend moeilijk. Het lukte eerst helemaal niet. Maar dán vind ik het juist leuk worden. Iets is pas de moeite waard als je er moeite voor moet doen. Dan is het een beloning als het lukt, dus ik ging door.”

Hij kocht kwasten en verf, timmerde zelf een werkblad en een bureautje in elkaar en kocht een hele bibliotheek aan boeken over aquarel. Hier, zegt hij, wijzend naar een lange rij op de plank boven zijn bureau. “De meeste heb ik niet eens opengeslagen. Dit leer je niet door erover te lezen. Je moet het zien doen en, nog belangrijker, zelf doen. Net zo lang tot het lukt. Mijn stapel mislukkingen is een stuk groter dan de stapel aquarellen waar ik tevreden mee ben. Dan weer had ik ruzie met het water, dan was m’n timing niet goed, dat soort dingen. De cursusleider had meteen al gezegd dat je sowieso op tien jaar moet rekenen voor je het onder de knie krijgt. Nu, na twintig jaar, kan ik wel zeggen: volgens mij heb ik het te pakken.”

Beurs van Berlage. Beeld Jan Thiecke

Want Jan Thiecke ging door. Stranden, vogels en vooral: Amsterdam. Het uitzicht vanuit zijn huis aan de Keizersgracht, en nu van dat aan het Singel, hij kijkt zo op de Ronde Lutherse Kerk. En meer bekende taferelen, van de Westertoren tot de Magere Brug. Maar het liefst die ene straat waar hij Parijse allure in ziet: het Rokin.

“Ik heb iets met die straat,” zegt hij. “Op de een of andere manier blijf ik hem schilderen. Het gaat dan om wat ik zie, maar vooral om wat ik niet wíl zien. De kunst van het weglaten. Lelijke lantaarnpalen, vuilnisbakken, dat soort dingen: allemaal ruis. En wat overblijft, is zoals ik wil dat het eruitziet.”

Met bitterballen

En nu hangt het dus in galerie Artacasa. Dat was nooit gebeurd als zijn kinderen het niet geregeld hadden. “Ik ben er het type niet naar om met m’n werk onder de arm een galerie binnen te stappen en te zeggen: ‘Goedemiddag, ik ben Jan Thiecke, zeer succesvol zondagsschilder, het wordt hoog tijd dat mijn schilderijen eens een keer worden tentoongesteld.’ Zo zit ik niet in elkaar, ik hoef niet zo in de aandacht. Dat het er toch hangt, vind ik vooral leuk omdat mijn kinderen het geregeld hebben, niet ikzelf. En de opening was een geweldig feest. Met bitterballen ja, altijd.”

Maar hoe werkt dat met een galerie? Wat je er ophangt, is te koop. En waar het precies door komt, weet Thiecke niet, maar z’n aquarellen gaan over de toonbank als warme broodjes. Van de veertig werden er al bijna dertig verkocht.

Nieuwe Amstelbrug, gezien vanaf de Torontobrug. Beeld Jan Thiecke

Hij vertelt het, maar niet helemaal met de vrolijkheid die je erbij zou verwachten. Want ja, het is een eer hoor, dat mensen het echt willen hebben. En oké, hij verdient er wat mee, bij elkaar best een leuk bedrag. Maar dan, eerlijk: “Ik had me eigenlijk helemaal niet gerealiseerd dat mensen ze echt zouden kopen, geld zouden geven en dat ik ze dan kwijt was. Die schilderijen zie ik nooit meer terug. Terwijl er best een aantal bijzaten die ik zelf wel had willen houden. Je mag best weten: daar heb ik een beetje moeite mee.”

Dat geldt voor een schilderij in het ­bijzonder, zegt hij. Van het Damrak, och, precies zoals hij hem zelf wilde hebben. “Zoals ik hem bedoeld had,” legt hij uit. “Goed van kleur, van compositie, en mijn favoriete tafereel: een regenachtig Damrak. Mensen met paraplu’s. Autolampen die spiegelen in de plassen. Maar ja, verkocht. Aan m’n broer, dat wel. Dat is dan een geluk bij een ongeluk.”

Hij is vooral trots hoor, dat het zo aanslaat. En hij gaat gewoon verder. Elke dag zit hij er, aan het raam, aan zijn zelf getimmerde bureau. Maar nu weer zonder druk, nu weer vrij, op het formaat dat hij wil, omdát hij het wil. “Ik heb veertig jaar lang gedaan wat moest, sinds m’n pensioen doe ik precies waar ik zelf zin in heb. Bevalt me prima. Dus ik ga gewoon verder. Ik ben nu bezig met de Amstel. En daarna begin ik aan het Damrak, in de regen, precies zoals die ene die nu bij m’n broer hangt. En die is dan niet te koop.”