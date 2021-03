‘Mag ik op uw baan spelen?’ Zo werd een Amsterdamse tennistiener vrienden met een vastgoedmagnaat

Rens Verhaar op de tennisbaan van Villa Betty. Beeld Anneloes Pabbruwee

De eerste lockdown, een jaar geleden, is een ramp voor Rens Verhaar: ook alle tennisparken gaan voor onbepaalde tijd op slot. Zijn grote droom is toptennisser te worden. “Mijn leven bestaat voor tachtig procent uit tennis, ik speel elke dag vier uur, vijf dagen per week. Door corona kwam alles opeens op een lager pitje te staan, dat was echt vreselijk.”

Tijdens een rondje hardlopen door het Vondelpark spot zijn vader een tennisbaan in de tuin van een bijzonder huis aan de rand van het park – het is Villa Betty. Hij spoort zijn zoon aan om aan te bellen en te vragen of hij misschien gebruik mag maken van de tennisbaan.

De ingang van de villa ligt aan de Overtoom, naast Kinki Kappers. Het pand is zo’n 100 meter van de straat verwijderd, vrijwel onzichtbaar voor de buitenwereld. Rens: “Na drie dagen durfde ik pas de moed op te brengen om aan te bellen bij de toegangspoort. Ik twijfelde eerst nog over mijn outfit; moest ik netjes gekleed, of toch gewoon in sportkleding, ik koos voor het laatste. Zenuwachtig belde ik aan, tot mijn verbazing ging het hek open.”

Oldtimers

Hij wordt begroet door de twee waakhonden, Koffie en Thee, en passeert twee paarden in een bak, een koetshuis en een aantal bijzondere oldtimers, onder andere een Snoek, een Kattenrug en een Jaguar. “Toen ik Niek ontmoette, de eigenaar van de villa, vroeg ik hem of ik tijdens corona op zijn tennisbaan mocht spelen. Hij was gelijk heel positief over mijn tennisambities en vond het prima. Ik kreeg zelfs direct de sleutel van de villa, en ik mocht al mijn tennisvrienden uitnodigen. Het was echt heel bijzonder.”

Beeld Anneloes Pabbruwee

Rens maakt afspraken met zijn trainingsmaatjes en zijn trainer. In de zomer spelen ze elke dag op de baan bij Villa Betty. In ruil voor het gebruikmaken van de baan, speelt Rens twee keer per week met Niek Sandmann en zijn vrienden. Hij geeft ook tennisles aan twee vrienden, waar hij een zakcentje mee verdient.

Sandmann: “Ik heb vroeger wel getennist, maar had al een hele tijd niet gespeeld; tegenwoordig hou ik het ook niet langer dan een halfuurtje vol.” Ze spelen alleen rally’s. “Dertig procent van de ballen die ik sla zijn op het niveau van Rens, vijftig procent van mijn klappen zijn matig en twintig procent bestaat uit fouten. Winnen van hem is dus geen optie, en als ik niet kan winnen, ga ik ook geen wedstrijd spelen.”

Of Sandmann niet heeft getwijfeld om de sleutel van de stadsvilla aan een stel puberjongens te geven? “Welnee, Rens is een nette jongen, dat zag ik meteen.”

Rens Verhaar en Niek Sandmann op de tennisbaan van Villa Betty. Beeld Anneloes Pabbruwee

“In het begin vond ik het wel spannend om met Niek te praten of te tennissen,” zegt Rens. “Hij komt graag to the point en is vrij zakelijk, maar inmiddels voelt het heel vertrouwd en is er wel sprake van een vriendschap.”

Als Sandmann jarig is, koopt Rens een boekje voor hem over een van zijn favoriete auto’s, de Jaguar E type 1972. “Ik belde eerst met iemand van het kantoor van Niek om zeker te weten of ik wel het goede boek had gevonden, want ik wilde er niet naast zitten.”

Gras

Het afgelopen jaar heeft Rens grote vooruitgang geboekt met het spelen op gras. “Vroeger vond ik het echt vreselijk om tijdens een competitie op gras te tennissen. Het is een totaal andere ondergrond dan ik gewend ben, het spel gaat veel sneller en de bal komt minder hoog op. Door hier te spelen is gras nu ook normaal geworden, een enorme winst.”

Beeld Anneloes Pabbruwee

Bij het begin van de tweede lockdown is de winter in aantocht en lijkt er voorlopig een eind te komen aan de trainingen. “Niek besloot om een tijdelijke overkapping over de tennisbaan te plaatsen, zodat ik met mijn vrienden ook in de winter verder konden trainen. De overkapping gaat deze maand weer weg, maar het was echt de ideale oplossing om deze periode te overbruggen. Ik heb enorme mazzel dat ik tijdens de pandemie iemand zoals Niek heb ontmoet. Zonder dit alles was ik nu echt minder goed geweest; door veel te blijven spelen heb ik kunnen inhalen op de rest.”

Wimbledon

Ook nu hij wel weer naar zijn club kan, Drive Itt in de Watergraafsmeer, komt hij nog wekelijks spelen bij Villa Betty. “Ik ben er best een beetje trots op dat ik destijds durfde aan te bellen. Dit is echt de meest bijzondere plek van Amsterdam om te kunnen tennissen.”

Rens: ‘Ik mocht al mijn tennisvrienden uitnodigen. Het was echt heel bijzonder.’ Beeld Anneloes Pabbruwee

Sandmann: “Ik gun het hem, hij kan hier altijd blijven spelen. Als Rens Wimbledon bereikt, regelt hij een vrijkaartje voor me, dat heb ik met hem afgesproken. Dat zal alleen wel moeilijk voor hem worden.”

Ook Rens zelf is realistisch over zijn kansen: “Ik ken een jongen die nu de nummer 1000 van de wereld is, maar dan ben je nog helemaal niks in tennis. Je moet echt veel doorzettingsvermogen hebben om de top te bereiken. In mijn hoofd gaat tennis altijd voor, maar ik doe daarnaast ook het vwo op het Caland Lyceum. Als ik het niet haal, kan ik met mijn diploma later altijd nog iets anders gaan doen. Maar deze ervaring neemt niemand me meer af.”

Beeld Anneloes Pabbruwee

Villa Betty Onopvallend, achter een toegangshek aan de Overtoom in Oud-West, staat het grootste en duurste huis van Amsterdam in particulier bezit: Villa Betty. Het is omgeven door bijna een hectare eigen grond, met een oprijlaan, een koetshuis en twee paarden, waakhonden, een vijver, een zwembad en een tennisbaan. De mythische villa grenst aan het Vondelpark, waarvan een groot deel vroeger bij het huis hoorde. Het park was toen nog een moeras, de Overtoom een sloot. De villa, die als decor diende voor de film Brandende liefde (1983), is vernoemd naar Clara Betty von Hunteln. Zij was de echtgenote van de tabakshandelaar Eduard Lehman, ­familie van een van de oprichters van de Lehmans Brothers-bank die in 2008 failliet ging. Lehman kocht de villa op 21-jarige leeftijd voor 80.000 gulden van de gebroeders Smithuysen, ook tabakshandelaren, die het buitenhuis in 1877 hadden laten bouwen. Het ontwerp was van architect Laarman, die meer stadsvilla’s voor zijn rekening nam. Lehman trok er in 1900 in, samen met zijn vijf jaar jongere echtgenote Betty. Het jonge miljonairskoppel richtte het huis in als een paleis, met kamers in Louis XIV-, Arabische-, Chinese- en Hollandse stijl. Prins Hendrik, de schilders Breitner en Isaac Israëls en ­andere beroemdheden kwamen in het paleis over de vloer. Betty kreeg de bijnaam ‘de koningin van de Overtoom’. Ze reed paard in het Vondelpark en speelde tennis op de privébaan. Na het overlijden van Lehman in 1933 hertrouwde Betty met jeugdvriend en medicus Cornelius Ariëns Kappers, die in de Tweede Wereldoorlog Ariërverklaringen vervalste, waardoor hij de deportatie van zo’n tweehonderd Joden kon voorkomen. Na zijn dood in 1946 bleef Betty alleen achter in de villa, ze kwam nauwelijks meer van het landgoed af. In 1980 overleed ze, 100 jaar oud. Nicolaas Sandmann kocht de villa in 1983, sindsdien zit er een aantal kantoren in. In een interview met Quote zei hij de villa ‘voor nog geen 100 miljoen’ te verkopen. ‘Dit huis voelt als mijn vijfde kind, ik doe het nooit meer weg.’ Het huis is inmiddels van zijn kinderen, die het ook niet mogen verkopen. In 1995 werd Villa Betty, vanwege de bijzondere architectuur en de unieke ­locatie, rijksmonument.

Ode aan de jeugd Anneloes Pabbruwee (48) fotografeert jongeren over de hele wereld. Ze werd in 2014 op Paris Photo met haar serie I’ll Fly With You onderscheiden met de juryprijs Coup de coeur. Voor haar werk bezoekt ze plekken waar jongeren samenkomen, zoals de stranden van Napels, langs de kust van Casablanca, op huisfeesten in Amsterdam en bij de jonge nonnen in het klooster. “Ik breng graag tijd door met jonge mensen. Hun zorgeloze leven en ­tegelijk de zoektocht naar hun identiteit fascineren me. Ik laat de positieve kant van jongeren zien, juist in de periode van de adolescentie zijn ze in bepaalde situaties heel creatief in het bedenken van oplossingen.” Ze kent Rens Verhaar via diens moeder, een vriendin. “Ik werd meteen gegrepen door zijn verhaal.” Pabbruwee ging vorig jaar meermalen mee naar Villa Betty om Rens, zijn vrienden en Niek Sandmann te fotograferen op de tennisbaan: “Ik waande me er even in een andere wereld, het is een unieke plek, midden in Amsterdam. Ik vind het mooi om te ervaren dat mensen zich in deze moeilijke tijd openstellen voor elkaar, het maakt de vriendschap tussen Rens en Niek extra bijzonder. In die zin zie ik deze serie als een ode, niet alleen aan de jeugd, maar ook aan de menselijkheid.” anneloespabbruwee.nl