Madeleijn van den Nieuwenhuizen (Zeikschrift): ‘Ik zwaai graag naar katten in raamkozijnen’

Madeleijn van den Nieuwenhuizen: ‘Een standbeeld zou Corry Tendeloo beter sieren dan een bruggetje.’ Beeld Nosh Neneh

Restaurant

“Rosereijn, een laagdrempelig, donker eetcafé aan de Haarlemmerdijk waar ik regelmatig kom met mijn vriend voor een daghap. Rob, de eigenaar, met zo’n dik Amsterdams accent, is aardig en joviaal. Hij heeft van die wijze zinnetjes als: ‘Ik zeg altijd maar zo: het is wat het is’.”

Eetcafé Rosereijn. Beeld Nosh Neneh

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben opgegroeid in Oldenzaal en ging voor het eerst naar Amsterdam op mijn 17de, toen ik daar aan een toneel­opleiding begon. Ik weet nog dat de bus mijn halte voorbij reed, omdat ik niet wist dat ik op het knopje moest drukken om de bus te laten stoppen. Pas na zes haltes durfde ik voorzichtig de buschauffeur aan zijn mouw te trekken.”

Theater

“Frascati. Daar heb ik als 17-jarige een voorstelling gespeeld, voordat ik besloot te stoppen met theater. Mijn personage tekende met krijt een hinkelpad op het podium en gooide geen sleutelbos of steentje, maar een varkenshart in de vakjes. Dat werkte goed, vond de dramaturg. Dat hart kocht ik elke ochtend vers bij de slager op de Haarlemmerdijk en kon ik declareren bij de opleiding. Je went nooit helemaal aan die lucht.”

Monument

“De plaquette voor de Februaristaking op de Noordermarkt. Het refereert aan een oproep van de Communistische Partij op 24 februari 1941. Hun stencil ‘Staakt, staakt, staakt!’ riep op tot protest tegen de beginnende razzia’s in Nederland. Duizenden Amsterdammers legden hun werk neer en het protest spreidde uit naar andere delen van het land. Dat raakt me altijd. Het toont het belang van opstaan tegen onrechtvaardigheid, ook als je niet zeker weet of het effect heeft. De plaquette zet ook aan het denken: wat verdient het om nu aan de kaak gesteld te worden?”

Broodje

“Niet echt een broodje, maar: za’atar met hummus van The Lebanese Sajeria in de Negen Straatjes. Heerlijk kruidig.”

Museum

“Foam, daar heb ik net de expo van Vivian Maier gezien. Het is fijn dat het zo’n klein museum is. Dat moedigt aan een beetje te dralen en de foto’s goed in je op te nemen.”

Laatste keer de stad uit

“Ik woon de laatste jaren grotendeels in New York, waar ik een PhD doe aan de City University of New York. Ik kwam begin maart naar Amsterdam om te spreken tijdens de Women’s March op het Museumplein. Tien dagen later zou ik teruggaan, maar dat liep anders door corona. Nu zit ik hier alweer zeven maanden, zowel ontheemd als thuis. Waarschijnlijk ga ik in januari weer terug naar New York.”

Kerk

“De Nassaukerk in West heeft een kringloopwinkel in de kelder waar je fijne dingen vindt voor een zacht prijsje en waar leuke vrijwilligers werken. Laatst rekende ik een trui af bij een man van een jaar of 70 en zei hij: ‘Nou, dat heb je echt mooi uitgezocht, meid. Hartstikke leuk ding.’”

De Nassaukerk in West. Beeld Nosh Neneh

Speciaalzaak

“De kringloopwinkel Ari in de Jordaan. Die winkel van Ari en Alice is een kakofonie van spullen. Je moet je echt een weg door de spullen heen zien te banen. In het begin denk je: zooi of schatkist, not sure. Maar ze hebben echt leuke spullen. Toen ik onverwacht in Amsterdam bleef en een kleine studio moest inrichten, hebben ze me heel erg gematst. ‘Neem dit houten bureau, het geld komt later wel.’ Iets verderop zit een gestileerde interieurwinkel met de naam Moooi. Als grap hebben Ari en Alice A4’tjes geprint met op elk velletje een ­letter, en op de gevel geplakt: LEEELIJK.”

Dieren in de stad

“Ik zwaai graag naar katten in raamkozijnen. Op een dag heb ik een eigen kat.”

Mooiste brug

“De Corry Tendeloobrug in Nieuw-West. Best lelijk, maar het gaat me om Corry Tendeloo. Ze zat tussen 1938 en 1941 in de Amsterdamse gemeenteraad, daarna in de Tweede Kamer. Ze hielp de handelings­onbekwaamheid van getrouwde vrouwen afschaffen, die tot 1956 in het Burgerlijk Wetboek stond. Als vrouw mocht je geen verzekering of hypotheek afsluiten en moest je je loon aan je vent afdragen. Een standbeeld zou Tendeloo beter sieren dan een bruggetje. Mijn petitie daarvoor heeft al 14.000 handtekeningen.”

De Corry Tendeloobrug in Nieuw-West. Beeld Nosh Neneh

Beste plek om te relaxen

“Voor de etalage van het Muizenhuis in de Jordaan. Je ziet er stoffen muisjes die bij een kraampje een suikerspin halen, of in een achtbaan zitten. Er staan regelmatig ouders met hun kinderen – het is de vraag wie er het meeste van geniet.”