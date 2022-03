Maartje & Tim: ‘Na zijn dood heeft ze zichzelf gevonden’

Tim en moeder Maartje Derksen. Beeld Harmen de Jong

Maartje Derksen (46)

“Ik heb de drie leukste zoons ter wereld. Het zijn elkaars beste vrienden, echt de drie musketiers. Veel dingen in mijn leven zijn lastig geweest. Nadat mijn man was overleden, vier dagen voor mijn 35ste verjaardag, leerde ik pas echt voor mezelf zorgen en werd mijn leven makkelijker. Moeder zijn, dat voelde altijd al makkelijk en vind ik fucking leuk.

Tim is authentiek en heeft zich nooit door anderen van de wijs laten brengen. Hij was en is altijd zichzelf gebleven, is altijd zijn eigen ding blijven doen. Hij wil dingen graag goed doen en is ook een echte doorzetter, maar hij hoeft niet iedereens beste vriend te zijn. Hij heeft zich van de mavo via de havo naar het vwo opgewerkt, hoe knap is dat?

Hij is een hele zachte, empathische jongen. Tim wil, net als ik, graag dat andere mensen het naar hun zin hebben. Die zachtheid is zijn kracht, maar het gaat soms wel een beetje ten koste van hemzelf. Ik had dat vroeger ook, dus ik probeer hem daarin te helpen door te zeggen: ‘Doe je eigen ding!’

Juist nu hij wat ouder is, lijkt hij soms wat verder weg te drijven van zichzelf. Hij wil het zo graag goed doen. Hij mag wat mij betreft nog meer geloven in zichzelf. Hij is namelijk fantastisch.

Met Master in Happiness leer ik mensen door een samenraapsel van tools lekkerder in hun vel te zitten, beter voor zichzelf te zorgen en te spelen met hun gedachten. Omstandigheden zijn niet bepalend. Als Tim ergens mee zit, vraagt hij aan me of we een Master in Happiness-gesprekje kunnen hebben. Hij legt dan alles op tafel. Ik zit daar dan als moeder, niet als coach. Als moeder tune ik in met de kennis en de handvatten die ik heb. Dat ik hem daar mee mag helpen, vind ik echt superfijn en bijzonder.

In 2016 hebben Tim, Jip, Siem en ik een roadtrip gemaakt naar de Lofoten, in het noorden van Noorwegen, om daar de as van Erik uit te strooien. Dat was de meest bijzondere reis van ons leven. Dat twintig van onze vrienden en familie daarnaartoe zijn gevlogen om van het verstrooien iets bijzonders te maken, maakte het magisch.

In 2015 hoorde ik mezelf tegen een vriendin zeggen dat ik verliefd ben op mijn leven. Ik realiseerde me toen: dat is echt zo, en nog steeds. Ik ben zo ongelooflijk trots op mijn jongens. Stapelgek, trots en dankbaar. We werken zo goed met elkaar als gezin, inmiddels ook met Jasper erbij. De boys en ik zijn eigenlijk de vier musketiers. Met mij als hoofdmusketier, haha.”

Tim Derksen (21)

“Mijn moeder heeft altijd al keihard gewerkt. Bij haar werk in de zorg, maar ook bij ons thuis. Mijn vader is elf jaar geleden overleden en tot die tijd zorgde ze voor hem, en voor mij en mijn broers, maar eigenlijk niet voor zichzelf. Na zijn dood heeft ze zichzelf gevonden en is ze voor zichzelf gaan zorgen. Daar heeft ze ook haar werk van gemaakt: met Master in Happiness leert ze mensen tools voor een positieve mindset.

Zelf heb ik ook zo’n cursus gevolgd bij haar, samen met mijn broers. Dat waren twee dagen van negen tot vijf, een heel bijzondere ervaring. Met ons is die training wel wat anders dan met haar cliënten, het is een stuk persoonlijker. Het doel was om jezelf beter te begrijpen, als we er iets kleins uithaalden was dat al genoeg. Dat is zeker gelukt, veel dingen werden een stuk duidelijker.

Ook nu heb ik nog veel aan die cursus. Als ik ergens mee zit of over nadenk, kan ik daar altijd over praten met mijn moeder. Veel van de cursus komt dan terug, bijvoorbeeld: ‘denk aan je kernwaarden’. Dat zijn hele fijne gesprekken voor ons allebei. Ik kan dingen delen en zij kan me helpen. Mijn moeder is sowieso de persoon die mij het best kent. Als ik iets aan het uitzoeken ben voor mezelf, wil ze me daar graag in ondersteunen, omdat ze natuurlijk weet wat me kan helpen. Soms heb ik daar op dat moment niet zo’n zin in en wil ik er zelf uitkomen. Maar dan blijkt ze toch gelijk te hebben, want dat heeft ze eigenlijk altijd wel, haha.

Ik vind het knap hoe mijn moeder keihard werkt met haar bedrijf, en tegelijkertijd ook tijd kan maken voor dingen als festivals of dagjes uit. Ze heeft daar een goede balans in gevonden, dat wil ik later ook graag. We doen sowieso graag leuke dingen met het gezin, al is het maar een film kijken of spelletjes spelen. Ze kan dan wel fanatiek worden: Jasper en Jip mogen in ieder geval niet winnen. Maar ook op de bank liggen en niks doen is fijn. Het gaat om het samen zijn, of we nou iets doen of niet.

Hoewel ik nog thuis woon, zien we elkaar niet zo veel. Iedereen heeft drukke levens. Nu mijn broer Jip uit huis is, heb ik een eigen kamer. Dus voorlopig zit ik nog wel goed thuis, zo zie ik mijn gezin tenminste nog! En kan ik mijn moeder nog knuffelen: daar houden we allebei erg van, dus als we elkaar zien wordt er altijd tijd gemaakt voor een knuffel.”