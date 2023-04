Maarten & Mayke: ‘Dat rauwe randje zie je nauwelijks nog in Amsterdamse kroegen’

Maarten Luijendijk (65) is eigenaar van Sound Garden, zijn dochter Mayke Luijendijk (23) woont in de etage boven het café. Voorheen vierden ze Koninginnedag op het water, nu wordt Koningsnacht alleen nog binnen gevierd. ‘Ik zou de kroeg wel over willen nemen als papa er ooit mee stopt.’

Maarten Luijendijk (65)

“Toen hun moeder onverwacht overleed aan een hersenbloeding tijdens een operatie, was Mayke vijftien en Jitske negentien jaar. Jitske was al het huis uit en plotseling woonden Mayke en ik met zijn tweetjes. Op dag één sprak ik de taakverdeling met haar door: ik doe de boodschappen en kook, jij ruimt alles op; de keuken was nog nooit zo schoon geweest.

Qua karakter lijkt Mayke op mij, een tikje eigenwijs en laconiek, maar met een warm hart. We zijn altijd heel close geweest. Toen ik in het begin van de pandemie corona kreeg en ik uit het ziekenhuis ontslagen werd, stond Mayke klaar om me op te halen. Ze zag me en de tranen sprongen letterlijk uit haar ogen.

Dit jaar bestaat mijn café, Sound Garden, dertig jaar. Ik kocht de etage boven om geen gedoe te hebben met overlast. Eerst woonde haar zus er, en toen zij naar Zaandam verhuisde trok Mayke erin. Het café is de stamkroeg van haar vriendengroep geworden.

Als tiener haalde ze glazen op tijdens oud en nieuw en op Koninginnedag, later stond ze ook achter de bar. Vaste gasten noemen Mayke en haar zus voor de grap ook wel ‘prinsessen van de Sound Garden’.

Ik ben overtuigd republikein, mijn vader, een sociaal-democraat, vond dat Nederland een republiek moest worden met koningin Juliana als eerste president.

Hoewel het koningshuis me gestolen kan worden, is iedere reden om een feestje te vieren er eentje, dus huurde ik ieder jaar met Koninginnedag een vlot voor op het water, waar de hele dag Amsterdamse punk- en rockbandjes speelden. Door vergunningen en omdat de vlotverhuurder ermee stopte, werd het te veel gedoe. Nu vieren we het alleen nog binnen, op Koningsavond.

Mayke is opgegroeid met mijn voorliefde voor harde muziek. Ze luistert ook naar techno, maar daar heb ik niks mee. Als we samen in de auto zitten zet ze speciaal voor mij haar ‘papa-proof’ playlist op, met allemaal leuke alternatieve bandjes.

Mijn dochters weten dat ze alles met mij kunnen bespreken. Vooral Mayke deelde veel met me. Ze kwam met verhalen over de eerste keer, liefdesverdriet en haar werk. Een tijdlang gingen we ieder jaar een weekje met zijn drietjes op vakantie. Nu we allemaal ons eigen leven leiden is dat er niet meer van gekomen. Maar ook al zien we elkaar nu minder vaak, de band blijft heel hecht.”

Mayke Luijendijk (23)

“Ons leven stond op z’n kop toen mijn moeder overleed. Het scheelde dat papa echt een dochters-vader is, en dat ik altijd al een vaderskindje ben geweest. Ik heb altijd alles met hem kunnen bespreken, ook al mijn vrouwelijke kwaaltjes.

Hij wist vroeger zelfs precies welk merk maandverband hij voor me moest halen, en als ik nieuwe kleren nodig had ging hij altijd mee winkelen. Ook toen mama nog leefde ging ik sneller naar papa toe om serieuze dingen te bespreken, zoals de eerste keer dat ik seks had. Ik wist dat hij niet zou flippen.

Hij zorgt er altijd voor dat ik me op mijn gemak voel bij hem en als ik iets spannend vind, moedigt hij me aan en zegt: ‘Kom op, ze vreten je niet op!’. Soms kan hij ook wel erg direct zijn. Als ik een puist op mijn voorhoofd heb wijst hij ernaar en roept ie dat ik gezonder moet leven, en als ik nog moet douchen zegt ie gewoon keihard: ‘Je stinkt!’.

Toen ik nog thuis woonde, aten we altijd samen en namen we de dag met elkaar door. Verder zijn we allebei nogal op onszelf. Als ik uit school kwam en hij vroeg hoe het was, dan antwoordde ik ‘schoolachtig’, en ’s avonds zat ik boven te Netflixen en keek hij beneden een filmpje.

Af en toe kwam ik dan even bij hem buurten. Sinds vier jaar woon ik boven het café, en nu kom ik nog altijd even bij hem buurten als hij op dinsdagavond en vrijdagmiddag achter de bar staat.

Een van mijn levendigste herinneringen aan vroeger zijn de Koninginnedagen en oud-en-nieuwfeestjes in de Soundgarden, vol underground live muziek. Als kind renden mijn zus en ik hier rond en vanaf mijn vijftiende hielp ik mee met glazen halen en spoelen.

De afgelopen dertig jaar is het interieur hier nauwelijks veranderd. Ik hou van het rauwe randje van dit café, dat zie je nauwelijks nog in Amsterdamse kroegen. Er komt van alles, jong en oud, alternatief en onopvallend en vrouwen en queer mensen voelen zich hier veilig. Een plek als deze mag niet verdwijnen. Ik zou de kroeg wel over willen nemen als papa er ooit mee stopt, maar hij raadt het me af, omdat de huren in het centrum alleen maar hoger worden en de regels voor de horeca steeds strenger.