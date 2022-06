Maar niet Dmitri Danilov

Beeld Sjoukje Bierma

Het was op een laatste, ochtendlijke wandeling over het Texelse strand.

De dode zeehond lag er nog.

En een slijmerige tennisbal waar een hond geen zin meer in had gehad.

Verderop, vlak bij de zee, was er in het zand geschreven. Een boodschap.

FUCK RUSSIA

Grote blokletters, alsof ze zouden moeten worden opgemerkt door sidderende piloten in Russische vliegtuigen.

De tak waarmee de letters in het zand waren gestreept lag naast de A. Hij was ergens van een boom getrokken, zo te zien. De boodschapper voelde kennelijk veel urgentie zijn boodschap te verkondigen. Bomenbeul.

Op het eiland had ik een paar Oekraïense vlaggen zien wapperen, verder geen uitingen opgemerkt als deze op het strand.

FUCK RUSSIA

Eerder die week las ik het nieuws dat in Oekraïne de overheid had bekrachtigd dat Russische literatuur van de afgelopen dertig jaar niet meer gedrukt en verkocht mag worden. Om ‘schadelijke propaganda’ uit Rusland tegen te gaan.

Gespaard zijn dus Isaak Babel en Konstantin Paustovski, die beiden prachtig schreven over Oekraïne, en de nog oudere Russen. En ook dé Russische schrijver van dit moment, Maxim Osipov, omdat hij Rusland ontvluchtte en de oorlog afkeurt.

Maar niet bijvoorbeeld Dmitri Danilov, die mag in Oekraïne niet gedrukt en verkocht worden.

Niet gedrukt en niet verkocht wil natuurlijk niet zeggen dat die literatuur niet gelezen mag worden.

En waarom zou je Danilov (‘oeverloze ouwehoer of geniale poëet?’) niet lezen? Bijvoorbeeld de dichtbundel Het saaie, het gewone. (Met een schitterend openingsgedicht over aandachtig en goed kijken naar het kleine, het schamele, en dat daar de schoonheid in zit. Meesterlijk.)

Er staat een ode in op Moskou, maar propaganda is het zeker niet. Twee regels:

Alles vergaat, maar zij blijft

En zij blijft nog lang

Een liefdesuiting die ook op te vatten is als kritiek op Poetin.

En er staat een hilarisch gedicht in de bundel die al helemaal geen propaganda is voor Rusland: Ode op het niet-bereiken van het Russisch elftal van de achtste finale van het wereldkampioenschap 2014.

Het begint met de regels:

Wat zijn jullie toch een

Stuntelaars en stumperaars

Wat zijn jullie toch een

Sukkelaars en stommeriken

Het nationale voetbalelftal beschimpen is in een land als Rusland ook de regering beschimpen.

Benieuwd of Het saaie, het gewone nog in Rusland gedrukt en verkocht mag worden.

Nou ja, zomaar een voorbeeld. Dat je literatuur nooit moet verbieden.

NOT DMITRI DANILOV had ik achter de twee woorden moeten schrijven.

De zee heeft het FUCK RUSSIA allang weer tot zich genomen.

Het saaie, het gewone blijft gewoon in mijn boekenkast staan.

